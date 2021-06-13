适合多代同堂的双胞 半独立式洋房

在一块能建造一栋独立式洋房的土地上，屋主选择建造“双胞”半独立式洋房，更能满足多代同堂同住一个屋檐下的需求。

这是位于武吉知马一带属于同一屋主的一对全新半独立式洋房，每栋房子的有地面积为3998平方英尺，不包括花园的建筑面积分别为6556平方英尺和7039平方英尺。

由K2LD Architects建筑公司承建的这一对崭新半独立式双胞房子外貌乍看相似，甚至室内也类似，大厅客厅与厨房和户外花园连成一体，一眼望去一气呵成。

建筑师善于利用空间，打造了类似独立式洋房的户外花园和泳池。

两栋楼都有泳池和电梯，都有与阁楼主人房连接的阳台花园，但在细节上略有不同。较小的一栋只有可停放两辆车的停车坪，较大的一栋有可停放较多车辆的地下层停车空间。

阁楼主人房连接阳台花园。

从停车坪可直接经侧门进入屋内。

二楼走廊因为有侧窗因而更明亮。

屋主给建筑公司的指示是，打造能让多代同堂共住的世外桃源，特别要有能灵活使用的空间。而建筑公司在承接任务后，也积极挑战半独立式洋房的固有设计，即通常只有一边有窗户，而且往往是面对停车坪的那一边。与传统半独立式洋房明显不同的是，房子的内部设计走的是宽敞、流畅无缝的风格，以明亮的概念将户外光线引进室内两侧，配合温暖色泽的材质，打造空旷光明的视觉效果，以及通过位于大厅旁的长形泳池和小花园，扩大半独立式洋房的有地住宅生活体验，甚至营造类似优质洋房的私人绿州的感觉。

以家具摆设分隔空间

由于房子所处地段并非平地，屋后更是一大片青葱草地，建筑师因此特别利用这得天独厚的条件，打造有更佳视野和绿意的环境。

简洁干净的设计，从二楼延伸至一楼。

建筑师考虑到屋主的多代同堂要求，因此在设计内部空间时，在客厅、饭厅和干厨房之间并没有设任何间隔，而是一气呵成的一个大空间，完全以家具摆设将不同空间的主题区分开来。

饭厅与干厨房连接，在高天花板的衬托下更显宽敞。

大理石铺设的浴室。

每栋房子各有包括地下层和阁楼在内的四层楼，五间卧房包括在阁楼的主人房、三间在二楼的睡房，以及在一楼的客房。

材质方面，建筑师的选择实而不华，房子客厅和饭厅地板主要铺饰以大理石，卧房则以工程木地板为主。厨房采用石英石台面，浴室则选用通心砖和大理石。

阁楼主人房有相连的阳台，与房子其他部分完全分离自主，在多代同堂的居住概念下有所需要的隐私。二楼的三个卧房之间有一个共用的家庭空间，需要时利用隐蔽式的门将之分隔或打通，转换成不同大小的使用空间。楼下附有浴室的客房最适合不方便上下楼的老人家，虽然两栋房子内都建有电梯，老人家要上下楼也不是问题。

空旷大气、采光十足的客厅。

尽管要在这块地上建造一栋独立式洋房不是问题，但屋主将这块地一分为二建造了两栋半独立式洋房，就打造出更多使用空间，当然就更适合多代同堂的居住概念。关键是，这一对双胞房子看起来都和独立式洋房没什么差别，突显建筑师的聪明设计。

这一对半独立式洋房由零开始建起，共花了两年的时间完成，工程间中因为疫情导致施工延后。两栋房子的建造费用为400万元，其中130万元花在室内设计。值得一提的是，房子的地点就在武吉知马自然保护区附近，后面不远处就是武吉知马山，主人房拥有没有阻隔的大自然景观。

地点：武吉知马一带

面积：6556平方英尺／7039平方英尺（建筑面积）

建造时间：两年

建造费：400万元（当中130万元为室内装修）

建筑设计：K2LD Architects