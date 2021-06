防疫期间,哪里都去不了,住在装修得像五星级酒店的家,让人足不出户也能催眠自己像出国度假。设计细节不忘注入暖意,让空间不显得冰冷。

Laank提供图片

这位工程师屋主一定很庆幸自己有先见之明,在疫病暴发前几年,请室内设计事务所Laank将自己大巴窑公寓设计成奢华酒店风。

这个时局,哪里都去不了,连度宅假(staycation)都能免则免,此时有个装修得像五星级酒店的家,还真能让人足不出户也能“望梅止渴”,容易催眠自己身在巴黎、东京或纽约。

客厅墙壁嵌入黄铜边饰,这个小细节让整个空间变得华丽。

Laank设计团队采用深灰大理石、深色镜子和充满质感的饰面装饰橱门;以大理石铺地板打造饭桌;饭桌桌角、壁橱则采用电镀上黄铜的钢铁制造和装饰,营造出黄灿灿、亮晶晶的水月镜花氛围。

走入这里,真的马上就有走进五星级奢华酒店的感觉。

西方有句谚语“魔鬼藏在细节里”(the devil is in the details),意思是表面看似简单无奇,但细看细节才发现它的妙处。电视壁橱和鱼缸壁橱的橱门都有细细的黄铜边饰,让简单的收纳橱柜也吐露华贵气质。团队还为浴室三面镜子加了内置金黄小灯管的弧形边框,小小的细节都凸显出公寓的星味儿。

按一个钮,面向沙发的壁橱的金边黑镜面橱门即刻“芝麻开门”,显现里头的电视。不看电视时把电视架关闭,它又变回安安静静的华美壁橱。

大量的收纳和展示空间——双门白橱是鞋柜,镜面壁橱则是展示与收纳大柜。

按一个钮,金边黑镜面橱门“芝麻开门”,显现里头的电视。

Laank室内设计工作室创总陈伟如说,因为毕竟还是自住公寓,在打造酒店奢华风之余还得注入丝丝暖意,譬如采用较暖和的材质如核桃木等,空间才不会变得冷冰冰。另外,她也除掉家具霸气的尖角,譬如浴室三面镜子和盥洗台底橱;步入式衣橱和更衣间的化妆镜;玄关墙壁的镜面壁橱与饭厅大理石饭桌都采用弧形收边,制造温柔触感。

浴室回形针造型的吊灯与家具的弧形收边和饭厅的吊灯相互呼应。

记者发现,设计师选用的吊灯和墙灯都是浑圆球形的大灯泡制成。其中一间浴室马桶旁的吊灯是回形针的造型,饭厅的吊灯还是球形大灯泡与回形针造型灯架的合体。灯具的弧形呼应家具的弧形收边,独具匠心。

陈伟如说,设计出这么一间“家居酒店”并非全无挑战。她说:“公寓面积够大,很宽敞舒适,但格局却很不对称、极不协调。打开大门,穿越一个窄瓶颈后,就进入形状极怪异、别扭,不协调、不对称的空间。作为室内设计师,我们的职责就是帮客户规划内部,理出一个舒服的生活空间。”伟如和团队用隐形的界线将一部分空间划为饭厅,另一部分列为客厅,并破格地不顺着空间的形状,将饭桌斜放。她说:“当我们把空间的用途区分好,连成一线,屋内的空间就会变得流畅舒适。我们还在天花板割出一片巨型的弧形边框,让形状怪异的空间显得柔和,也在视觉上将这个空间凝聚为一体。”

饭厅区有个干用的小中岛厨房,饭桌后的白橱除了收纳用,还是漂亮的鱼缸。

1300平方英尺的公寓住一家五口,除了屋主夫妻,还有四岁、七岁的两个孩子与帮佣。从记者采访的经验,通常有小孩的家庭,装修房子时都会以孩子为中心,但从设计师提供的照片里却看不出有小孩的迹象。当然孩子的房间都有的,不过他们会长大,渐渐融入大人的世界。

夫妻的步入式衣橱和更衣间以时尚店的规格来打造。

陈伟如指出,工程师屋主打造房子时优先考虑妻子的需求。爱妻有很多双鞋子,靠近大门的双门大鞋橱专为她打造的。一拐进主卧室,左边就是专门摆放妻子所收藏的包包的落地玻璃柜;男女主人还有另外一间步入式衣橱和更衣间。

女主人展示包包的玻璃橱内装灯管,十分华丽,展现名牌店的气场。

曾经设计过时尚专卖店的陈伟如说,她与团队以时尚店的思维来设计包包展示柜和更衣间,从灯光到建造选材都营造出名牌奢华时尚专卖店的感觉。

陈伟如指出,公寓的共享空间是开放的,但个别成员的私人空间是隔开的,关上门就不会被干扰。她说:“男主人很好客,疫情前喜欢举办饮酒会,邀请好友把酒言欢。爸爸有客人的时候,把房门关上,就不会吵到小孩的睡眠了。”

地点:大巴窑一巷

面积:1500平方英尺

设计+装修时间:五六个月

装修费用:约20万新元