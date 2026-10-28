▲经典回忆：往事只能回味

11月6日（星期五）下午3时、晚上7时30分（晚场已售罄）

维多利亚音乐厅

票价：35元至45元（可用文化通行证购票）

购票：sistic.com.sg/events/classic1126

鼎艺团与96.3好FM联合呈献《经典回忆：往事只能回味》，邀请新报业媒体华文报合唱团和创价合唱团，以及电台主持人丽仪、皓皓及思远同台，以华乐室内乐与人声重新演绎华语经典歌曲。音乐会晚场门票开售一星期内售罄，现加开下午3时场次。

节目从华乐经典与流行歌曲的联系出发，乐团首席陈宏伟以广东高胡演奏《昭君怨》。鼎艺团驻团指挥黄德励介绍，这首作品也影响了《禅院钟声》《王昭君》等流行粤曲，此次特别邀请马来西亚青年作曲家黄祎程，将作品编配为高胡与华乐室内乐版本。

音乐会也将呈献《绿岛小夜曲》《玫瑰玫瑰我爱你》及向费玉清致敬的金曲组曲。不同时代的歌曲，结合器乐与人声，重访熟悉的旋律。

这是鼎艺团第三年与新报业媒体华文报合唱团合作，2026年加入创价合唱团，联合合唱团由《联合早报》副总编辑兼副刊主任胡文雁和创价合唱团指挥刘芬霓轮流指挥。

黄德励说，团员来自不同背景，大多是“大哥大姐”，却始终保持对音乐的热诚，面对一年比一年更具挑战的曲目，仍努力练习，合力克服难关。

比起曲目的难度，更令他感动的是团员唱起老歌时的投入。他说：“每当合唱团唱起这些老歌，我都能感受到大家是用满满回忆，最喜爱、最真诚的感动来演唱。”

压轴的《刘家昌组曲》由台湾青年作曲家谢惠如编配，结合皓皓领唱、合唱团与鼎艺团演出。皓皓与丽仪、思远同为96.3好FM早班节目《哇！皓有仪思》的主持人，平日在广播中陪伴听众的声音，此次将在音乐厅与乐团及社区歌者相遇。