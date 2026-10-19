在台湾达悟族作家夏曼·蓝波安的生命里，海洋是身体的延伸，是灵魂的故乡，也是书写的起点与归宿。

夏曼·蓝波安1957年生于台湾兰屿，以达悟族人身份进行创作，作品如《大海浮梦》《安洛米恩之死》和《大海之眼》，广泛译入各国语言。

纪录片《大海浮梦》以诗意影像记录了夏曼·蓝波安的文学成就，以及他如何亲手为儿子造舟，将达悟族的传统智慧传递给下一代。他曾经与父同行，现在与儿相伴，纪录片今昔影像横跨70年，呼应父子三代伐木造船，以及夜航捕鱼的文化传承。夏曼·蓝波安以身体实践书写，即是伏案创作的文学家，也是海底自在悠游的“鱼”。跟随导演周文钦的视角与镜头，遁入翠绿山林和幽蓝冷海，也走近夏曼·蓝波安的生命轨迹。

2026年新加坡作家节设有《大海浮梦》放映会，放映结束后，作家节总监杨树宏将与诗人Aaron Lee对谈，分享各自的观后感，以及岛屿如何启发他们的写作。对谈以英语进行，现场将提供人工智能辅助即时翻译服务。

▲《大海浮梦》放映暨映后分享会

11月21日（星期六）

晚上7时至晚上9时30分

地点：新加坡国家美术馆义安公司礼堂（1 St Andrew’s Road S178957）

票价：20元

购票：bit.ly/4zu3BKQ