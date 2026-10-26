一只逃出马戏团的老虎，一场上世纪大亨聚集的舞会，一段跨越族群的三角恋。本地图像小说家林宝华（Sean Lam）花了一年，把这些线索编成新作“Raffles Hotel: The Grande Dame and the Waving Blade”（《莱佛士酒店：典雅夫人与锋舞》）。

林宝华是莱佛士酒店第五位驻场作家，也是第二位驻场的本地作家。过去一年，他时不时住进酒店，描摹建筑，观察来往住客，想象百年前的新加坡。

小说设定在1902年，那年8月有着著名的“老虎出逃”事件，一只马戏团的老虎逃到酒店附近，躲进酒吧与台球室，引发骚动，最后被人开枪击毙。同月，爱德华七世在英国伦敦举行加冕礼。典礼原定于6月，因国王突然病倒，才延期至8月。

林宝华翻查资料时发现，一边是莱佛士酒店里的野兽惊魂，一边是帝国中心的盛大庆典，同一个夏天发生了这么多事，“非常过瘾”。在他看来，真实的往事如果不去探寻，便不会为人所知。他希望读者合上书后，会产生好奇并翻找那段历史，对自身的来处更有认识。

《莱佛士酒店：典雅夫人与锋舞》以酒店为背景，刻画1902年新加坡的市井人情。（龙国雄摄）

海边酒店的三角恋

林宝华少写爱情，但酒店的气质就是罗曼蒂克。故事以爱情为主线，英国男子詹姆斯（James）、海人（Orang Laut）女子阿莎（Asha）和土生华人男子约瑟夫（Joseph）在酒店相遇，命运从此纠缠在一起。围绕着他们的，还有留洋归来的清朝格格、暗中奔走的革命分子，以及传说中的鲛人。主角们去甘榜游玩，在牛车水的梨春园听粤剧，也去看赛马。

林宝华借这段三角恋，再现那时的新加坡社会，也带着读者穿梭于不同的社群之间。那时的莱佛士酒店门前是海滩，商人在长廊下谈生意，文人墨客也在此落脚。“新加坡在很久以前就是多元文化的社会，20世纪之交既保留着传统的马车与维多利亚时代风貌，同时也出现了第一辆汽车，社会正在发生剧烈变化。”

他形容，这部带有浪漫与戏剧色彩的作品，或许堪称一部南洋版的《泰坦尼克号》与《罗密欧与朱丽叶》。对他而言，这次驻场打破了他从小对莱佛士酒店的固有印象。过去路过总觉得这是专属于外国游客的古迹，而真正入住后，他发现这里隔绝了城中的喧嚣，时间宛如停滞，仿佛穿越回了19世纪。

他把橡胶和石油生意写进小说的社交场合，酒店不只是男女邂逅的布景，也是金钱与权力交汇的地方。时代巨轮下，人物们的各色背景也是刻意为之，林宝华说：“我想让别的国家的人知道，新加坡有各式人马，主角来自不同种族，也很好玩。”

林宝华正在为读者签书，并画出自画像。（龙国雄摄）

画让小说有了形状

林宝华曾在日本和美国发展，画漫画写小说，也结合二者创作图像小说。他告诉《联合早报》，自己的画风“总是被故事带动出来”。这一次，他先写好文字，再用毛笔勾出黑色线条，添上淡淡的水彩，扫描加工后才成为正式的书页。

这部作品于他而言，是个人风格的真实体现。“我从小受纯艺术训练，但太喜欢漫画了，一直没机会把文学性和艺术性的东西完全展露。这次终于能将艺术与漫画、文学融合在一起，我很开心。“

这一年里，他埋头查阅旧资料，琢磨20世纪本地用语和语调，一遍遍拍摄酒店的各个角落。查得越多他越发觉，自己过去很少花时间认识本地历史。“我们不需要去制造历史，历史永远存在。”他无意写一本历史教材，只想让读者对新加坡抱有好奇与尊重。

他还发现了不少有趣的往事：百年前的莱佛士酒店不仅曾将大堂临时改造为轮滑场，主角们游览的植物园，在那个年代甚至还拥有自己的小动物园。

莱佛士酒店作家酒吧配合新书出版，推出三款新酒。（取自莱佛士酒店脸书）

他用“礼物”的概念进一步解释，“这本书是一份时间的礼物，我告诉你我花了一年做成，收礼的人会更珍惜。历史也是一份礼物，里面包含的时间就更长了，知道了过去的事，我们会很珍惜礼物般的现在。”

小说还从书页走进作家酒吧。三款新酒Kilat、See You, Raffles、Merlion’s Keris & Seashells，分别取意于野马、离别与爱情，并对应书中情节。调酒师在读完书稿后深受启发，将情节转化为三段式的感官体验：从最初微甜清淡的爱意萌芽，到巧妙加入本地叻沙叶带来辛辣刺激的剧情转折，再到最终圆满的结局。林宝华盼读者先读故事，再尝酒，让味道唤起脑中的画面。