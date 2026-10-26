第19届伦敦文学节于10月20日（星期二）至11月1日（星期日）在伦敦南岸中心（Southbank Centre）举行，今年由英国歌手杜娃黎波（Dua Lipa）担任客座策展人。

杜娃2023年创办Service95读书会后，持续在演艺事业外发挥文化影响力。与上一届文学节不同，今年杜娃将读书会带入文学节，节目涵盖审查、翻译文学与阅读自由等议题。她也与美国音乐人兼作家·史密斯（Patti Smith）同台讨论，两代音乐人聚焦帕蒂的传奇回忆录“Bread of Angels”。

中国出生的旅英作家兼导演郭小橹将于11月1日主讲“新政治家／金匠奖讲座AI-esque（人工智能风格）”，探讨AI时代创作者如何保有自我。据讲座简介，她认为小说记录人的亲身经验，机器虽能模拟语言与情节，却无法亲历其中。讲座提供免费线上直播。

印度尼西亚作家Intan Paramaditha将出席10月28日翻译小说的朗读与讨论，她的新作“Night of a Thousand Hells”英译本10月在英国出版。主办方指出，英国翻译小说销量在2016至2025年间增长31%，逾半由未满35岁的读者购买。