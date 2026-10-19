马来西亚华文有声诗刊《口口诗刊》第四期“此地他方”（On the Other Tongues）已于10月15日出版。本期是方言特辑，收录的原创现代诗与散文诗以汉语方言朗读呈现，探讨语言、声音、身体与地理之间的关系。

粤语有章楷治《真实生活》、欧筱佩《维特在发音之后》、潘章杰《唔啱》、陈凯宇《静态写生》；台语有李玮楗《岛民见习录》、林又之《伊人》；福州话有林良《梅松》、汤仲伟《下条河》；客语为黄琬媇《阿娇》；闽南语为黄莉苹《南安ê囝仔》。

朗读者来自马来西亚、香港和台湾，包括作家、音乐人、演员和教师，有孔蔚婷、林允辙、王肇阳、朱洁儿、Jeantonic、蓝芷薇、汤仲伟、林良和吴美绮。

《口口》由郑田靖、梁馨元、艾立森和陈凯宇组成主创团队，主张跨媒介创作的诗歌。前三期主题分别为“生态身体”“酷儿与流动”“翻墙——默迪卡！翻译马华”。编辑团队成员分散在吉隆坡、新加坡、首尔和台湾等地。本期获元生基金会“挺艺文9.0”计划资助，可在koukoupoetry.easy.co订购。