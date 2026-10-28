一场跨文化共生的本地舞蹈作品，足迹遍布海外后，终于要回到新加坡举行实体演出。

2021年，新加坡华族文化中心为年度文化盛会“华彩2021”委约舞蹈作品《盘》（原名《盤》），由人·舞团艺术总监郭瑞文和驻团韩国编舞家金在德（Kim Jae Duk）共同创作，当时碰上疫情，转而采用数码直播方式，与全球观众见面。始料未及的是，这部作品后来在爱丁堡艺术节上放映，意外夺得亚洲表演大奖。

肉身受现实状况限于囹圄，但无阻线上版本全球流通。《盘》曾在中国和韩国上映，2022年在意大利北部的罗韦雷托（Rovereto）首次呈献实体演出，经过一番周游列国，如今终于要回到新加坡。

《盘》诞生自两位编舞家既有交集又各具特色的文化根源。中国神话中的盘古，身负开天辟地的创世神话，相传祂的身体碎裂后，化作自然界的各种元素，《盘》取材于此，探索不同文化之间持续的交汇、融合与演变，引领观众超越个人身份的界限，反思人类共有的本质。

《盘》由郭瑞文和金在德共同编舞，取材自上古神话人物盘古，探索不同文化之间的交融与演变。（Bernie Ng摄／人·舞团提供）

舞作结构主要分为两部，即郭瑞文编导的《盘：文化共化的国度》（Pán: The Notion of Transculturation），以及由金在德编导的《盘：僧舞》（Pán: SeungMu）。舞蹈配乐由台湾知名音乐人王榆钧，携手金在德共同创作。

实践包容性是核心特征

实践包容性是《盘》的一大核心特征。坐在轮椅上的舞者，与其他站立的舞者作为平等的艺术合作者，齐聚一台共舞，共同形塑颂扬多元身体形态与动作语汇的舞蹈。

近年来，注重多元包容的表演艺术作品纷呈，但《盘》并不希望将焦点局限在“残障”本身，而要凸显人类共有的本质，体现差异如何丰富艺术，带来创新。社会日益复杂，多元文化并存，同时有亚文化交织其中，《盘》的创作意念强调，归属感并不由单一文化或社群定义，往往是在共情、对话与共同经历中不断塑造而成的。

郭瑞文形容《盘》是一部探索如何打破隔阂的作品。“在社会中，特殊人士属于少数群体，但他们其实也有自己的社区文化，《盘》并非只尝试打破不同国家和民族之间的文化隔阂，也希望弥合多数群体和少数群体之间的界限。”

与特殊艺术工作者合作

本版《盘》和两名特殊艺术工作者合作，马来族说唱歌手Wheelsmith（本名Danial Bawthan）和董家威。演出也与展能有道（Access Path）合作，特设口述音频和创意字幕，为不同群体观众服务。

董家威受访时说，五年前首次与人·舞团合作，打开了他对舞蹈和身体创作的视野，接着参与不同的戏剧和舞蹈创作，慢慢累积身体实践的经验，参与作品包括国家博物馆短片“The Body Escapes”，台湾编舞家周书毅的作品《我所起舞的地方》，新加坡国际艺术节户外演出“Year Zero”和单人表演“Humusphere”。

一路走来，积累了不同的创作经验，如今的他也好奇，自己将如何以当下的心境和状态来感受和诠释《盘》这部作品。

谈到对《盘》的理解，他说：“其实《盘》给我的第一印象是盘旋和盘踞。好像是一种挥之不去，固守着，缠绕着，却又不停在异变的骚动。”

借声音象征文化碰撞共存

负责创作音乐和声响的王榆钧首先希望回应的是一段从混沌走向启明的历程。他受访时说：“透过鲜明的节奏、速度感，以及东西方不同质地的器乐声响，试图表达蕴藏于身体之中的多重文化质地。”

在听觉的构筑上，除了具有鲜明轮廓、大块结构的节奏与速度变化，他也运用了许多细微、点状的声响，象征着不同文化在同一时空里同时发生、交错、碰撞与共存的状态。不同的器乐语汇在音乐中持续对话、转译与转化，时而交织，时而并行，彼此影响，却也保有各自的独立性。

对他而言，音乐与声响同时也是身体的支撑，以及感性共情的出口。透过节奏的推进、速度的变化与声响能量的累积，给予舞者身体所需要的动能与爆发力，让声音与身体相互牵引、激荡；同时，也透过音色、共鸣与声音的延展，让身体内在的情绪与感知得以流动，在舞者与观众之间形成情感的联结。

秉持推动多元能力艺术实践的理念，《盘》的星期五场次特别献给特需群体，提供25元特惠票价，让更多观众共同体验《盘》的艺术魅力。两场演出结束后，均设有演后分享会。

▲《盘》

11月6日（星期五）下午3时，11月7日（星期六）晚上7时30分

新加坡华族文化中心九楼表演厅

票价：36元起

购票链接：bit.ly/4yzWu2A