（文接上期）

五、实兆远喜宴

开明和咏华的婚礼在实兆远梅邑同乡会举行，喜宴设在闽清会馆。其实在订婚前，开明请示两位母亲，她们基本都赞成，因为咏华能赚钱养家，而且婚后寄宿学校，不在家里住。咏华写信回家给母亲二妹，母亲说家中第一次办喜事，最好婚礼能在新加坡、实兆远男女方两边分开办。开明小母亲当家，马上说：“婚事两边办，家里哪有那么多钱？”咏华听了说：

“那么婚礼就来实兆远我们家里办，再回新加坡请几桌酒。”

小母亲说：“分开办也好，我们这里人多，山长水远也不可能过去的。”似乎要挽回面子。老实说开明知道自己家境，已经到山穷水尽的地步，不要说两边办婚礼，就在新加坡办，如今战后经济萧条的日子，也是头疼的事。大母亲说：“不如先订了婚再看如何安排！”

所以他们就听了母亲的话，简单订了婚，把亲戚聚一起，在红星摆了两桌订婚宴。大姐姐夫从丰盛港过来，二姐在怡保，怀孕就快生了，不方便出来。虽然她们是小母亲生的，但知道弟弟要结婚，二姐也托了大姐，带了钱过来，两人给的都一样。二姐她虽然人没出现，但她是军师，丈夫读洋书，她在电话里对母亲说：

“婚礼就办一边也行，现在什么时代了，旅行结婚都可以。”然而听在开明耳中，就是不舒服，家里是没办法拿钱出来给他办婚事。

倒是咏华，心里轻松好多，她就对开明说：“那我们就回实兆远好好把婚礼办一办，那里消费便宜，会省下好多钱，你姐的钱就留下放在小母亲那里，婚礼后回到新加坡再请几桌酒。”开明也只好这样了，把最后的决定向两个母亲禀明。两个老人家见到不必烦钱的问题，就不多说了。

咏华于是在晚上写了一封长长的信给母亲。信中决定了自己的婚礼将如何进行。

她选在梅邑同乡会会馆（后改名闽清会馆）结婚，会馆大堂十分堂皇，同学结婚她到过，仪式庄严，而且地方宽敞，能容纳几十人观礼；过后在家中可随母亲心意大摆酒席，父亲生前有结拜兄弟十多人如辉哥等，一起过来南洋的都阖府统请，还有左右邻居们，她还要请母校的老师和同学、金兰姐妹等等。反正热热闹闹的。

咏华母亲黄二妹听到女儿要回实兆远办婚礼，高兴万分，到爱大华找随后下南洋的叔伯，开始列下刘家大堆宾客名单。刘家堂叔母对二妹说：“钱不够，我们这里凑足。”

黄二妹说：“她这几年教书寄回来的钱，我都留着，不够再说。我把猪卖了，给她打一条金链和一个英女王金牌！”因为二妹想从闽清过来南洋，手上抱的就是这大女儿，漂洋过海，给刘家带来多少运气，也随后带来三个弟弟。

果然看到结婚当天，咏华脖子上挂了一两重的金项链和英女王年轻像的金牌。

结婚证书。（作者提供）

刘家嫁女儿摆了二十席酒，凡二条路认识的都来赴宴，见证婚礼。当天11点在闽清会馆举行婚礼。礼后收到一本封面金色的结婚证书本，里面是七彩花边的证书，上面如此证明：

结婚证书

霍开明系广东省惠阳县人

二十五岁民十四年七月初四日辰时生

刘咏华系福建省闽清县人

二十三岁民十六年三月廿四日申时生

今由

余强先生介绍谨詹于

中华民国三十八年四月九日中午十二时在

实兆远梅邑同乡会举行结婚典礼 恭请

张阜年先生证婚 两姓联姻一堂缔约

良缘永结匹配同称看此日桃花灼灼

宜室宜家卜他年瓜瓞绵绵尔昌尔炽

谨以白头之约书向鸿牒好将红叶之

载明鸳谱此证

结婚人 霍开明 刘咏华

证婚人 张阜年

介绍人 余强

主婚人 黄二妹（母）

余娇

中华民国三十八年四月九日谨订

实兆远的结婚酒席多数在下午举办，当时没有电灯，为方便客人前来和散席回家。尤其家中酒席有两个时段：一是一点正，另一是三点正，咏华选了三点，因为乡间同姓亲友多，他们来会馆参加隆重的婚礼仪式，要有足够的时间赶回来。

从家里大厅摆到屋外空地，由于摆上十八席，桌椅不够只好到甘文阁酒家租用。当天的大厨师是来自福州的师父，他是黄二妹老家的侄子，叫二妹大姆，所以特别用心，用的食材特别细心精心挑选。他设计了十二道菜肴有：

全家福（传统大杂烩头菜，如盆菜）、蟹肉鱼鳔羹、玉兰白斩鸡、蒸鲈鱼、红糟猪肉、酸甜海参猪皮、干烧大虾、太平蛋（把蛋炸了再煨上浓汁）、罗汉斋、福州鱼丸、红糟面线、白花生龙眼红枣羹。

婚礼当天，大厨开着罗厘车，带着伙计，天一亮就来到，带来各种大锅大镬，各样食材，然后在屋外用砖块搭起炉灶，洗洗切切，就预备起来。三点准时开席。

席上用的是虎标啤酒（1932）、黑狗啤。咏华能在家乡举办婚礼，是一件极其体面的事，喜讯传开来，说她们家生了个好女儿，既体谅娘家，又得了个好女婿，老远从新加坡过来娶亲。史无前例，以后有要嫁到外埠的女儿，都效法回乡结婚，一时成为佳话。

咏华心里更是感谢开明，为他的真心诚意所感动，婚礼结束的晚上，她对开明说：“你为我千里迢迢，孤身来娶亲，给我天大的面子。”

“哪有千里那么远，几百里罢了！”（新加坡到实兆远545公里）

“你为我如此付出，将来无论多苦我都会陪你度过，为你度过。”她觉得自己要一心一意地爱开明，她是那么有自信地想与他共度一生。开明望着她，眼前的妻子说话有点像江湖游侠，讲义气，那信任的口吻，是他颇熟悉的。

“没问题的，我们会越过越好，将来生活越来越富裕！”开明也知道娶得咏华是幸福的。她绝对是一个坚强能干的妻子，在大事上，能屈能伸，尤其面对他那复杂的大家庭。但那人际关系，他知道将来的日子不容易！

六、新马一家亲

开明和咏华婚后，还是住在四湾岛，周末就回新加坡。多数即日来回，从四湾岛搭一早的船回新加坡樟宜码头，傍晚搭最后一班船回来；有时过一晚，如果在新加坡过一夜，弟弟开凡就要做“厅长”，后来开凡到报馆当印刷部门的学徒，报馆报纸晚上印刷，也提供了免费宿舍，开凡也就搬离家，到外面自立。

婚后周末，咏华在霍家吃饭，极其不习惯；虽然不需要她烧菜煮饭，但原来她不能直接坐下来吃饭，要帮忙摆好饭菜，站在家婆背后，等两个家婆添饭后才能坐下，这是她极其不愿意的。开明小母亲对她说：

“你站在旁边等一等，帮我们添饭后才坐下来吃饭。”

开明忙说：“你们要添饭，她再站起来添就可以了！”大母亲见儿子如此说，也就说，“得啦，得啦！一起吃啦！”咏华哪敢坐下，她知道开明小母亲当家，听小家婆的话还是比较重要；何况她又不用煮饭，只是晚一点吃饭没关系的。

其实他们在乡下，福建人福州人家里，很多时候吃饭也是男丁先吃，她和母亲忙烧菜上菜，都是比较晚才吃的。没什么大不了的。但不能和开明平起平坐，她心里不好过，开明也过意不去，因此有时她也借故学校忙，尤其是考试期间，周末就不回来吃饭，或隔一周才回家一趟。

还好她不久就怀孕，大家婆见她挺着大肚子后面站立，就不安说：

“你粗身大细，还是坐下吃饭！”咏华心里对肚子里的宝宝说：“托你的福，妈妈可以和她们平起平坐吃饭。”

开明和咏华有了女儿后，不久又怀了第二胎，两个孩子相差十个月。孩子在新加坡出生，一个取名霍小玲，一个取名霍小光，由两个祖母分别抚养。奇怪她们家，小祖母喜欢带孙女儿，这也使得咏华百思不解，可能是小祖母戏班出身，可能她心中有个算盘打着；当她看到小玲抱回家时，居然一反常态，只听她说：

“哇！头发这么多，眼仔碌碌，趣乖。阿明，女儿就留在新加坡，不要带回外家。”（粤语）原本咏华是想带回去给自己母亲看的，咏华听到小祖母如此说，也很意外。她马上应说：

“真的吗？那么，每个星期可以见到，我们就不用分开。”如果咏华把女儿带回实兆远，路途那么远，不能每星期见到她，要学校放假才回去看她，他们是不舍得的！

咏华因此在新加坡坐月子，她把薪水拿了一半给小祖母，说：“二嬷辛苦了！”开明原本就给小母亲家用，如今小母亲看到手上添了一笔，马上张罗媳妇坐月子食材，叫柳姐煮食。原本广东人就擅长煲汤补身子，如今更是讲究，家里的药材，都出了柜子，变成桌上佳肴。身子一受补，加上婴孩乖巧，不怎么哭，容易照顾，不久又怀孕。第二胎是个男孩，取名小光，大祖母抢着照顾，小子因不足月出生，或可能知道有两个祖母疼，就爱哭，晚上哭闹不睡，让咏华疲惫不堪，恨不得满月就可以回去教书。看孩子真比工作还辛苦！

咏华在霍家的地位是会赚钱的媳妇，但不是因为这样就能坐上饭桌和开明一起吃饭。咏华之前无所谓，可是她是越来越不可忍。当然因为有两个孩子，她觉得特别劳累。可能她生了儿子小光后，更是觉得她周末回家就是看顾孩子，把他们抱在怀中，把握每一刻的时间，她不愿意放手，她讨厌站在那里侍候婆婆吃饭，她觉得根本是在浪费时间，灭人志气。于是在吃饭时间，她宁可把孩子放在沙发上，拿两碗饭左一汤匙右一汤匙地喂着，慢慢磨着。很快孩子两三岁了。

咏华已经会听广东话，也能日常对话，所以宁可选择迟一点吃饭，不要面对她们。当然婆婆也知道的，也无法将就她，她家婆轮流说：

“早点喂两个豆丁吃饭，那么就可以同枱吃饭啦！”（粤语）

“阿明你话下她，整条鱼要夹开给她，几烦啦。”（粤语）

“没所谓嘠，你们慢慢吃，唔使留菜，我一阵煎两个蛋就得了。”（粤语）咏华已经会说广东话。她觉得和她们同桌吃饭累，但最后家婆多数会留菜给她。

咏华最不能忍受的是开明的缄默。他也不是唯诺是从，只是不第一个发声，任何不满他都是先忍着再说，他婚前是如此，婚后也是这样。在工作上也是这样的态度，许多事情搁着不解决，蹲着蹲着先观望，以致咏华非常生气。学校的事，咏华一直催迫，说：“那宿舍的天花板你反正迟早要换，下大雨就漏水！就叫董事来看看，看怎么修？”

“先搁着，也那么两三处。”

“就检查一下，该补的补，或索性换一换，天花板漏水就是屋顶漏了，林董事木厂也有卖锌板。你打个电话有多难？”

“再等等吧！”

“你用个桶盛着，咚咚声地响，吵死人。”咏华就无法忍。

不久，在家里出了一宗大事，让咏华十分生气。

话说1956年，林有福时代英军驻扎军港，他们带了家眷从英国过来。为了要让英军家眷住宿，三巴旺建了许多红砖单层排屋小洋房，一间才一万到两万之间，只要有两千块钱积蓄，就可以跟银行贷款买下房子，屋租有两百多元，银行贷款每月付八十到一百元，所以很多教师储蓄了首期，就可以买间房子出租，利润不少。

由于弟弟们毕业找到工作，咏华把原文给他们的钱储蓄了两千块，眼看可以下订钱在三巴旺买间小洋房。她盘算如今住宿舍，将来没得住了也有个窝。这订钱交给发展商，因为有工作，就可以向银行借贷买下房子，现在还住宿舍，可将小洋房暂时租给英军。怎知道，开明弟弟开凡要结婚，对方娘家有钱，要大摆酒席请客，开凡向哥哥借钱，他哥马上答应，把手上八百块钱借给他办喜事，使得咏华没法及时放下订金买一套房子。

咏华为此事非常生气，因为她觉得好不容易储蓄够钱付首期，以后能有多余的收入，分期付款二十年内就可以拥有自己的房屋。咏华是气到几乎想要离家出走。那天回婆家，她还以为有转弯的机会。怎知道婆婆说：“你们是大佬，虽然说借，也不应该要细佬还。”

咏华听了马上驳回：“奶奶！一定要还，还多还少都可以。那是我们买房子的订金，先垫出来用。”

“你想逼死你细佬孭？他外家都买了整个房间的家私，还添了个雪柜。”（粤语）

因为开凡要结婚，原来他们两兄弟住下的房间，成了新房，开明以后就无法再回家住。

“不是说学校给了你们两个大房间，还是套房？”家婆说。

“虽然如此，也是暂时，学校如果要发展，我们就得搬走的。”咏华解释没用。

“现在你们住得好好的，将来的事将来再看。”家婆理直气壮。

这下子咏华眼看买洋房的梦就泡汤了。她想到自己嫁了给开明，就嫁入一个家族。她眼前见两个孩子一个三岁，一个四岁。她多想要自己的房子，有一个自己的房间，孩子们也有自己的房间，有个客厅、厨房、自己的厕所冲凉房。她很生气，她带了女儿小玲出来散心。小玲说：“妈妈！你不开心，我们去坐火车？”

“你想坐火车去哪里？”咏华问。

“去很远的地方，去外婆家。我们去外婆家，妈妈你最开心！”

是的，自己的家乡霹雳州，多么富饶的土地，马路旁的平原几百里是深褐色的土壤，种满橡胶，低洼地种了一洼洼的水稻，是马国最富裕的一州。如果离开开明回家去，找一份教书工作也不难。

咏华望着女儿小玲，一种离开这家族的念头更是清晰。她每每和开明争执的焦点就是他和家婆的瓜葛纠纷。这也是开明无法取得平衡的地方，他怎么都是霍家的长子，如今弟妹眼看要成家独立生活，他没有不尽力帮忙的理由。他对咏华说：“两个弟弟马上要成家，我一定要帮忙。”

“你母亲手上有储蓄，不是说你两个姐姐会帮忙？”

“我两个姐姐只是帮忙小母亲生的五弟，如今六弟，就得靠我帮忙了！”

“原来真有这么分的。”

原来霍家老爷来南洋，把小母亲带过来，生了两个姐姐，后来见没生儿子，回乡下把大母亲接过来，生了一支脉是开明四兄妹；小母亲后来也生了一个儿子，所以小母亲生的五弟有两个姐姐照应，开明的六弟要开明这个哥接济了。开明说：“我们要等多一年半载才买房子吧！再储蓄起来就可以了。你要体谅我啊！”

“再储蓄再储蓄！发展商等你吗？我已经没有那个精力，给你生了两个孩子，我身体已经大不如前。何况住在学校不是长远之计，校董不是说要扩建校舍，我们迟早要搬出校园。”

“到时我们去租个单位就行了！”开明说。

“现在住学校不用钱，省下多少来，这也才能储蓄到一些钱。如今要拿出来给你家办喜事，我就咽不下这口气。”

“怎么说都是我的弟弟，不能不帮。你怎么不明事情呢？”开明气急败坏。

“我是不讲理？好说还有礼金，好，我们离婚！孩子一人带一个。我回去马来亚！”

“你这是说什么？你想想倒过来，如果换成你的弟弟，你会不会帮忙？”

咏华不帮好像很小气，因为是大嫂；帮呢，自己受大委屈。可是那口气怎么咽下，实在没法子礼让。学校有一周的短假，她想逃回娘家喘口气。小玲和小光从满月后都是给两个婆婆照看。大祖母看顾自己的嫡孙儿小光，宠爱万分，他学得要什么先放大喉咙哭，大家就给他。咏华一星期见他一次，许多坏习惯想纠正也很难。咏华瞪大眼睛看儿子：“小光，要什么开口说，你看妈妈，说要什么？”小光见母亲那么严厉，三岁的他哇哇大哭，跑向祖母。

“教儿子何必这么大声，吓坏他！”家婆说她。

“你跟他说华语，他听不懂的，他不会说华语。”大家婆还怪她，许多的挫败感也使她觉得不能在大家庭呆下去。

这天刚好开明带小母亲去汇钱到中国乡下，她就拉着小玲，匆匆用背包收拾了几件衣服，拿了护照，就出门去。她原本和开明提过假期想带小玲小光回去学校宿舍住几天。她和家中的小姑说了先回学校，也不等开明回来。

开明回到家里，听他母亲说：“你老婆教仔大大声，拿儿子出气，我说了她几句，她带了女儿走掉，应该回学校吧！”

开明见母亲生气，也不敢马上离开，等吃过晚饭，见小光睡了，才回去学校宿舍。怎知他回到学校，见不到咏华。

咏华真的带了女儿，当天下午就从新山坐火车回老家——实兆远。

七、新马火车之梦

当咏华坐上火车，那种离家的心境居然不沉重，反而是放松了，再看看小玲欣喜的表情，事事好奇，两只大眼睛向着火车窗外，对她母亲说：“妈妈！你看树木一一排队多整齐。”

咏华告诉她：“那是橡胶树，左看一排排，右看也一排排。另外你看这种树，叶子像椰树，矮身的是油棕树。”小玲把脸贴在火车窗口，有时回头问她两个问题。咏华想如果她带着小玲在马来亚生活，也不会太困难。

她没想到只身离开霍家那个虛有空壳的大家庭，可以如此轻松，像肩膀卸下重担。她才28岁，她不怕困难，她就在家乡也不难找到教书的职位。许多华校小学十分缺乏女教师！何况她还会弹钢琴，教体育、唱游。

从吉隆坡到怡保，她马上接驳夜班火车。50年代从吉隆坡到怡保的单程蒸汽火车大约需要半天（约五至六小时）时间，经过当时的锡矿小镇万挠（Rawang）、双文丹（Serendah），见有矿工下班回家，头戴矿灯。火车经过新古毛（Kuala Kubu），到丹绒马林（Tanjong Malim），跨越雪兰莪到霹雳州。然后过宋溪（Sungkai）、打巴（Tapah），到金马仑高原山道中转站，如果白天可看到山上茶园。到金宝（Kampar）、近打的峇都牙也（Batu Gajah），那时开始有矿工上早班，这里是近打的另一个矿业重地。最后火车到怡保（Ipoh）。

小玲在火车轰隆隆声中睡得很香很熟。咏华起初思前想后，但奇怪也没有不安，船到桥头自然直，火车虽无冷气，但夜里还是凉快，外面虫鸣声和火车隆隆声合奏，渐渐地眼睛随那疲累的身体，一合上眼，就睡着了。回到自家的乡土，是那么轻松和放心，是咏华所没想到的。

凌晨火车抵达怡保，咏华唤醒了小玲，准备在怡保火车站待到天亮，然后坐散客计程车回家。咏华在火车站的咖啡店，买了kaya面包和几个白煮蛋，一杯阿华田当早餐，她给小玲吃了一个鸡蛋，也给她洗了一把脸。

凌晨五六点在火车站旁，停了一些载散客的计程车，从怡保到实兆远（82.5公里）和周边的小镇，基本上等客满开车，一车四个客人。这种计程车一般会把顾客载到家门，大概三个小时就到了实兆远二条路，停在家门前。

母亲和妹妹迎了上来，母亲抱起小玲：“怎么自己回来了？”

“有一个星期假期，回来休息休息，我累死了！”

“当然累的，孩子那么小，你看你都瘦了！”

“阿金，去抓两只鸡杀了，煮鸡酒给你姐补身。”阿金是家里童养媳，但黄二妹当女儿养。咏华教小玲讲福州话，对外婆说：“外嬤，我要吃鸡腿。”（ngie ma，nguāi buóh siăh gie tui）

“外嬤给汝食！”（ngie ma bŏng 汝siăh）外婆爱怜地说。

咏华很舒服地用井水洗了个澡。那在冲凉房的水井，水不深，因井边好多青苔呈青绿色，青苔多空气就特别清新。冲凉房顶开半边天井，一边冲凉一边望到天空行走的白云。中午时分，她也不用烧热水，从井中不断打上一小桶一小桶井水，往头上倒下，清凉舒服。抹完肥皂，她再从井里打水，一桶桶冲干净，乡间的水比那自来水更叫人舒畅爽快！

回到故乡，回到母亲的身边，多少的委屈就都抛在脑后。

“哇！”咏华大口大口吃母亲煮的红糟鸡面线，她还刻意加上两汤匙米酒在面线上，特别美味。米酒是母亲酿的，鸡是母亲养的。母亲养鸡鸭自足，养猪卖钱，还割有几亩树胶芭，充裕度日，也不靠外面子女汇钱回来养家。福州母亲的典范。

咏华吃饱了，见女儿和阿姨玩，就倒头大睡。从没有睡得那么香，天黑了才醒来。母亲煮了一锅浓香的老母姜番鸭，汤汁淋在白米饭上，一大碗鱼肚海参，她吃了两大碗饭。就这样吃吃睡睡了两天，把几个月来的辛劳都弥补过来。

回家第三天，开明赶到，见他一脸风尘仆仆，向岳母和小姨子不断鞠躬。

“怎么不做一次来？难道你们两个吵架了？”岳母黄二妹见面劈头就问。

“没有吵架，没有吵架。”开明忙应。

“阿姐，姐夫来了，你还睡觉，不出来？”小姨子往屋内喊，咏华不应。倒是小玲听见爸爸的声音，跑了出来。

“爸爸，我有一只小狗，外嬤（ngie ma）给我的，真的狗，叫旺旺！”

“妈妈呢？”

“妈妈睡觉！”

“小玲过来，我们去看小狗狗！”岳母和小姨子带了小玲到后院去。

开明跑到房内，见咏华在床上装睡，他坐在床沿说：“你为什么不告而别，把我急坏！我跑回学校宿舍，不见你们，后来找不到你的护照，去找你弟，他也满头雾水。”开明见咏华不理他，又说：

“学校又不能马上离开，好不容易请吴老师代我照看，才赶了来。我们又不知道你到底有没有回老家，低声下气请你弟偷偷打电话回家，知道你真的回来了。你母亲搬了新家，我都不知道地址，跟他要了地址马上赶来。”开明今年刚刚升为校长。以往没有手机，联系都靠电话，咏华家里没有电话，还是打到街口杂货店，请小姨子接听，开明还千吩咐万吩咐小姨子，别告诉咏华，免得她又跑到别处。

咏华说：“你跑来又怎样？我要和你离婚！”

“离什么婚？家里学校都需要你。”

“你家里只是需要我的钱，我不回去。”

“那也只是暂时罢了。你跟我回去，我们租个房子搬出去住。”

“我不回去，我在这里找一份教职，小玲给我妈看。”

“哪里这么容易找到教书的，何况你在新加坡薪水高。跟我回去！”

“我不回！”

“你走了，小光还一直找你，你忍心扔下他吗？”

“小光自有你母亲照看！我不放心也没办法。”咏华虽然嘴硬，眼泪也开始流下，想到小光真哭起来，是哇哇大哭不停的。想起儿子心都碎了。这时岳母黄二妹拉着小玲过来说：

“我就知道你不开心，人家服侍一个家婆已经不容易，你还要服侍两个家婆。”当初你嫁没告诉我他家里两个母亲，你弟告诉我，我捶心肝。后来你说住在学校宿舍，一星期见一次面，我想应该没什么问题。你看，现在自己跑回来，一定是忍无可忍了。”母亲心疼又生气，说：

“我从中国这么辛苦抱你过来，如果你活得那么苦，不如当初在乡下就把你捏死。幸好你老爸早走了，不然见到你这样回家，不气死？老公是你自己选的，你好好考虑，如果忍受不了，回来这里，也不会饿死你的。”

“阿妈，你怎么讲这些话，我会想办法。”开明也慌了。听见如此，忙道：

“阿妈！我们不会离婚，我会好好对她，请你劝她回去，以后她说什么我都依。”

岳母是乘风破浪从闽清漂洋过海来马来亚，多少苦没吃过。开明怕她也尊敬她，她说到做到，把女儿留下来，赶你回新加坡，她是做得出的。她当年怀抱咏华过南洋，没有把她留在乡下，可见多么宝贝。只听他岳母对咏华说：

“你给他一次机会，先回去，再看看如何？女儿儿子还太小，不能没有妈妈！”咏华大哭，开明也泪下。

其实咏华见开明两眼通红，心里焦虑、一脸无助，看了可怜。心想开明一直都没对她发过脾气，大老远跑来，除了没睡好，也真是伤心哭过的。撇开他那破旧的大家庭，他母亲的腐朽传统思想，她也不是不明白；想着孩子那么小，心里还是想回去和开明生活，何况她是极爱开明的。虽然委屈，对丈夫孩子还是不舍！

如果，她想如果要回去一起生活，她要改变，她不愿意再像以往那样得过且过。她这两天也想了退路，回去她要有条件，再不能被他们家人欺负。她对开明说：

“你要我回去，可以，以后你的薪水全都给我。你们家要拿钱，由我来给。”开明虽觉得困难，知道手上没钱，以后完全没有自由。

“还有我们要出去租一套房子住。我们不住学校，周末也不去你家住，我们只回去看孩子。如果有自己的房子，周末假期接孩子回家住。孩子早一年给他们上小学。上小学前还是给你母亲照看，我分别给她们家用。”开明其实也很想有自己的家。

这时咏华母亲黄二妹从外面回来，把咏华叫进房间，对她说：

“我猜你们这次吵架，多少是为了钱。我把树胶园里整个猪栏，还有里面的大猪小猪都卖了，树胶园的添叔买去。这些猪是你以前养了下来的，我没有力去照顾，你妹妹年纪轻轻，每天骑脚车去胶林喂猪也危险。现在卖得好价钱，这里有整千块，你拿回去。”

咏华知道这笔钱对她颇重要，这几年她也帮了两个弟弟到新加坡读书，问心无愧。何况钱先拿了再说，以后再给回母亲。开明看在眼里，也没话说，知道岳母和老婆实在挺能干的。他想只要咏华肯跟他回家，一切还有得商量。

咏华肯回家，开明立刻吃得下饭也睡得下觉了。过了一夜，第二天早上他们一家三口就回新加坡，咏华带了许多土产，有光饼、面线、福州鱼丸，母亲煮了两只酒糟鸡，放在饼盒里上路。

小玲最最开心。坐在父母中间，火车开动，她坐在窗旁，看火车外的风景，爸爸一直靠在妈妈肩膀上打瞌睡。火车“轰轰隆隆、彳亍彳亍”就到了新加坡。

回到家里，没想到小光见到自己母亲，扑向母亲哇哇大哭。两个婆婆也不多说，只有小玲吱吱喳喳，向她两个祖母说开心的事。开明站在一旁，小母亲说：

“回来就好！”

“是的，她回去卖了一个猪栏的猪，拿了点钱回来。”开明答话，大母亲实在也没想到：“原来猪那么值钱。”

“几只猪嘅钱，整个猪栏包括一窝小猪仔卖出去，卖到一千元。”（粤语）咏华看着两个婆婆大声回答。

“亲家母身体好吗？还有什么人在那里？”小母亲问道。

“几好！现在里面只有妹妹还在读书。”咏华回答，奇怪，她发现两个婆婆似乎没以前那么讨厌。这次离家出走还是收到一定效果。

咏华在回来的火车上下定决心，她告诉自己：不再做别人心目中的好人！从此在霍家不再当好人。她要为自己而活，也要为两个子女而活，不需要去讨好谁。28岁的她，知道如何过自己的人生，将来日子还长呢！

回到霍家的当天晚上，吃晚饭时，她为大家装好了饭，把小光抱在胸前，借喂小光吃饭，就顺势在饭桌坐下，和家婆一起吃饭来。

“肚子太饿了！”她为自己打圆场。婆婆看在眼里，虽不满，也没有话说。尤其是小母亲，咏华完全没有心机的，但她听起来就有弦外之音，媳妇都说开了口，难道要她饿肚子吗？最重要咏华在座上叫开明趁早把钱给小叔订酒席。她说：

“阿明！八月很多人结婚，你把钱先给小叔去订下酒席，比较妥当。”

“是的，要订十几二十桌，阿凡手头没钱，订下酒席他就安心。”大母亲回应。

“就订红星酒楼，大厨谭师父，从我们家出去的，用料不会马虎。”小母亲说，她见大事解决，对媳妇装不装饭，现在也就不再计较了。

日子也这样将就将就着过，咏华再次把储蓄的钱作为购买三巴旺小洋房的订金。1956年新加坡房价只需要一万元，在三巴旺山景花园，她和开明首次拥有自己的房子，然后把它租给英军。他们也在惹兰德惠（Jalan Teck Whye）租了政府屋住。

曾经有套影片叫“火车梦”（Train Dream），男女主角须要付出辛劳，才能通往快乐之地。主题是家庭和梦想的结合，那是一辆承载着家当、夫妻的奋斗，在垦荒伐木的树林中前行，穿梭在林中始终是冒着白烟的蒸汽火车。啊！火车的梦。