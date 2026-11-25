编按：2026年《文艺城》迎来筑城40年，特别推出“从南洋到新加坡：华文长篇小说经典重读”系列，以新加坡华文小说经典作品为坐标，细读作品，围绕一个文学议题，重新理解新华文学的艺术价值与精神世界。

人在世界里移动，从这里到那里，从近处到远方。对于生命而言，没有彻底的静止。有些人移动得更远些，从故乡到他乡，从家园到原乡，若把渡越看作朝着彼岸前行，流浪便是途中渐失方向。这种移动，在很长一段时间里，像是新加坡华人的宿命。因此，我们能在21世纪初看到《海与岛》《活祭》《骚动》三部小说一起涌现，书写人物在新加坡、中国大陆与香港之间的流动。

20世纪50年代到世纪末的这趟水路，穿行于冷战对峙与去殖民化的夹缝。从英属殖民地的新加坡出发，奔向想象中的社会主义中国大陆，再退守到资本主义商业都会的香港，最后有的人散落天涯，有的人回到已经完成建国与现代化转型的新加坡。这一圈环南海的跨地域流动，浪潮一个又一个涌来，殖民主义的压迫，民族国家建构的狂热与破裂，资本主义社会里的人性异化与失重，打在人物的血肉之躯上，肉体与精神均能被搅得天翻地覆。

把三部小说放在一起，离开、抵达、受挫，归来或再次出走，像是一份共同的大纲。但相似的时代背景和迁徙路线，到了三位作者笔下，却长成了不同的故事。

骆宾路的长篇小说《海与岛》。（互联网）

骆宾路《海与岛》的序幕在香港拉开，切入点是一场母子之间的争吵。儿子陈小舟想去大陆做生意，改革开放的商机摆在眼前，香港又占尽地利，此时不去实在可惜。母亲却半句道理也听不进去，坚持：“这生意做不得。”争吵过后，母亲回到房里，拿起亡夫陈大海的照片，痛哭。由此，往事如潮般铺开，慢条斯理拉回几十年前的码头，用一部家族史解释这位母亲为何如此不通情理。

陈小舟的祖父在陈大海半岁时就离开家乡，下了南洋，从此杳无音讯。陈大海在新婚后，也照着父亲当年的脚印，瞒着妻子上了船。陈大海不是什么怀揣主义的革命者，他站在甲板上望着海那头，想的是去南洋赚钱、找爹、闯出条活路。与祖父不一样的是，陈大海在南洋安了家后，就把妻子接来，生儿育女。然而，第一、二代移民的代际差异总是无法避免。陈大海这一辈人，哪怕在南洋住了几十年，心里总觉得自己是暂住的“过番客”，挣了钱、落叶归根才是正理。可在这片热带土地上出生、长大的儿女不这么想。他们要参与反殖风波与左翼运动，要参与决定这里的将来。

但一家人如何能各走各的，何况时代又推了他们一把。女儿陈荔香因为参与反抗殖民统治的政治活动，被英国殖民政府驱逐出境。两代人精神故乡错位，却被命运绑上了同一条船。为了不让女儿孤身流落，原本就盘算着落叶归根的陈大海拍了板，决定举家迁回社会主义中国。女儿在殖民地惹出的政治风波，成了父亲实现归乡愿望的契机。然而，陈小舟那时候根本不想去什么“祖国”，他的学业、朋友、喜欢的姑娘全在新加坡。可他没有决定权，只能跟着父母上船。

一家人挤在同一间船舱里，船往北开，各人的心绪却全然不同。陈荔香是奔赴理想，陈大海是叶落归根，母亲是自然顺从。对小舟来说，却是一场彻头彻尾的绑架与放逐。

回国之后，民族国家建构过程中的政治运动接踵而至，“海外关系”成了洗不清的嫌疑。陈大海在风波中死去，一家人几经周折逃往香港，在资本主义社会的底层屋檐下从头讨生活。兜兜转转一整圈，再回到小说第一页香港屋檐下的那场争吵，心里的震动就完全不一样了。曾经想渡越的，不愿再流浪；曾经不愿流浪的，感知到时代浪潮，想勇敢渡越一次。

《海与岛》虽然有一个倒叙的框架，但主体却按照年代进行推进。首尾回环的框架，包围家族编年的主体，处处因果，处处错位。一个人的选择，总会在家庭里另一个人的生活里炸出或同或异的响动。

本地作家原甸2002年5月出版自传体长篇小说《活祭》。（档案照）

到了原甸的《活祭》，叙述从一家人的命运收拢到一个诗人身上。《海与岛》里，时代的碾压分摊到两三代人身上，家人之间还能互相拖拽。而《活祭》里，一个知识分子在殖民地、社会主义原乡与资本主义都会之间辗转，一步步把原来的自己活活拆碎。

开场是新加坡的一场左翼群众大会刚刚散去。夜风吹着空旷草场上的废报纸和标语布条，人群拖着疲惫的步子往回走。诗人跟女友英并肩走着，两人谈起，这些大会看着一场接一场，声势浩大，可怎么走来走去，台下坐着的总是同一拨人。这说明诗人不是在后来去了中国、吃了苦头之后才突然“幻灭”的，早在新加坡反殖与左翼运动摇旗呐喊的日子里，他就已经看到了政治动员背后的空虚与自我重复。因此，他后来的远行，就不是一个盲目信徒的朝圣，而是一个带着满腹狐疑、在原地渐渐喘不上气的人，试图换个地方找条出路。

他在新加坡办刊物、写诗、找活干，既要应付朋友和年轻学生的热切期待，又要面对自己笔头和生计上的无力。他想离开，觉得去中国或许能有不一样的天地。可在女友英眼里，他这就是在紧要关头当逃兵。

诗人最终还是走了，虽然这趟出发一点也不潇洒，他的行李箱里除了几件换洗衣服，还塞满了恋人的失望和自己一路都在嘟囔的自我辩解。

到了中国的归侨招待所，他遇见从南洋各地归来的华侨，升学、谋生、报效祖国，各有各的指望。

原甸没有铺陈多少宏大的历史场面，他写了招待所里一个印尼归侨青年，一门心思想要升学读书，或者进文工团，结果两头都没门路，申诉无门之下，在树上自缢了。诗人走过去看时，认出了公安人员手里拎着的那根麻绳，那是他自己从新加坡出发时用来捆行李、到了招待所后随手拴在两棵树之间晾衣服的绳子。从殖民地出发的时候，它紧紧捆着一个远行者的全部家当与乌托邦指望。到了心心念念的原乡，它晾干了几件衣服，转眼就吊死了另一个同样奔着希望而来的年轻生命。归属的期盼与理想破裂后的绝境，被原甸用一根麻绳打成了死结。

诗人失望地从大陆辗转来到香港。在这座既不谈过去的理想、也不提供现成精神出路的城市里，一切都明码标价，他得先活下来。他去报馆校对黄色小报，进工厂做工，后来又跟人凑钱合伙开小食店。在这里，原甸安排了两个截然不同的人撞进他的香港生活：一个是杨，一个是阿黎。杨是有过革命经历的老手，嘴皮子极利索，什么事情都能拿出一套冠冕堂皇的左翼理论来分析。可等到小食店生意有了起色，这位满口主义的杨先生在资本利益面前立刻翻脸，使手段把诗人排挤出了局。另一头是工人阿黎。阿黎信基督教。诗人开店所需的三万港币，是阿黎拿出全部积蓄借给他的。后来诗人手头紧，只能还上一部分钱，阿黎非但不催不逼，还反过来体谅他的难处，只是温言劝他有空读读《圣经》。这本《圣经》成为诗人在三重体制的夹缝里被撞得头破血流之后，最后的温度。

小说最后，诗人回到了已经步入现代化的新加坡。昔日的恋人英早已不可能重修旧好，自己也不是当年草场上那个青年了。老朋友贺正忙着打包行李准备移民澳洲，两人坐下来吃顿饭，举起杯子，谁也说不清这顿饭到底是给归来的人洗尘，还是替将走的人饯行。人在地理上确实回到了原点，可精神上的漂移却无法归位。最后钟声敲响，诗人停在神学院门前，迈步走了进去。

不同于前两部清晰的叙事结构，英培安在《骚动》里打乱了叙事时间，不断转换视角，有时还会让人物越出故事。他撒开一张大网，写一群起点差不多的年轻人，怎么在时代的岔路口走散，又在中年之后带着各自的伤疤重新撞见。伟康、国良、子勤、达明，年轻时都在20世纪50年代新马反殖与左翼学生运动的浪潮里泡过。他们读差不多的书，唱差不多的歌，谈论相似的政治理想，彼此之间还有着剪不断理还乱的倾慕、暗恋与依赖。

小说先写中年国良接到子勤从香港打来的电话，又转到广州，写伟康等待国良来访时翻起的旧日记忆。读者还没弄清几个人的关系，故事已经在广州的重逢、香港的幽会与年轻时的往事之间来回穿插。再到末章将视线推向众人后来的生活，写旧友死亡、婚姻分离与父子争论，却又在最后折回1987年的香港海边：子勤邀请国良到家里喝咖啡，故事停在开篇那场婚外情即将发生的时刻。

跳跃的时间和多线交错的叙事，让小说的结构乍看之下十分混乱，读罢之后却能发现英培安的叙事编织十分巧妙。时代推动的流浪与渡越的相似空间转换自不必说，人物人生轨迹的对照也让不同的叙事线交织在一起。

伟康在马来亚长大，后来到新加坡求学，因参与反殖学潮被学校开除，辗转躲藏。经历逮捕、拘留及感情挫折后，他怀着对社会主义中国的期待离开南洋，却在中国遭遇文革中的怀疑与批斗，继而接受劳动锻炼，被分配到山区教书，长期与妻女分离。直到多年后调回广东，他才得以重新安顿家庭。曾经希望投身理想社会的青年，最终只盼成为一个能够与家人相守的普通人。

达明是伟康的对照人物，两人最初离开新加坡的动机相似，达明认为新加坡“在现阶段，革命的时机还没成熟，自己的认识也不够，所以要回祖国磨练、学习”。然而，因种种现实因素，他未能抵达中国大陆，而是滞留于香港，做起印刷生意。作者如此勾勒达明的转变：“开始到香港那几年，他还是个思想左倾的进步分子，是常到工会去的左仔，六七年做了小老板后，就不左了。他接下第一份黄色书刊印刷时，即意味着，他与左派完全告别，左仔的身份当然亦自动结束，他甚至不再讲什么原则了。”像是那个从未抵达大陆，也未被《圣经》救赎的诗人。曾经的理想主义者在香港的商业社会中彻底蜕变为追逐利益、沉溺物欲的个体，其精神世界也被资本秩序重构。

与达明并肩出走的恋人子勤，却走向另一条路。子勤在香港进了一家书店工作，在书架与账目之间一待就是许多年，不仅养活了自己，还在长年的阅读与独处中，一点点攒出了经济与精神上的双重独立。达明把挣钱当作权力，子勤却靠工作争取不受丈夫支配的生活。当年手拉手一起跑出来的两个人，住在同一个屋檐下，隔阂却越积越深。

国良没有伟康那样远走，却也没有把往事留在身后。他留在了新加坡。年轻时，他想挤进同学的圈子，又在被排斥后退回孤独；中年与子勤重逢，旧日的爱慕重新燃起。只有留在新加坡的他，和他的探访与幽会，才能把分散在几处的人生重新牵在一起。

对子勤来说，出走还没有结束。当年她想摆脱母亲的控制，于是和达明出走，后来她想离开达明，如今她连“作者”的安排也要挣脱。“作者”不知道怎样收拾这段婚姻，她索性拒绝再为他的小说提供情节，并转身向读者申辩：为什么女人的生活总要围着男人打转？子勤人生中的“控制与被控制”也是小说中贯穿始终的结构性呼应。

时代的流转，人物人生经历的异同，“控制与被控制”的结构性呼应。如此种种的叙事安排，让看似分散的情节获得联系，编织出小说紧密的经纬线。

三部小说就这样从相近的航线里，走出了不同的故事。流浪或渡越，出发时未必分得清。只要还在移动，故事就没有真正结束，叙事也并未走向尽头。还会有读者好奇，新的时代里，作者如何看待流浪，又将选择怎样渡越。