新加坡艺联剧团秘书萧稚龙出版长篇小说《Kopi不Kosong》，作为剧团70周年系列的第一序章。

新加坡艺联剧团原名“新加坡艺联剧社”，1957年6月11日注册为非营利社团，多年来由团员独立运作，成为独树一帜的华语话剧团体。2026年1月，剧团上演《Kopi不Kosong》舞台剧，由董思扬编剧。萧稚龙后将舞台剧改写为双语小说，英文版44章，中文版34章。两本小说的发布会定于2026年10月25日（星期日）在旧国会大厦艺术之家举行。

小说故事发生在中峇鲁一排店屋的五脚基。楼下是一家咖啡店，楼上是排练室，隔几间则是一家中医诊所。那些几十年来坐同个位子的老顾客，构成了这条街的日常。

谈及中英两版的区别，萧稚龙提到，有些名词，英文须另加解释，比如“五脚基”，英文须描述为“店屋前面那条有遮盖的走廊”。中文只三个字，脑海里就出现画面：阴凉、凹凸不平的地砖，靠在柱子上的脚踏车。

中英文版小说各限量发行100本，每本皆附独立编号。发布会内容包括作者分享，中英文朗读，现场演唱与键盘伴奏，以及签书会。现场供应咖啡、茶与咖椰牛油面包。活动免费，须提前报名。

2027年，剧团将迎来70周年。继小说发布会后，2027年3月将推出小型音乐剧《啡常人生》，由Dominic梦凡心编剧，故事围绕一家传统咖啡店里的一张圆桌展开，七段人生在这里交错：因酗酒与忽略家庭而离婚的云吞面摊主，妻子意外离世后独自把女儿带大的咖啡店老板，老伴过世后固执而敏感的退休老人，还有一名持工作准证的中国籍女员工，私召车司机，以及把整间店搅得人仰马翻的食品局官员……

演出定于2027年3月14日（星期日）在史丹福艺术中心二楼黑盒剧场上演，分为下午3时30分与晚上7时30分两场，票价42元。70周年纪念大戏则计划在2027年10月上演。

▲《Kopi不Kosong》新书发布会

10月25日（星期日）上午11时至下午2时

旧国会大厦艺术之家（1 Old Parliament Lane S179429，Gallery II）

报名联系：98774019（萧稚龙，WhatsApp）