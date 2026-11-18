一、四湾岛渔村

那是1948年，咏华（珠弟的学名）迎接霍开明在边佳兰码头。

边佳兰海岸线曲折且深，有头湾、二湾、大湾、三湾、四湾、五湾、六湾、七湾，每个湾都各具自然特色。那码头在二湾，由十来个木墩架起来，从岸边伸入海中，绿色的海水清澈见底，海沙很细，上面是有盖的木排沙厘顶。咏华站在木排的末端，见远处蓝色的小船，还有一段距离才能靠近岸边。

照片上的霍开明，文质彬彬，样子英俊，戴一副圆框的近视眼镜，人人见了照片说他像徐志摩，咏华其实并不在意，因为学校人手不够，谁来都无所谓，何况校长老是使唤她，不知是因为她手脚麻利，还是她比较容易说项。而她希望来个勤快的老师，在学生不断增多的日子，减轻大家的负担。对于开明的到来，她心里想若太斯文，不能干粗活，其实不太适合乡村学校。

咏华来自霹雳实兆远，战后才开始读书，是个超龄生，由于聪明，跳了两次班，1946年在南华中学读完中三，一方面因家境困难，另一方面又听说新加坡南洋女中开设舞蹈体训班，两年能毕业，就可以去教小学，所以离乡别井到新加坡读书。毕业后，在人浮于事的新加坡，无法找到工作，恰好堂哥在新山开了家咖啡店，打听到四湾岛华校找女教师教初小班，就拜托堂哥，转介到四湾岛华侨学校（育本小学前身）教书，总算工作有了着落。

她样子憨厚，个性刚强，又是长女，弟妹众多，需要照顾，在家庭或个人前途抉择时，往往会当机立断，把握时机，勇往直前。

来到华侨学校，大家见她勤快又爽利，都信任她。由于这两年老师倍增，校长也让她接待新同事，安排生活和住宿事宜。当时交通不方便，来到四湾岛教书都得住校，其实她也不过早他们一年多来到公立华侨小学。这也难怪，时局使然。1948年马来亚施行紧急法令，近丛林的乡民被令聚在头湾和四湾村，因此四湾村里小孩多了起来，尤其战后，人们都觉得一定要把孩子送入学校读书，华侨学校的学生数目急增。学生由原来百多人增至两三百人，校董把大街松泰隆店后的仓库，改为临时课室。于是这两年，急需聘用教师，这也是咏华、开明等一群青年来到四湾岛教书的原因。

这时船靠岸，开明由码头木排边的石基慢慢沿石级上来。咏华上前：

“霍老师，欢迎你。我是刘咏华。”

“你好！太麻烦你了！”开明没想到来个女老师接他。

“能骑自行车吗？码头离开学校颇远。”为了他，咏华事先骑了辆自行车过来码头给他用。

“对不起，我不会骑自行车，怎么办？”开明为难着。

“不会骑自行车？”咏华差点没晕过去，那只好找找看有没有霸王车。此刻都不见空车，再看看时间，不行，她待会有课，还是一年级的课。见他只有一个小背包就说：

“那你坐后面，我载你吧！因为我过阵子有课。”她也不理会他尴尬，“你坐好。”

她骑着自行车，他抱住行李，坐在车后，自行车离开码头，穿过大街，店铺的人看见女老师身后载着男老师，踉踉跄跄，都跑出店外，街上大喊：“老师！老师载男朋友！”“老师！老师！”她也不加理会，死命地踩踏自行车，希望一路上可以招到霸王车。

终于来到校门。她看他下了车，说：“校长室在前面，你自己去见校长。我要去上课。”她气急败坏地先到洗手间，真是满头大汗，洗一把脸。等她踏入课室，上节课的老师还等在课室内，因为是一年级生，怕学生乱跑。

咏华忙说：“对不起，去接徐志摩，城里的徐志摩不会骑自行车，我把他载过来。”

“啊！怎么搞的？”对方明白过来，原来老师们早前拿着霍开明相片评头论足。她叫林晓芬，说：

“你别急，你上课吧！我去照看徐志摩。”

课室已经闹翻天，小朋友开始嚷要小便。她赶紧让小朋友排队上厕所，好不容易安定下来。

咏华刚来到华侨小学，由于体训毕业，当了低年级的老师，那时教师教一二年级，除了英文外，各科目一脚踢全包，因此国文、数学、公民、音乐、图工都一手包办，她带一二年级生自有她的一些办法，她对哭泣的孩子说：

“别哭，聪明的孩子是不哭的，要什么告诉老师。”见不奏效又说：

“你看这里有积木、拼图，想不想玩？好！那就不要哭，现在上课，等下休息，老师给你玩，你要玩积木还是拼图？”孩子见有玩具，心里就舒服了。再不行，她说：

“你看，她比你小都没哭，她叫美美，她和你做朋友，好吗？她和你一起坐。”她知道建立玩伴、交朋友也是一个疏导孩子哭泣的好办法。

后来城里徐志摩就成了同事间对开明的称号，甚至称呼他“志摩兄”。

校长从新加坡请来教高小的霍开明，因为超龄插班生多，他们年纪大，需要男教师教课，不但维持秩序，也壮大师资阵容。霍开明来自新加坡，而且毕业于华侨中学，资格绰绰有余。虽然是第一次当新老师，校董也马上答应。

对于他的到来，同事们都有一种新鲜感。乡村学校的老师，都开朗活泼，说话大声，中气十足。这也难怪，乡村孩子好动，你不放大喉咙喊他们，他们满课室跑。

霍开明十分斯文，同事们常见他穿白衬衫，配卡其色长裤或深蓝色长裤，戴副圆框眼镜，看上去文质彬彬。可是奇怪他带高年级上课，学生都十分听话，真是奇迹。

来自外地的老师们都住在学校宿舍，在学校包伙食。乡村伙食是由学校请个阿嫂负责买菜煮饭。每天三餐，伙食费每个月30元。早餐吃粥，配花生米、咸蛋或炒鸭蛋、罐头菜心。中餐、晚餐三菜一汤，一菜，一鱼或虾、一鸡肉或猪肉。大家一起包膳，闹哄哄，感情也好了起来。

学校一星期上课六天，都是半天制，必要时分上下午班。星期日休假，伙食自理。老师们多来自新山、马六甲、麻坡，周末回家，住得远的就留在岛上，因此星期日留下来的同事，伙食自理。咏华因为住在霹雳州，多数日子留在岛上，她动作麻利，会烹饪，所以不是买办就是当伙头军。这天难得好几个人没回家，大家建议吃小龙虾，喝啤酒。恰好开明新上任，暂时想适应环境，没有回新加坡，所以他乐意跟大伙到街上走走。开明因为咏华第一天接他，所以和咏华自然熟络。

开明见咏华拿了个菜篮子，也就跟了上去。他们步行在街场，咏华会略微走在前面，开明对边佳兰不甚了解，对即将生活的四湾岛更觉陌生，他踏前一步问咏华：

“我们要买什么菜？边佳兰海岸渔产丰富？”

“是的，这里的人以打渔捕虾为生，虾蟹便宜。尤其龙虾。”

“为什么四湾岛这边盛产龙虾？不是在深海的另一边。”

“由于这边水不深，海底许多岩石夹杂海沙，适合龙虾生长；加上河流淡水流入大海，尤其适合小龙虾生长，造成边佳兰有龙虾之乡的美称。”咏华滔滔不绝。

开明细心聆听，咏华似乎察觉到什么。

“我是不是好像上地理课？”

“不是不是，说得很清楚。”

咏华马上停口，望一望他，开明马上双手合掌表示对不起，接着浏览四周环境。他心想第一件事就是要先学会骑自行车。

咏华到了海鲜摊位，摊主是学生家长，见到老师来，问老师想吃什么。知道老师们住得远，周末都留在学校里，巴不得把鱼虾送给老师：

“老师拿去吃，怎么能算钱？”

咏华说不行不行，她买惯了，见到标价，知道斤两，买了小龙虾，买了螃蟹，她付了钱，又说还要点啦啦（蛤蜊），老板说啦啦就送给老师吃，一下子称了两斤啦啦，咏华只好接过道谢。两人又到蔬菜摊买了菜心和蕹菜。咏华问：

“你还想买些日常用品吗？”

“我想买个枕头。”老实说开明在家里就是少爷身，虽说家道衰微，但起居饮食他从不必操心。现在来到这小地方，床和褥子蚊帐可以将就，但枕头老是闻到一股怪味，难以入睡，是头油味还是潮湿霉味，他也无法深究，反正要换新的才能睡好，也希望能买张新的毛巾被。

“枕头吗？要去洋货店。”

当开明抱着枕头，她提着鱼啊虾的在街上走，俨然就像对夫妻。他们走入校园，还没到厨房，同事老陈笑道:

“怎么买对鸳鸯枕？像对新婚夫妻呀走进来。”老陈故意把夫妻（fū qī）说成hū qī。

“我把枕头拿回去房间！”开明不好意思。

“我去洗米煮饭，你做伙头军。”咏华见小陈，分配工作。小陈豪爽不拘小节。

“看你们买了什么？哎哟，买了不少，龙虾、螃蟹，啦啦。”陈老师喜欢下厨，说：“那么就做油爆小龙虾，辣椒酱炒螃蟹，豆酱炒啦啦！霍老师能吃辣？”

“没关系，少辣可以。我能帮点什么？”开明站在那里。

“洗菜吧！”小陈说，怎知林晓芬已经抢先拿去户外洗。开明只好一旁观望，听小陈使唤，帮忙小陈洗刷螃蟹外壳。小陈见他新手上路，慢条斯理，就说:

“不行不行，咏华，你来接手，我去生火！”当时煮炒都用木材。

咏华上来，接过螃蟹，对开明说：“我来刷，你帮忙冲水洗干净。”咏华替他解了围。

小陈来自笨珍，家里开海鲜餐馆，他不想当小开，要当老师，他三两下子就把菜肴炒将上桌。大伙围上来，有小陈、开明、咏华、晓芬，后来加了小王，他带来了啤酒。五十年代，新马称呼，年纪大姓氏前加“老”，年轻就加“小”。只见桌上有辣椒酱炒螃蟹特好，火候十足；油爆龙虾色香诱人，肉质鲜嫩；豆酱炒啦啦用姜葱提升了鲜美；两大盘青菜绿油油，配上大碗白米饭，喝上虎标啤酒，大家大快朵颐。小王比小陈更会闹：

“等下我们玩画鸡脚！”

“好啊！开明，看你运气好不好，好运可能白吃一顿。”

“不行不行，这餐我付钱！”开明忙道。

画鸡脚是一种游戏，画一张砖墙形的图，上面写上每个人的名字，下面根据花的价钱和人数，画几个出口，标上各人要付的不同价钱，就好像八阵图般的走法。只见小王画最高价10元，最低价0元。

结果玩下来，开明画得最高价，小陈免费。他乐得说我请你们去喝咖啡。来四湾岛教书最大的困难，就是留住老师，老师流失量大，都似乎待不久，尤其年轻人。刚来乡村学校的生活，周末做完打扫洗完衣服后，他们就会相约游泳划船，或远足打篮球，或看电影，也常常到笨珍和哥打丁宜瀑布。

一伙人从校门来到街上，大街上的海南咖啡最著名。午后的太阳被厚云遮盖，加上海风吹来，十分凉快。

开明看到咖啡店除了卖咖啡，还卖枕头饼、马蹄酥、老婆饼、豆沙饼等，他记得在办公室同事桌上，还有四湾岛道地的鱿鱼丝、萨其马、龙虾饼。小陈问了大家喝什么咖啡或茶，又买了豆沙饼。

他们开始天南地北胡侃。不知道谁建议：“等假期到了，找一天我们去笨珍玩。”大家说好。

二、华校教书

霍开明出生于丰盛港，他们家在三板头（Jemaluang）。家里原先有个很小的锡矿场，父亲还买了二手挖掘机，打算大展宏图，但是只开采了两三次就没锡米，原来表层有锡米，下面都是泥沙层。父亲几乎把所有储蓄都投下去，幸好他们还有几间店铺租给人，赖以为生。可是祸不单行，火烧街场，把店也烧了，父亲受了太大刺激，因而精神衰弱，不久就去世。幸好两个姐姐，大他十岁八岁，都嫁得风光，一个姐夫在丰盛港开汽车修理店，一个姐夫是在英政府锡矿公司管财政。

开明家里有两个母亲，大母亲上街买菜烹饪，小母亲车衣服赚钱当家，他是大少爷，加上体弱多病，在家从不用做家务，家里养着梳起的女佣柳姐，负责家务。日本人占领马来亚，他们举家逃难到新加坡。先是住在大坡海山街的二楼，林有福时代，申请到菲立太子道的殖民地政府屋，有三房一厅，还有很宽的阳台和骑楼。战后家境贫困，但小母亲早年粤剧班出身，能给戏班做戏服，有餐馆茶楼又给她车制服，那会赚一笔钱。加上开明的姐妹常带给母亲们私房钱，所以家境勉强过得去。

霍开明战后超龄读华侨中学，自小体弱，到进入华中开始打篮球，身体才好起来。平时喜欢看书，所以成绩不错。他又喜欢唱歌，师承田鸣恩老师，唱男高音。由于家境困难，有一天小母亲说：

“家里没钱，你是大儿子，也要想想办法。你大弟二弟都出来做学徒，你虽然读的书多，我们没理由再让你读完高中。”大弟在丰盛港二姐夫的锡矿公司做车床洗锡米工头，小弟出来在报章印刷厂当学徒。

“妈，我知道，我会出来找工作。”

开明读到高一，出来找工作，当时新加坡这大城市，工作难找，很多人都有高中文凭。后来听在丰盛港的大姐夫说，不如回马来亚找工作较为容易。五十年代，新加坡和马来亚、砂拉越、沙巴及文莱共通货币，使用的是同一种英女王头像的货币（Malaya and British Borneo Currency），因此在马来亚工作也一样，何况马来亚生活费低。大姐夫家里开汽车货车维修店，客人放下车辆，就在隔壁咖啡店喝茶聊天。他说：

“前些日子听个校长说边佳兰、笨珍等乡村有许多教师职位空缺。”他又说：

“那里虽然是乡村，听说董事很肯出钱，薪水很高，又有伙食宿舍津贴。还有南益树胶厂油棕园的附属小学，好像都在找人。这些地方都有教职员宿舍。”

开明毛遂自荐写信申请，乡村学校校长见他毕业自新加坡华侨中学，都想聘他。他之所以选边佳兰因为在新加坡有小船直往，不必搭巴士转巴士，又不必花很多时间排队过关，何况他又喜欢海多过胶林。他年幼出生在丰盛港三板头，小时候在乡村小学读书。没想到当时四湾岛的小学又叫华侨学校，对中学读华侨中学的他来说，有归属感。到华侨学校教书时他只有21岁。

开明对教学很感兴趣，他对学生学习语文的方法，有一番顿悟。当年的华校，所有的科目用中文教学，因此他认为高年级的学生，一定要掌握文字的偏旁部首，就好像掌握了利器，能勇往直前。他对五六年级的学生说：

“你们怎样都要父母买一本字典给你们。每天带在身旁，不会的字马上查。”他又说：

“把部首偏旁记清楚，字典就查得快。不但注意字义，也要注意词义，还有看看那个词和什么词连接起来，你们记性好，把配词记一记，那么你就比别人学得多了，也比人快一步。”

开明很喜欢教科学这一个科目，当然这跟他读华中有很大的关系。华中从中一就加强学生数理的学习基础。开明希望把他所知道的科学知识教给学生。他首先认为语文尤其中文的部首偏旁，最能帮助学生学习科学，也同时影响对科学的学习速度。甚至看到词素和词素联合成合成词的时候，词义受词素影响。

当学生靠中文的文字和构词意义来学习科学，部首偏旁和词素都一一影响到他建构科学词汇，也影响到他的科学概念。所以他教学的时候，很注意方法和窍门。例如他教学生说：

“鱼部首多数是鱼类，但有许多例外，例如鳄鱼的‘鳄’是鱼字旁，但鳄鱼是爬行动物，卵生；鱿鱼的‘鱿’是鱼字旁，但它是软体动物，或说章鱼是软体动物，都是卵生但体内受精；可是鲸鱼是海洋中的哺乳动物，胎生，它们用肺呼吸。”

“老师，这么看来，部首偏旁有时会误导我们吗？”

“不能这么说，偏旁使得你们省去很多时间，知道一大堆鱼类的名词。换句话说，鱼字旁的词多有鱼类的习性和特征，有脊骨，用鳃呼吸。你只要记住一部分特殊例子，如鳄鱼、章鱼、鲸鱼等，你特别记一记就行了。”

“老师，那么怎样界定什么是鱼类？”

“要界定鱼类的特征：鱼是用鳃呼吸，以鳍游泳，终生在水中生活，是脊椎动物。”

学生见老师减轻他们的学习时间和功夫，对他十分佩服。开明又说：

“仓颉造字，形声字最多，一边是形义，一边是声，很多字带有原始的科学意义。例如草、木、竹、禾，是表示植物的四大部首。”

“是不是有这四个部首都是植物？”学生恍然大悟。

“是的！好，现在我们分组，分五组，草、竹、禾各一组，木的词较多，分两组。你们用字典，查出词汇，同时找出这个部首的植物特征。然后我们再讨论结果。”

五十年代，查字典用部首偏旁分类，学生用的是繁体字，学的是注音符号，七十年代改成汉语拼音，就失去了很多学习的捷径和口诀。还有更后期用英文为学习工具，推向一个崭新的时代。（待续）