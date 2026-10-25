花踪文学奖今年特设“微型小说奖”，此赛道奖项与《联合早报》联办，首次开放给新加坡公民和永久居民参赛，象征着两地的文学交流更进一步。最终入围的10篇微型小说作品中，有七名作者具有新加坡背景。

两年一度的花踪文学奖由马来西亚《星洲日报》在1991年举办，迈入第18届，今设报告文学奖、马华小说奖、马华散文奖、马华新诗奖、马华文学大奖，以及古润金花踪世界华文文学奖。本届世界华文文学奖由中国作家刘震云获得，历届得主则有黄春明、王安忆、陈映真、西西、杨牧、王文兴、阎连科以及余光中。

本届微型小说组共收到新加坡作品40篇，以及马来西亚作品322篇。初审评委分为新加坡和马来西亚两组，两地评委互评对方地区的参赛作品，新加坡评委是希尼尔、林锦与周德成，选出45篇晋入决审，马来西亚评委为关丽玲、陈翠梅和周若鹏，选出15篇晋入决审。决审评委为希尼尔和马来西亚作家许裕全、陈志鸿，三人从60篇作品中选出10篇得奖作品。

其中，新加坡得主有曾国平（语凡）、林艺君、周舟、王秀思、田丽文、李凤婷（若尔·诺尔）和孙志伟。马来西亚得主则有陈雪君、刘善伟（卢珂司）和黄欣慧（薇达）。得奖作品排名不分先后，各获奖金2000令吉和奖牌一面。

如何为微型小说加分

许裕全在评审记录中提到，微型小说要让一件极微小的事，照亮很大的世界，让读者以为这个故事已经结束，却还有最后一哩路要去走。所谓的“翻转”并不是故意把这个故事转成一种很奇怪、断崖式的结尾，而是可以让人重头把它看一遍。

他也指出，入围作品中写马来西亚的题材很多。还有一些国家情结、华族情结，但若是沦为口号，一下笔就露出自己要写什么东西，不会让微型小说加分。

陈志鸿也提到，很多故事都写得不错，只不过到最后变成心灵鸡汤，或者说教，其实蛮可惜。“写华教的故事都非常危险，这些年来好像都没人成功，每次读到一些和华文教育、华社有关的文章，你还没读完已知道它最后的结论。”

希尼尔则说，微型小说在新马两地已走了将近40年，希望看到多一点跟以往不一样的写作手法、技巧、形式、文字的书写。他寄望这类比赛可以多举办几届，借助比赛来发掘更多读者。

第18届花踪文学奖10月24日（星期六）在吉隆坡Sunway Square Jeffrey Cheah Performing Arts Centre举行颁奖典礼，形式有别于传统颁奖典礼，在马来西亚戏剧导演邓壹龄的主导下，以富有诗意的剧场美学，将颁奖典礼化为剧场演出。

如果地球只剩下AI人种，会是什么样子？演出包含人人人鼓剧场、Syamil、Eleanor Goroh和Melina William的音乐实验，黄雪莉的现代舞，台湾音乐家巴奈的演出（由马来西亚吉他手武人伴奏），以及由马来西亚音乐家洪美枫联同马来西亚作家翁菀君、牛油小生和梁馨元携手呈献的跨世代版《花踪之歌》。