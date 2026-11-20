（文接上期）

三、恋爱和电影

开明家姐妹多，个个美貌，拉姑貌如白燕，因此在开明眼中，咏华不能说美，但她独立开朗，往往给人一种安全感。小朋友喜欢她的存在，她会直视小朋友的眼睛，也不知道谁教给她的秘诀，小学生顽皮，她会把他们叫到身边：

“你来，看着老师，你说为什么把同学的书丢在地上？”

“我和他玩。”

“那你把自己的书丢地上好了，去，把你的书丢到地上。”

“你不丢自己的书，却丢同学的书，这是不对的。你哭！看着老师，你以后不可以丢别人的东西。知道吗？”小朋友点头。

“好！去跟同学说对不起！”

咏华对人对事都喜欢直视面对，办事能力强，颇有亲和力，所以同事校长都喜欢和她共事，她很少坐下来休息，总找些活来做。但她有时也坐下来想事情，皱起眉头，同事见到会打趣：

“哇！皱起眉头，什么事让你这么苦恼？”

“没什么！想前面那块地要不要种点青菜？”咏华望着课室前面的空地。

“种什么菜，街上菜那么便宜！”

“那么种花吧！对，种点花，花开了养眼！”她决定了下来。

结果她种了白菊花、黄菊花和紫红色芍药。几个月后的傍晚，大家吃完饭，就坐在廊下喝茶赏花。

开明一直都注意咏华，似乎打从她第一天去接船开始，喜欢她率直、性格开朗，喜怒哀乐显在她脸上的样子。在学校的宿舍，她很勤快，洗涤打扫，喜欢穿棉麻的衣服，每天都洗头，短发蓬蓬松松，像个大男孩。棕色皮肤散发肥皂的清香，带有很舒服的阳光气息。男同事都很喜欢她，和她打乒乓，打羽毛球；尤其小陈特别和她亲近，听说小陈周末不回笨珍就是追她！

转眼开明来了半年，这半年来，晓芬一直向他表示仰慕，他看什么书，她也跟着看。他喜欢看巴金的《寒夜》、钱锺书的《围城》；农村题材赵树理的《小二黑结婚》，还有翻译小说大仲马的《基督山恩仇记》，海明威的《战地钟声》。

他设立学校图书馆，虽然只是用了两间课室打通，但不马虎。从新加坡书局买了很多书过来，不但为学生买了许多书，还把图书按年级分类，分高年级书籍和低年级书籍。高年级图书分为少年故事、少年小说、科学和探险故事，又加些人文史地、励志生活、语文学习等。尤其语文学习和励志散文，买了很多范文书籍：怎么写好作文，怎么写故事，怎么做个好学生以及中外名人传记，各种少年杂志等等。

低年级分儿童故事、童话故事、科学和探险故事、儿歌诗歌等。他又替老师在办公室设立了教职员的书橱，为老师们买了许多教学的书籍，以及老师进阶阅读的书籍。

开明一直认为教师必须大量阅读书籍提升自己。但奇怪的是咏华很少阅读，她喜欢看电影。她几乎每个星期都去看电影，除了在附近乡镇看，还跑到新山或新加坡看。开明有时候回新加坡，就碰到她好几次，后来熟了，他也会约她一起看电影。

咏华多数星期日一早去新加坡，见了在新加坡读书的弟弟，和他吃个饭，给他学费零用钱，就会去看一套电影，傍晚回边佳兰。开明如果星期六回家，在晚上帮她买好第二天的票。尤其是新戏上演。他们看过《八千里路云和月》《一江春水向东流》《万家灯火》《三毛流浪记》，应卫云导演的《八百壮士》《塞上风云》，还有《渔光曲》《新女性》等优秀影片。

开明喜欢看西片，如《魂断蓝桥》《傲慢与偏见》《战地钟声》《陇上春色》，基本上都是一些小说改编成的电影。他和咏华常常讨论电影的一些观点。

《魂断蓝桥》是米高梅电影公司出品的爱情电影，由梅尔文勒罗伊执导，费雯丽、罗伯特泰勒等主演。画面拍摄优美，故事浪漫悲情，开明对咏华说：

“我觉得导演取景特别高明，他选的地点拍摄都给人留下难以磨灭的印象。”咏华也赞同：“对白特别好，还有选的男女主角，眼神和对方交流，动作停顿，配乐也好，给影片加分。”

1940年上映的《傲慢与偏见》是依据英国的简·奥斯汀同名小说改编，由葛丽尔·嘉逊和劳伦斯·奥利弗主演。《战地钟声》改编自美国小说家海明威的同名小说，海明威亲自挑选演出角色，由英格烈褒曼、贾利古柏主演。

至于《陇上春色》（The Sea of Grass），咏华很喜欢。那是以新墨西哥州牧场大草原为背景，来自圣路易斯的社交名媛露蒂搬到新墨西哥州，嫁给了大牧场主吉姆上校。男主角守护着他那百万英亩的放牧地，与在当地农耕、自给自足的移民（“筑巢者”）发生冲突，带出农耕破坏草原土地的主题。主演斯宾塞特蕾西（Spencer Tracy）和凯瑟琳赫本（Katharine Hepburn）都是美国演员，分别饰演一对夫妻，由于背景不同，在家庭里两人一直挣扎和磨合，发生许多矛盾，最后离异。故事延伸到下一代。咏华觉得，有一点点类似她和开明的情况。

开明和咏华他们受的教育不多，然而那时代有许多好电影，在潜移默化教育他们，他们从而学习生活方向的把握，以及人生应有的态度，也开阔视野，建立广阔的世界观。书本、歌曲、电影是那个时代的消闲项目，也成为人生教育的指南。

小陈为了咏华，提议了一次笨珍和龟咯渔村一日游，也约开明和晓芬。那天是星期日，他们从四湾岛出发到新山，晓芬向哥哥借了车开到笨珍。到龟咯近中午时分，小陈家的餐馆就开在龟咯的水上高脚屋，母亲迎了上来，招待他们坐下，他们自我介绍:

“我叫开明，来自新加坡，广东人！”

“我是刘咏华，从实兆远来的，福州人！”

“哦！实兆远来的一定是福州人。”小陈的母亲笑了笑说。

“我是林晓芬，从新山来，潮州人！”

“哦！自己人！”她仔细端详了儿子带来的两个女孩，见晓芬长发端庄，脸蛋白皙如粉扑，满脸笑容站着；咏华短发开朗，皮肤黝黑，不拘小节，忙摆碗碟。心下喜欢晓芬多一些，觉得她斯文。这时陈浩父亲也出来了，用福建话说：

“老师、老师来了，少年家，钦差钦差（随意）！”然后入厨房张罗一桌海鲜。有蒸鱼、炒花蟹、啦啦、虾酱鸡、椒盐虾婆。吃完午餐，陈浩开了一架电动舢板，在水上穿梭。把笨珍水乡绕了一圈，后来上了木排，在水上市场逛逛，在土产店附近停下，那间土产店也是陈浩家开的，几乎是半卖半送，大家买了许多虾饼和虾酱带回家。

自从笨珍回来，很奇怪的是陈浩忽然转舵对晓芬好起来。而晓芬也不像以前，这可能和晓芬看到陈浩的家庭状况有很大关系，陈浩家在笨珍吃得开，父母随和。再说，也可能晓芬看出开明对她冷淡，和咏华不停约会，总之第二年，陈浩和晓芬就说要订婚了。

四、福州人嫁客家人

如果说孤单是一个人生的缺陷，那么陪伴就是一个浮标。

20世纪，人们若选择孤芳自赏这份逍遥，很多人会看着你，觉得你有问题，再者家庭也不允许。当时人们会急于选择一个伴侣共同生活，家庭的观念还是根深蒂固地维系整个社会模式，家长一定要儿女成家立室。

开明的家庭更是如此，尤其父亲在二战前、他年少就去世，他又有两个母亲。他虽然没有能力承担整个家庭的经济，但是尽量配合母亲们的意愿，多多少少都听从她们的吩咐。他没想到母亲在选媳妇这件事情上，摆出那样的架势和干预，让开明不知道如何是好！

原来开明父亲在家乡娶了妻，就到香港打工做起小生意。为了安定下来，在香港又娶了个香港女子为妾，开明的小母亲是广东人，有香港身份证，洋名陈玛利，后来先把妾带到马来亚，生了开明的大姐和二姐，他父亲看没有男丁是不行的，所以回乡下把大母亲接来南洋。大母亲是客家人，就只讲客家话，开明是她所生，后来又带了两个弟弟和一个妹妹。小母亲后来也添了一个男丁。霍家总算开枝散叶，他们家在马来亚三板头也是风光一时。家中的三个女儿都是大美人，尤其小女儿，生得像白燕。日本占领马来亚时，举家搬来新加坡。

开明家此时是由小母亲当家，在家理财张罗三餐，精明能干。

开明带咏华回家是周末。咏华在四湾岛买了马蹄酥、豆沙饼和老婆饼作为手信到开明家里。开明虽知道有点不妥，但也不明说。开明家在亚历山大路，是四层楼公寓，有三房一厅，他们住在底层。家中两个母亲，一人一间房，大母亲和幺妹睡一间房，小母亲和女佣柳姐一起，开明和弟弟合用一间房。

两个母亲见到咏华那刻，就是不满意也不露声色。两个母亲一个说客家话，一个说广东话。两种话咏华都不会说，客家话完全听不懂，广东话还勉强听懂两句。所以咏华送上手信，开明的小母亲说：

“啊哟！这么重，是酒啊？”

“阿妈！是手信。”开明解围，一方面当翻译。他们家因为两个母亲说不同方言，兄弟用客家话称呼大母亲‘阿孭’（母亲），用广东话称呼小母亲‘阿妈’，因此地位平等。

“不用这么客气！”大母亲说。她觉得儿子第一次带女朋友回家总是好事。又问：

“你是福州人，家里开咖啡店？”

“家里割树胶，自己的树胶园。”咏华用华语回答。

“自己割，那么天未亮就要起床！”小母亲点头，这才明白儿子带回来的女子怎么如此粗枝大叶。

“是的，我们一般都是割了树胶才去上学。现在有弟弟妹妹帮忙割，忙不过来时，请印度工人。”咏华耐心回答，还望开明翻译。

“家在实兆远？我都不知道在哪里，我女儿在怡保。”小母亲答话，心想这家人是乡下人。

“怡保很靠近我家，离实兆远一百多英里。”咏华回答，觉得多么隔阂和遥远。

在两个母亲眼里，咏华绝对不是她们心目中的媳妇。在她们眼中，她连口红都不涂一涂，褐色裙子配白色上衣也太过朴素。她们家的女儿，一起身就是胭脂水粉往脸上搽，靓丽得很。样貌不说，她们希望媳妇最好是广东人，能持家，又能听话服侍她们，或者家境富裕，可是咏华没有一个条件符合。

幸好开明知道这点，吃饭时，旁敲边鼓，说咏华比他早入行，薪水高过他。两个老人家听说咏华的教书薪水比儿子高，才又一次打量她，确实不容易。家道中落的这一刻，如果儿媳妇能拿钱养家，是好事！

咏华是在进门的一刻，就觉得这家颇有架势，虽然不算有钱，但曾经有钱的痕迹处处可见，厅上摆着一套完整的沙发，靠枕是织锦花卉图案，沙发间矮桌上一个琉璃花瓶，插了一大束鲜花，是百合加绣球花，香港电影里见过。酸枝椅餐桌靠墙，加了几张乌木圆凳，显然吃饭人多。最吸引她的是厅上挂着通花的薄纱窗帘，有一座大吊钟，在两房门间，每隔一小时就敲响，发出浑厚的钟声。那厅堂的布置也只在电影上见过类似的。

吃饭的时候，那柳姐站在两个老太太身后，忙张罗饭菜殷勤侍候着。咏华没想到，日后加入这破旧家庭，也须要如此侍候两个家婆。（继续阅读完结篇）