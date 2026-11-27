现在讲起上个世纪80年代，文艺青年大概会觉得那已是“天宝年间”了，仿佛我这个世代的人年轻时谈到30年代的感觉。话说1985年夏天我回到马来西亚，重返编辑桌前，一边想着要怎么革新《蕉风月刊》，一边在伤一年多前停刊的《学报半月刊》（《学生周报》复刊后刊名）之逝。这两份杂志曾经是新马友联文化机构旗下的文学与青年读物，影响深远，也是我少年时期的文艺养分泉源与“我之试写室”，失了一刊，于我自有断臂之痛。

《蕉风》原有几个专栏——黄润岳的“闲思录”、刘放的“流放集”、迈克的“轻描集”、梅淑贞的“人间集”、郝毅民的“雨花随笔”，他们是刊物招牌作家，写文化现象、社会课题，或谈书论艺，或为生活小品，各有各的粉丝。到了1985年，似乎只剩下“人间集”以及时有时无的“闲思录”与“雨花随笔”。我想在改版的《蕉风》另辟一重量级作家专栏，遂想到梁明广（1929—2026）这支长堤两岸一时无双的健笔。适逢《蕉风》编委姚拓赴新巡视友联业务，商余跟陈瑞献、梁明广餐聚，于是托他先跟明广提起，若蒙同意我再致函邀请。后来《蕉风》就有了从第392期开始的完颜藉“一纸乱墨”专栏。完颜藉是梁明广笔名，另署公孙渔、黎骚等，是一个在60年代新马华文文学场域引领风骚的名字。

《蕉风》另一编委白垚当年在大书《缕云起于绿草》（2007）里写梁明广，以“隔岸的灯火”喻之，敬他为“点灯人”。璀璨的隔岸灯火，指的是梁明广以“编辑完颜”的身份在60年代下半叶，盗火者般先后主编《南洋商报》的《文艺》《青年园地》《文丛》（《南洋周刊》）、《咖啡座》《窗》等副刊，大量发表年轻作者的创作与译介域外文艺，打开了现代主义与文学新潮的窗口，干预了新加坡华语文学系统的生态结构。须知当日新华乃至马华文学场域，在冷战时代的氛围与框架下，左翼右派之争，现实现代主义之别，文学社会政治效用之辩，虽然热闹滚滚，然于“文学”或文学发展并无助益，梁明广不与人争文艺路线，而实实在在点火传薪，默默耕耘自己的园地，文学现代风气遂大开。那是1967年间的事。

1967年2月8日的《南洋商报》推出梁明广编《文艺》副刊，取代了由杨守默（杏影）编的《青年文艺》。《文艺》编者以过人胆识提出“二不主义”（不分畛域，不分阶层），端出的菜色令人耳目一新。许多年后，梁明广替陈瑞献的《陈瑞献诗集1964-1991》作序，指出《文艺》版所刊第一首诗，是陈瑞献译巴斯特纳克的《星在疾行》。陈瑞献这首译诗，梁明广说，不仅是“《文艺》花园中的第一粒现代诗种子”，也“为《文艺》宣扬现代文学创作开了山”。

其实陈瑞献在杏影主持《青年文艺》版编务时，就以牧羚奴之名发表现代风的诗作了。但《文艺》在1967年7月19日以近乎全版篇幅刊出他的中篇小说《平安夜》（后续分六期刊载）才是他惊动文林之作，也彰显了编者梁明广的慧眼与大手笔。那些年梁明广以《六八年第一声鸡啼的时候》开启文学创世纪，复以《开个窗，看看窗外，如何？》作为现代文学运动宣言，可谓文坛大事。这两篇文章如今已是新华／马华文学的重要“现代主义文献”。到了1968年，一群文艺青年在新加坡华文文坛冒现，接着五月出版社成立，推出诗集、小说集多种，形成这个热带城市国家华文文学的“小爆炸”。这群文艺青年，我称之为“六八世代”，其中领头羊就是梁明广与陈瑞献。1969年，陈瑞献加入革新号的《蕉风》编辑阵容，策划了几个专号，新马华语现代文学一时声威大震，马华文学史上的第二波现代主义运动于焉成形。

这群为“六八世代”文艺青年在那些年先后推出《巨人》（陈瑞献著）、《牧羚奴小说集1964-1969》（陈瑞献著）、《天朗》（贺兰宁著）、《手术台上》（英培安著）、《火的得意》（泡蒂著）等十余册诗与小说集。其中陈瑞献诗集《巨人》与《牧羚奴小说集1964-1969》乃新加坡华语现代诗与现代小说开路先锋。1970年出版的《新加坡十五诗人新诗集》则是另一座里程碑，十五诗人包括梁明广。这本六八世代诗人合集收入他三首诗：《故事》《诗》及《元宵乱笔》，在诸人中篇数最少，其中《元宵乱笔》可视为散文诗。他在个人部分序文劈头就说：“诗最恼人的，全是它的高度象征手法。其实象征并非邪魔外道，它仍是为了写实而来。”这话是说给指责现代诗不写实、晦涩费解的人听的。在文化斗争硝烟正浓的60年代，“不写实”几乎是写作的滔天大罪，梁明广鼓吹现代文学，难免面临文化红卫兵的挑战与指控，他却好整以暇地问道：“阁下要哪一种写实？”

《元宵乱笔》后来被当作散文收入梁明广文集《填鸭》。《填鸭》由马来西亚蕉风出版社于1972年底出版，列为《蕉风文丛》第四号。蕉风社于70年代初推出文丛五种，本本精彩，可谓彼时文坛盛事。《六八年第一声鸡啼的时候》《开个窗，看看窗外，如何？》以及《阁下要哪一种写实？》都收入其中。不过，他的《文艺》版开张“二不主义”文、《新加坡十五诗人新诗集》个人序及为《牧羚奴小说集1964-1969》所撰序文并未收入，殊为可惜。这三篇文章表达了他的“论写作”洞见及编辑理念，可谓字字珠玑。他为陈瑞献小说集所写的序印在小说集封面封底，堪称“新小说宣言”。

《文艺》的盛唐时代，余生也晚，并未赶上，我初识梁明广之文，是在《南洋周刊》的《文丛》版，但初识完颜藉之名，却是在《学生周报》。彼时《学生周报》封面套色印刷，编者选刊优美的摄影作品，配以诗文与词曲，取版名为《文艺专题》。“严三湄”与悄凌执编时期尤其出色，深受读者青睐。后来轮到诗人周唤执编，戏改版名为《文艺杂题》。1971年9月第792期《文艺杂题》刊出一篇小小说《浮沙比赛》，译者署名“平奇”，并附编按曰：“上周的《南洋商报》附赠的《南洋周刊》，有一篇译文《沉沦比赛》，译笔差劲到使人不忍卒读。”于是平奇重译了这篇原题“Sinking Contest”（“Un concours d’enlisement”）的短文给《学生周报》。

《南洋商报》星期天附赠《南洋周刊》的《文丛》版编者正是梁明广与陈瑞献，《沉沦比赛》则出自梁明广译笔，周唤与陈瑞献时为《蕉风》编辑同仁，《学生周报》如此负评的编者按语颇令当事人尴尬与不快。后来梁明广在当年12月15日的《学生周报》撰一短文《简单的答复》回应。

彼时我们家从彭亨港口搬到马来半岛东海岸小城关丹已三年多了，家里订阅《南洋商报》，我在星期天特别期待报纸附赠的《南洋周刊》，因为里头有漫画版与《文丛》版（那时马来西亚《南洋商报》文艺版已换成陈雪风编的《青年文艺》了，但《文丛》仍是新马共享副刊）。我在读《浮沙比赛》之前便读过《沉沦比赛》了，对这个人为财死的寓言故事颇有印象。

《文丛》是梁明广不编新加坡《南洋商报》后另辟的副刊，应该也是一爿他理想中读者可以窥看外边景色的窗。《文丛》多译介当代世界文学与文化动态，也刊载文艺创作。我记得除了《沉沦比赛》之外，还有一篇苏辛尼申散文《岂敢湖》，都是令人难忘的梁明广佳译。《简单的答复》显示了梁明广身为南洋大学现代语文学系毕业生的英文火候，也彰显了他的翻译观。《沉沦比赛》其实译自霍华德·史华慈（Howard Schwartz）英译版，原作者为法国作家暨艺术家皮耶·裴彤古（Pierre Bettencourt）。

梁明广更为《蕉风》读者所知的是他的乔哀思名著《尤里西斯》翻译工程。1970年6月、7月的《蕉风》第211期推出“小说特大号”合刊本，专号包含四个专题，其中一个即“《尤里西斯》专题”，开始连载梁明广所译小说第一章。编者在编后话写道：“《尤里西斯》被认为是一部最难用第二种语文翻译的书，完颜藉下了决心和苦功译出，交由《蕉风》发表……这本书至今在坊间仍看不到华文译本……”梁明广译《尤里西斯》在《蕉风》连载了四期，译至第二章《奈斯托》，之后就无以为继，但已开了“译尤”先河，许多年后，中文世界才有金堤、萧乾与文洁若，以及刘象愚的译本。

《填鸭》，梁明广著，蕉风出版社出版，1972。（作者提供）

1986年梁明广应我之邀给《蕉风》写“一纸乱墨”专栏，写了好几期的八卦拳故事，读起来有点像武侠小说。不过，就算他写武侠小说也不意外。梁明广从来就不是画地自限、眼中只有纯文学的人，他译科幻文学，谈侦探小说，电影文章更早已为读者所津津乐道。《填鸭》里头这方面的文章都十分精彩，历久弥新。

如果没记错的话，我只见过梁明广一次。2016年8月李有成与我在吉隆坡参加《蕉风》研讨会后南下星洲，瑞献请我们、梁明广及潘正镭、方桂香等几位故人餐聚。餐后众人提到《填鸭》绝版多年，明广应该出版文集，以收录他多年笔耕成果。一年后，方桂香主持的创意圈出版社推出三册加起来超过千页的《梁明广文集》。梁明广2003年的随笔集《文字杂耍》也是由创意圈出版。

2026年9月1日，梁明广辞世，享年九十有七。