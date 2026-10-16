▲角野隼斗以创作与即兴回应肖邦

10月25日（星期日）晚上7时

滨海艺术中心音乐厅

票价：48元至158元

购票：sistic.com.sg/events/hayato1026

日本创作型钢琴家角野隼斗（Hayato Sumino）继2024年在新加坡举行独奏会门票售罄后，将带着“Chopin Orbit”（肖邦轨道）节目再度来新。这套节目以同名专辑为基础，将肖邦原作与角野自己的创作、改编和即兴相互配对，呈现他如何从演奏走向以创作回应肖邦。

角野接受《联合早报》电邮访问时说，多年演奏肖邦作品，对方的音乐语言与审美逐渐进入自己的创作。“Chopin Orbit”由此而生：有时直接引用旋律，有时借用动机，有时则是延续更深层的美学。

“White Keys”（白键）是其中一个例子。肖邦“黑键”练习曲的右手主要使用黑键，角野便反过来创作只用白键的作品。他说，只用黑键或只用白键，会带来不同的音乐色彩；对白键的探索，“就像是在一块白色的调色板上涂上各种各样的颜色”。“Raindrop Postlude”（“雨滴”后奏曲）则想象《“雨滴”前奏曲》结束、雨停之后的景象，灵感来自他在瑞士一座教堂看见的雨后阳光。

从唱片走向舞台，角野进一步扩大作品之间的对话，将肖邦《第二钢琴奏鸣曲》与圣桑《骷髅之舞》并置，也把《摇篮曲》及“冬风”练习曲与斯特拉文斯基《火鸟》组成另一组联系。其中，《摇篮曲》左手反复的固定音型成为即兴的基础，右手则在其上不断变化，逐渐走向“冬风”练习曲。

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角野说，这段即兴的终点事先确定，抵达的路径却每晚不同。他希望通过创作与即兴，让肖邦的音乐在今天继续焕发新意，“仿佛它就是刚刚在今天写成的”。