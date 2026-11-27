四季。（Pixabay图片）

在“枫居”（Maple Residences）的三个月里，新加坡像被困在雨季的门口。雨总是潦草地敲几下窗，又像临时拼凑的云层般，礼貌地退回远处。我也是如此。心理医生嘱咐我待在狭小的宿舍单人床上休息，不要再四处走动——外界等于刺激，刺激等于潜在威胁。相较于我，美籍华人室友长时间都在室外穿梭。这不怪他，这座城邦的一切仿佛都为感官而设：光线、冷气、商场音乐、食物陈列，以及永不停歇的购买欲——就算这里的大部分商品都依靠进口。正如美国作家大卫·福斯特·华莱士（David Foster Wallace）在《无尽的玩笑》（Infinite Jest）中所写：“广告所做的事，就是创造一种只能靠购买来缓解的焦虑。”因此，白日的大部分时间，我便能独享这间本就不大的房间。除了他令人担忧的卫生习惯所引起的食物腐烂气息，以及空调滤网散出的霉味，这里几乎只剩下我自己的味道：一种透明、熟悉到与周围空气难以区分的气息，一名抑郁症患者无声的无病呻吟。我逐渐意识到，人如果太依赖听觉与视觉，便容易被表象蒙蔽；至于味觉与触觉，也早已在现代文明的修饰下变得过于光滑（smooth），便同样难以信任。唯有嗅觉，仍保留着我们作为动物的原始本能。而本能，几乎等于生存，等于诚实地在三千弱水中——裸泳。

门口那几棵将枯未枯的枫树，叶子尚未成熟，便早早露出深秋般的血色，像草草包扎的残肢，瘫倒在这座水泥积木的招牌下，毫不避讳往来的学生。这座来自北方房地产商的聪明设计，把最多的人口塞进最有限的平方之内；而他们屡试不爽的精明，总能与新加坡式的效率一拍即合。于是这栋宿舍楼，仿佛只用了几个月，便像蘑菇般从一片空置草地上冒了出来。因此，这里几乎闻不到任何自然的气息；当然，也闻不到水泥的气息，因为窗户早已被我的室友紧紧锁上，连窗帘也拉上了。房间里的潮湿像彼此串通一般，总是从一处的难以忍受，悄悄转移到另一处。只有房门因门锁失灵，不得不留下一道缝隙。从那里，我闻得到所有季节的气味，也由此辨认那些气味背后，究竟是何种人物，也沦落到光顾这栋没有一棵枫树的“枫居”。我反复向室友抱怨门锁的问题，但是梦想成为未来外交官的他，总是用一种自信到有些突兀的美国口音告诉我：“我们就该不拘小节。”到了后来，我也无法再催，只能接受，甚至开始庆幸那门缝中流露出的自由气息。

在热带太久，常常忘记了四季轮替曾经带来的那种提醒：春天是允诺，夏天是挥霍，秋天是清算，冬天则像沉默的审判。这里没有那样鲜明的转场，时间更像一块被反复熨平的布，日日潮湿，日日相似。我突然想起了最近流行于华语世界的一个伪命题：“热带无哲学”。这句话其实并非某位经典思想家的正式命题，更像是一种流行的偏见，一种把气候偷换成精神层次的傲慢说法。仿佛只有寒冷、匮乏与冬夜，才逼人思考存在；而阳光、雨水与繁茂，只配滋养感官与懒散。这种想象，说到底仍是把某一种历史经验误当成人类普遍经验。但真正让人思考的，从来不只是冬天，也可能是过长的夏天。当季节不再剧烈变换，当凋零迟迟不来，人反而更容易被另一种问题追上：如果一切都还来得及，为什么仍感到空洞？如果生命没有明显的终点催促，人又该如何证明今日值得度过？寒带的哲学也许擅长回答有限，热带的困境则更接近无限。

但来自门缝外的气息却一下冲破了这看似“永恒”的“无限”，因为那些气息明明带着强烈的季节编码，让人难以忽略。比如随着沉闷脚步声出现的汗味，以及一丝皮鞋的苦味，还有行李箱露出的棉绒衣物无法逃避的霉味——这都让人猜想：这些脚步的主人一定来自正经历秋冬的北纬地区，如同军人踏过工厂和雪地的颗粒感。还有些脚步轻盈些，可能来自女性或是少年，他们的汗味更淡，像他们的裙裾在飘舞中逃逸；拖鞋摩擦着地板，橡胶的味道并不刺鼻，其中还有一丝来自鸡蛋花和木莲花的甜味，可能来自四季如春的低纬地区，已经习惯了此处的气候。最后是一些辛辣酱料的味道，随着蒸汽的闷热刺破我的鼻腔，这些来自山地的特殊刺激，并不适合本地的寡淡食材，于是就只能在空气中狐假虎威。辛辣之于四季如秋的清凉高地，如同碳水之于匮乏平原，但在这处海岛上，却显得用力过度（overkill)。东亚的辣味总是刺激口腔，而另一种来自南亚的则是刺激喉咙。但我逐渐意识到，“咖喱”本身就是一个过于粗暴的命名。它更像是一种外来者的统称，而非味道本身。真正进入鼻腔的，从来不是单一气味，而是一组可以被辨识的结构。

有些咖喱偏干燥而锐利，像是被油温激发的孜然与芫荽籽，在空气中带着轻微的焦苦——这更接近北印度乃至部分穆斯林饮食中常见的香料路径；而另一些则明显更湿润、发酵，带着咖喱叶与芥末籽爆裂后的气息，甚至隐约混着罗望子的酸与椰浆的甜——那往往来自南印度，尤其是泰米尔地区的烹饪传统。新加坡小印度的气味，多半属于后者。还有一种更厚重的层次，会在尾端留下油脂与香料长时间炖煮后的滞留感：姜黄的土质、黑胡椒的温热、辣椒的迟滞刺激，在舌根与喉咙之间缓慢堆积。这种“辣”并不急于占领口腔，而是下沉，最终停留在喉部——与东亚那种迅速、明亮、直达舌尖的辛辣形成鲜明对照。这大多来自印度中部的广袤山地。它们都被各自的纬度困在某个季节，就像此时的我一样，仿佛被困在一个永恒的夏日。而当这些气息与门外的脚步、汗水与衣物的季节编码交叠时，它们不再只是食物，而是一种正在流动的地理学——在同一层楼的空气里，同时存在着不同纬度的时间。