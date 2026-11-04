一个典型的小公寓客厅，陈先生和陈太太坐在沙发上，陈先生在看报纸，陈太太在滑手机。

“报纸上说西伯利亚发生了特大地震，地球进入了地震频发时段。”陈先生突然放下报纸对陈太太说。

“是吗？那我们这里会发生地震吗？”陈太太看了看客厅墙壁上不久前出现的裂痕，不禁有些担心。

“应该不会吧？我们这里从来没有地震。”陈先生说。

“那我就放心了。”陈太太说着又开始滑手机。她看着手机视频，突然感觉一阵晕眩，手不禁晃动起来。

“地震了，躲到饭桌下，快！”陈先生说。他搀扶着陈太太躲到饭桌下。刚一躲进去，感觉摇晃更剧烈了。一切都在摇动，书架上的书都掉在地上，挂灯摇得像秋千，摆设架上的相框、花盆跌落一地。

他们听见小区乒乒乓乓的声音，中间夹杂人们的喊叫声。突然，墙壁发出爆裂的声响，本来的裂痕倏地裂成几道大裂缝，然后整片墙轰然倒下。

陈太太吓得尖叫起来。墙倒后露出一个大洞，同时扬起一片尘埃，一时什么也看不清楚。还好此时地震的摇晃已经过去。

过了一阵子，尘埃落定，他们从饭桌底下爬了出来，看见隔壁的李先生和李太太正站在洞口处看着他们俩。

“陈先生，你们没受伤吧？”李先生问。

“我们没事，就是这墙倒了。”陈先生有点尴尬和无奈地说。

“是呀，这纸糊的墙终于倒了。”

“我们要不要跑下楼啊？”陈太太问。

“下楼干什么，现在下着大雨呢。”李太太笑着说。

“你们要不要过来我们这里坐？墙是往你们家倒的，我们这里没那么狼藉。”李先生对陈先生说。

“我们要不要先收拾一下？”陈太太又问。

“先别忙着收拾，搞不好等一下还有余震。先过来喝口咖啡压压惊。”李太太说。

“那也好。”陈太太还在犹豫，陈先生咖啡瘾又犯了，拉着太太就跨过那个大洞，到了李先生的家。

李先生招呼着他们坐下，李太太从厨房端来咖啡、蛋糕和水果，四个人就围坐在一起。这两对夫妻都是新婚，刚搬来这里不久，也都没有孩子。平时忙着上班，从来没有相互串过门。

“我好喜欢你们家，装修简单明亮，给人舒服宽敞的感觉。”陈太太说。

“我们就是一切从简，不买太多家具。”李太太说。

“我们家就是买了太多多余的家具和摆设，如今一片狼藉。”陈先生苦笑着说，“奇怪，怎么我们国家会发生地震？”

“地震不是很正常吗？谁知道哪天会发生在什么地方？我想的是为什么这墙会倒塌，一定是工程出现了问题。”李先生说。

陈先生看着李先生夫妻，一副好整以暇的样子，好像地震从来没发生过似的，不禁有点“佩服”他们。

说话间，房子又开始摇晃起来。李先生说：“别慌，别慌。它震它的，我们喝我们的。只要不站起来就不会那么晕。”陈先生夫妇乖乖听话，果然觉得不怕了，也不晕了。而摇晃很快就停了。

如此，余震又反复了好几次，他们四个倒聊得起劲。陈先生和李先生谈起了工作和投资理财，李太太和陈太太谈起了做蛋糕、名牌包包和连续剧。聊到兴起，李先生就建议在他们家吃饭。

“这样好吗？太麻烦你们了。”陈先生说。

“不会麻烦，我们都是好邻居嘛。”李先生说。

于是，他们一起做起了午餐，然后一起用餐。吃到一半，突然有敲门的声音。

李先生打开门，门外站着两个穿着制服的年轻男子。“我们是民防部队的，你们还好吗？”

“我们还好，正在吃午餐呢，你们要不要吃点？”李先生说。

“先生，这栋楼有很多墙塌了，很危险，你们快点和我们离开吧。”

“是吗？那等我们吃完饭再离开吧。”李先生说。

“不行呀，楼可能会塌的。”民防先生说。正说话间，突然“轰”的一声，屋顶破了一个洞，楼上的马先生掉了下来，正好掉在他们的餐桌上。看他一脸狼狈，好在人没事。

“好吧，好吧，现在要吃饭也吃不成了。亲爱的邻居们，我们一起撤吧。相聚也是有缘，等灾难过后我们再约。”李先生说。