听说组屋区广场地面层、靠近厕所尽头的那间按摩养生馆，来了一个手艺极佳的按摩师傅。老黄去过几次后，见人就说：“一定要找钟桂，简直像——逍遥游。”

“逍遥游？”我失笑，认为他在夸张。那天正好去逛广场，便循着他说的方向找去。人潮从大厅和两侧的玻璃门涌入，热闹止于中段，越往深处走就越少人，那家店就蜷在最末端。

招牌堂而皇之地挂着：逍遥养生馆。我向柜台报了钟桂的名字。

等候时，拿起桌上一本剪报簿随手一翻，去年早报的副刊专题《新马通勤族的一天》便映入眼帘：照片里钟桂骑着摩托车，背景是凌晨的新柔长堤，灯火绵延入雾。报道说她每日往返长堤，风雨无阻。我正要细看，钟桂已在门边轻声唤我。

更衣后，我伏在床上，听她平静地问我想要的力道。她的手落下来轻探，再稳压，指节起伏间自有章法。她诱敌深入，只在指尖耐心围困，仿佛熟知暗巷的猎手，让体内那些潜伏的阴影自己现形。每一处僵硬，都被她用指腹徐徐揉开——那是对隐匿之物的触摸：它们蜷在筋膜深处，缠着骨头，附着神经，无声啃噬着人的元气。

我不自觉说起工作的重压与长久的失眠，总觉得每天都在应付，却不知道在应付什么；醒着累，睡着也累。她不插话，只在触及结节处略略一顿，手下重一分，又松一分。那些郁结竟像被冥冥中的一只手，精准地拎住了后颈，挣动几下，便顺着她掌心的去势，逐寸被揪出来。她的指尖突然重重一按，我打了个寒战，感到身边闪过一道模糊的影子，旋即烟雾般散开。体内某种沉甸甸、黏糊糊、盘踞多年的晦气，正被她一寸一寸地剥离，押送至体外。

“好像体内的妖魔真的被赶走了！”我忍不住开口。

钟桂轻轻地“嗯”了一声：“上个月有个银行经理，时不时做噩梦，梦见自己被锁在保险箱里。来了三次后，她说梦消失了。”

她未曾停手，接着说：“还有个司机，总觉得后背压着一座山，喘不过气。我替他疏筋时，能摸到肩胛骨下一团东西——硬的，像石头，又像有呼吸的执念。按到一半，他突然浑身发抖，说感到有东西从体内爬出，接着他眼眶一红，想起父亲临终前没能跟他见最后一面。”她顿了顿，声音更轻：“那天，我也跟着流泪！心事卡在身体里太久，比病还难医。”

她的手始终不曾停歇，温柔而笃定，将每一桩不该背负的重担找出来，一一拽出。那些焦虑、愤懑、委屈、不甘，种种淤积的情绪，此刻仿佛都有了形状——被她的指尖逼到角落，无处可藏，只得灰溜溜地撤离。

我问：“你做这行多久了?”

“五年。”她说，“每天清晨五点起身，从新山骑摩托过长堤，夜里打烊再骑回去。”

我想起方才那篇报道，问道：“不累吗?”

“习惯了就好。”她笑了笑：“每个人身上都背着东西。我帮他们卸一些，自己的也就不觉得重了。”

将近收尾时，她的手法变得更轻，好比在抚平最后一道褶皱。我感到四肢渐渐失重，呼吸变得悠长而绵密，宛如整个人被轻轻托起，悬浮在半空。闭着眼，我恍惚觉得有一团黑影从身体里飘出，在空中抖了抖，便无声散去。身体像是透明的，心事也随之淡去。

起身时，镜中的自己面色柔和，眼里有光。走到柜台结账， 那本剪报簿摊在贴有褪色旧照的那一页：两个男子盘腿端坐在神坛前，面容肃穆，桌上摆着香炉与供品。

钟桂接过钞票，说：“那是我的祖父和父亲，都是巫师。小时候常看他们替人收惊、驱邪，说人身上有时会卡着看不见的东西，得用对的方法请走。”

她把找零递给我，语气平静：“后来我想，按摩也是一样的道理。只不过他们用符咒，我用手。”

我一怔。她已经转身去迎下一位客人。

走出养生馆，我回头再看那招牌：“逍遥”二字被灯光照得通透明亮。我终于明白老黄口中的“逍遥游”—— 那是有人用手艺，耐心将体内执念逐出之后，所留下的，是片刻身轻如燕，以及与自身温柔和解的可能。

只是我未曾想到，那双手的背后，原来流淌着另一种传承。