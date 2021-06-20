与大自然同居 将弧线进行到底

Monocot Studio提供照片

这栋三层楼高的聚落式洋房比邻武吉知马自然保护区，屋外一片葱绿，屋内则以木材装潢呼应大自然。与此同时，大量运用的弧线代表着这个家的圆满、幸福。

这栋三层楼高的聚落式洋房（cluster house）与武吉知马自然保护区比邻，虽然偶尔会有猴狲不请自来——这难免是与大自然同居的“乐趣”——但映入眼帘的一片郁郁葱葱仍是这里的一大亮点。

操刀室内设计的Monocot Studio创办人郑永强与团队尽情发挥这绿点，将电视墙紧贴一面玻璃门，那么沙发即能面向阳台外的自然景致，爱看电视时看电视，不爱看时，翠绿美景尽收眼帘。团队还将原有的泳池改为按摩浴缸，扩大阳台花园面积，让住户既能徜徉在大自然中，又能添置凉亭和户外餐桌，更加贴近绿景。

打开卫浴间的落地百叶窗，即能在武吉知马自然保护区的郁郁葱葱中洗涤身心。

与其在屋内放置植物盆栽，郑永强大量采用实木和木质的镶板装饰室内各个角落，以木代表树木，用取意的方式把屋外的大自然引入室内。他说：“日本建筑师坂茂给了我很大的启发。他说过，当我们使用木材为装修建材，就是将自然融入屋里。”

屋主是一对年轻夫妇，丈夫从事IT业，妻子在创意界，两人才30几岁就退休了，近年迎来一个女宝宝。

夫妻好客，喜爱在家款待朋友，要求设计师为一家三口打造出精致咖啡座的氛围。郑永强与团队把很大的心思放在饭厅和开放厨房的设计：饭厅除了有漂亮的椭圆长饭桌，还有吸睛的双层半椭圆中岛。为屋主制造可站或坐着用餐的空间使用选择是Monocot Studio的一个设计特色。郑永强说：“屋主喜欢准备自助餐款待好友，0.9米高的中岛台方便客人站着享用餐点，0.75米高的饭桌则供比较喜欢坐下的客人使用。”

设计师为屋主制造可站或坐着用餐的饭厅——0.9米高的中岛台方便站立聚餐，0.75米高的饭桌则供喜欢坐下的客人使用。

弧线大量融入室内

洋房楼高三层，加一个地下室停车间入口。屋内有足够的空间加设各种不同自娱和招呼客人的房间，如卡拉OK室和供他们品茶的日式榻榻米室。

弧形门开向弧形镜子，赏心悦目。

屋内的一大特色是无所不在的弧形和曲线。郑永强说，在设计过程中，女主人给他的参考图像充满着弧形设计，显而易见是她个人的偏爱。设计师于是将弧线大量地融入室内，打造出半弧形的门；饭桌和中岛式厨房都是弧形的。

圆形洗手盆嵌入半圆壁龛，抬头是一面椭圆镜子，让人不得不佩服设计师将圆进行到底的巧思。

所有浴室的镜子也是弧形的；连藤编的床头也是由大小不一的椭圆组成，市面上买不到，是由设计师为屋主量身定制的，叠出主卧层层趣致。

这款大小不一，层叠成双的椭圆藤编床头市面上买不到，是设计师为屋主量身定制的。

一扇轮船风格的浑圆玻璃窗嵌入楼梯间的墙，给人视觉上的惊喜。

楼梯间一面墙嵌入轮船风格的浑圆窗户；客厅的扬声器也是浑圆；主卧和饭厅的吊灯也都是球形的。

设计师说：“我将这视为女主人给我的一个设计挑战：怎么巧妙、淡雅地将弧形变为整个家的特色，而又不过于张扬和浮夸。”

中岛台、餐桌和吊灯形成饭厅弧线的视觉交响曲。

当然屋内少了尖角，对宝宝也更为安全。设计师补充：“女主人曾告诉我，她梦想中的家园都有圆形的元素。”

将一半木墙漆上灰蓝色，有助于打破全木和线条的压迫感。

居相，由心生。圆形的家居设计在华人心中代表着圆满。满屋的圆满看得出这家子内心是幸福和快乐的。

地点：Bukit Way，武吉知马一带

面积：225平方米

设计+装修时常：6个月

装修费用：20万元