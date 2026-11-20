匆匆基督

一口气把草地变黄的

未必是热辣辣的夏日

来势汹汹的春天

也有颇大的嫌疑

许多崭新的屋宇

似乎不愿谈地震的旧事

而高入云宵的牌坊

则佯称它的天空也很希腊

到河边市场走一遭

几疑身在乌节路

如果珠光宝气的圣诞树

不因撞了打扮而不悦

夏天已来临

都夏日了啦

怎么处处

依然开着春天的花

仿佛大军刚刚拥到

玫瑰一见到门窗或花坛

就纷纷依偎过去

金银花白的黄的

逃命似的往高处爬

薰衣草凭借一身蓝

顺理成章

簇拥成大海

至于东一堆西一堆

落日变成的野花

这当儿

只好东窜西窜

纷纷流浪去了

看山

坐在旅游车里

若不是看云

就是看山

高高低低的山

一点都不老实

还没看清楚

它就随风而逝了

有的山懒惰

一躺下来

就不肯起身

还变戏法似的

把自己化为神蟒

这一分钟见首

下一分钟

尾却不知在哪儿

雪的书法

雪花选择

在高高山顶

挥洒白色书法

都是草书

有的是行草

有的是狂草

有的是张芝的笔迹

有的是王羲之的锋芒

都须透过车窗

举目

在赞叹声中

远远地击节观赏

背包

出门前已选好背包

准备装蓝天白云

红花绿草

稳重的山

狂放的海

性喜流浪的溪涧

安居乐业的湖泊和池塘

如果什么都装一点

背包便绰绰有余

只是还没回到家

背包破了

水

肯定一滴一滴流出来