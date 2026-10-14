▲“大树脚”户外舞蹈嘉年华

10月24日（星期六）

傍晚6时至晚上9时

新加坡福建会馆文化学院（5 Sennett Road S466781）

索票链接：bit.ly/4znCwZD

新加坡华族舞蹈剧场年度盛事“大树脚”户外舞蹈嘉年华再度回归，在东部邻里呈献一场文化聚会。

夜幕降临，新加坡华族舞蹈剧场专业舞团、儿童、少年和青年表演团，以及培训班学员将为观众呈献风格多元的华族舞蹈作品，最小表演者年仅4岁。

舞台之外，活动上也设有嘉年华小食摊位、手作道具工坊、华族舞蹈主题游戏等，适合全家老少，在轻松氛围中感受文化艺术的鲜活魅力。嘉年华开放给公众免费入场，购买尊享通行证（7元）可获得零食、饮品、幸运抽奖资格和游戏集章卡。

同天下午2时至傍晚5时30分，新加坡福建会馆文化学院内的新加坡华族舞蹈剧场培训中心，将开设体验课，包括亲子舞蹈、启蒙舞蹈、舞武、考级舞蹈、成人木兰拳和成人成品舞蹈六大类别。体验课学费从15元起，报名链接：bit.ly/4jhTiVy。