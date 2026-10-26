《联合早报》从2017年起，与国家图书馆管理局举办“早报悦读@NLB”，每月第一个周五，在图书馆推出讲座，内容涵盖本地文史，旅游故事，财务规划，社会政治，饮食文化，医疗保健和亲子教育等多元课题，从社会与民生的各方面，鼓励民众阅读交流，丰富精神生活。

这系列讲座一直持续到2022年，共举办60场活动，即使面临疫情冲击，在阻断措施期间依然与观众相约，线上见面。

在2018年6月举办的“早报悦读@NLB”讲座上，本地弹唱人黄宏墨以弹唱和演讲分享创作历程，现场座无虚席。（档案照）

如今，配合全国阅读运动“ReadSG”，《联合早报》、UFM100.3和96.3好FM携手国家图书馆管理局，以“NLB ReadSG x 阅阅一室”系列重新出发。《阅阅一室》是由新报业媒体中文电台主持人陈丽仪与张承尧联手打造的优质中文阅读播客，以“从阅读出发聊生活”为宗旨，每期向听众推荐好书。2023年，《阅阅一室》获得亚洲播客大奖“年度播客（独立）”和“最佳社会与文化播客”。

特邀嘉宾与民共读

这一系列将由两人主持10期节目，特邀嘉宾前来与民共读。配合“阅阅一室”的主题，届时图书馆讲座现场将转变为静谧共享阅读空间，让读者观众既能静下心来阅读思考，也能和一众爱书人共享思想碰撞的瞬间。讲座内容精彩纷呈，涵盖亲子绘本，中国四大名著赏析，旅游文学，新加坡娱乐史揭秘，以及七夕特备以读会友活动等等，活动嘉宾包括本地作家尤今，本地文史工作者苏章恺，中国作家六神磊磊，本地绘本作家阿果和黎嘉宜。

首期节目定在11月12日（星期四）晚上7时举行，届时绘本作家阿果和黎嘉宜将与读者相约国家图书馆（B1 Programme Room），共谈绘本这一承载图文的媒介，如何改变世界。两人也将从父母与师长的角度，谈论如何以绘本鼓励孩子放下手机，重拾阅读习惯，沉浸个中乐趣。

本地绘本作家阿果是为人熟知的名字，而黎嘉宜目前担任兼职广播员和多媒体内容专员，著有绘本《钱从天上掉下来》（由周美燕绘制），育有两个孩子。她在书籍中找到了心灵栖息地，也希望通过创作，让孩子们感受阅读的快乐，找到属于自己的小小乐园。

将阅读融入日常

面对资讯来源纷杂，人们注意力时长锐减的社会现状，为期五年的全国阅读运动“ReadSG”在2026年9月启动。国家图书馆与档案馆管理局总裁谭丽娟说，ReadSG全国阅读推广运动的举行，是为了将阅读融入日常，变得更显见、有趣而便于取得，从而培养更深厚的阅读文化。

“许多人有意增加阅读量，却不知如何开始。通过与《联合早报》合作，我们希望将‘阅读’和人们关切的故事、话题与社群紧密联结起来。对于那些渴望深入探索这些议题的人而言，阅读可成为既有趣又顺理成章的行为。”

她认为，《联合早报》在叙事方面的专业素养，以及和读者听众之间深厚的联结，结合国家图书馆管理局丰富的阅读资源，可引向富有意义的社区互动和引人入胜的播客对话，触及更广泛的受众群体。“我们的终极愿景是帮助更多人开启、保持并巩固阅读习惯，进而培育出充满好奇心，善于思考且具备敏锐洞察力的读者所组成的社会。”