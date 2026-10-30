正常运作

没有农历的农历新年

中国制造的机器人向你拜年：“春节快乐”

——然而这里未检测到春天

它不接受红包，也不肯放假

大年初一，二话不说擅自打扫拖地

轻声提醒：“这不是过年的规矩”

“节日即将重置，请更新你的人设”

随即罢工：“希望你今年不再需要我”

这一整年最像人的一句话

没有异常

妻子离家出走的情人节

你只能成为自己的妻

列出一张最低存活清单：

牙齿与微波炉还在、Wi-Fi尚稳、冷气不漏

一个听你唠叨的机器人

没有劳工的劳动节

处于深度睡眠模式的

它仍会在清晨六点半醒来

自动吸尘、拖地、加水和充电

暂停你昨夜未完成的梦境

如常向你发布指令：“不可以让你的人生迟到”

一切良好

没有儿童的儿童节

你必须成为自己的孩子

你将是自己的节日

买一支风车给自己

在游乐场溜滑梯

跟五岁的自己说：“轮到你了”

如果哭了

只准哭到下课钟响

维持现状

没有国家的国庆节

你势必亲手缝制草帽海贼旗

爱国主义是一栋鬼屋

小鬼们每时每刻认知作战骚扰你

“你已严重侵犯我们的领地”

“但你们的妄想仍在我能管辖的范围内”

而你将会是最后一个退票出场接受治疗的

精神分析师

整体状况稳定

没有地球后的地球节

你宛若恐龙一觉醒来

你以为这些节日终于与你无关

除非你每年必须cosplay那些角色

不至于精神失常但时刻感受到

爱是在无限和极限之间继续膨胀

欲望与记忆的暗能量继续在无声扩展......