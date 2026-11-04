那股甜腻的味道，是从林先生的领口里溢出来的。

我们在公司的茶水间碰见。

他正往咖啡里加糖，一粒，两粒，用三根手指捏着银质的小镊子，动作精准，像是在进行一场微雕。

“听说你最近谈成一笔大单子？”

他转头看我，笑得温和，眼角的皱纹里藏着洗练后的慈悲。

“运气好。”

我欠了欠身。

那场收购中，我让对方经营三代的老厂长，在绝望里签下了清算协议。

林先生点点头，视线落在我衬衫的第二颗纽扣上，仿佛那里沾了看不见的灰尘。

“运气是给有野心的人准备的。不过，那种‘后遗症’，处理好了么？”

后遗症，是掠夺后挥之不去的愧疚感。

在我们的行业，它是精神寄生虫，不致命，却让动作迟缓。

下午，我去了他推荐的地方。

不是诊所，也不是会所，而是一间隐藏在商务区深处的小型“净化室”。

空气冷得干净，墙上排列着透明小瓶，如昆虫标本般整齐。

“这里收集的是冗余的情绪。”

服务生声音轻柔，怕惊动那些脆弱的玻璃。

林先生已坐下，神情松弛，面前摆着空瓶。

“过来了？”

他示意我坐，“趁味道没散，把它放出来吧。存久了，会腐蚀判断力。”

我深吸一口气，闭上眼。

胸口湿漉漉、冷冰冰的东西蠕动——老厂长签字时的目光，混杂哀求、愤怒与彻底破败。

林先生拿出细长玻璃管，贴在我胸口。

一阵微弱抽离感。

像医生抽取积液。那沉重、黏稠的愧疚，流入瓶中。

液体变成淡琥珀色，在灯光下折射诱惑的光。

“真纯粹。”

他赞叹，“刚破产后的绝望，是最高级的调味品。它让人清醒，也让人坚硬。”

他将液滴入方糖，送入口中，优雅咀嚼。

那一刻，我感到脊椎升起寒意，却伴随奇异的解脱。

城市的运转逻辑，一直如此：

我们冲锋陷阵，占领资源，践踏弱者。

产生的罪恶感和羞耻，被剥离，供养给更高层的人作为养料。

他们吞噬愧疚，获得冷静；

我们交出良知，继续前进。

这是完美循环。

“感觉好些了吗？”

林先生问。

我摸胸口，空荡，原本的隐痛消失，取而代之的是冷酷的理智。

脑海里，我已开始勾勒下一个收购漏洞。

走出净化室，霓虹刺眼。

路过流浪汉，我不再有不忍，只计算空间与劳动力冗余。

步伐稳而大。

快到家时，嘴里发干，掏出一块薄荷糖，塞入口中。

甜味散开，微苦、灰尘、眼泪的余味悄然浮现。

我愣了一下，笑着咽下，若无其事。

雨又开始下，城市被洗刷得干净、体面，没有伤痕。

我知道，这甜味的余韵不会消失，它将像影子一样伴随我走向下一场交易。

或崩塌，或救赎。