2020年总统设计奖 惠及老少的创意

总统设计奖提供照片

2020年总统设计奖九件获得“年度设计”的作品，涵盖幼儿与孩童身心发展；亲乐龄；绿色永续；以及教人刮目的星耀樟宜。

改为每两年举办一次之后，因疫情延后，时隔3年，我国设计业最高荣誉——2020年总统设计奖获奖名单出炉。本届除了表扬卓越设计，更强调好设计必定要造福社会，为人服务。

本届“年度设计”的评审标准强调设计必须从四方面对社会有所影响：促成经济发展与转变；提高生活素质；推动新加坡品牌、文化与社群水准；以及在设计方面取得突破成就。

由市区重建局和新加坡设计理事会联办，本届总统设计奖从129件提名作品中选出38件，入围建筑与设计奖项，最终九件“年度设计”脱颖而出。

环顾这些“年度设计”作品，得以看出新加坡如何鼓励业者透过好设计培育我国未来栋梁，以及照顾乐龄人士度过晚年。其中两件跟幼儿与孩童的身心发展有关。

1.“Eyeyah!”多媒体刊物

Eyeyah!多媒体刊物用吸睛有趣的图像让孩子反思、探索假新闻、互联网陷阱等复杂的课题。

谭雅（Tanya Wilson，42岁）与史蒂夫劳勒（Steve Lawler）联办的“Eyeyah!”多媒体刊物，跟世界各地的插画家合作，每期透过吸睛的艺术图像和幽默的互动内容，引导孩童认识假新闻、气候变化等复杂的当代课题。“Eyeyah!”是今年唯一的平面设计类得奖作品。两名得奖人之前经营“Kult”当代视觉艺术杂志，以凌厉、超前的插画圈粉长达十余年。谭雅说：“后来我们的粉丝成了家，有了小孩，我们觉得是将影像技能转向教育的好时机。”

“Eyeyah!”创刊号2017年推出，以前卫图像探讨互联网陷阱和误区，更配合新加坡设计周在荷兰村一间公寓设立实体版展览，表现上网成瘾的“手机监狱”最受瞩目。谭雅说：“不少年轻父母和教师看展后都用我们的刊物做教材，育民小学是其中一所。”

剪不断理还乱的社会课题用说教的方式，孩子听不进去。谭雅说：“得用平面设计与图像叙事的创意切入，用视觉比喻、幽默、游戏、解谜等各种互动方式跟孩子探讨，让孩子透过玩乐自己思考，得出结论才能更有效地传达信息。有老师跟我反映，非说教式读物让孩子反思自己与科技的关系，也更愿意开放谈论，她的一名学生之后对她坦诚，自己玩手机游戏已成瘾。”

谭雅2005年从英国来新，嫁了新加坡人。她笑说，“Eyeyah!”语带双关，除了要孩子带眼识世事，也是“哎呀”——恍然大悟的意思。

2.榜鹅海滨Sparkletots

榜鹅海滨幼儿园Sparkletots独特的设计，老师可将室内学习安全地带到户外，让孩子跟自然环境互动，增强感官与运动神经功能的发展。

LAUD建筑事务所设计的榜鹅海滨大型幼儿园Sparkletots（Sparkletots Preschool@Punggol Shore），造型宛如一艘太空船，可容纳1000个小孩的36间课室像一片片比萨饼那样围成大圆圈，半开放的圆屋顶下是自然光线充沛的游乐学习区，圆形游乐区有如一个永无止尽的跑道，让孩子们尽情奔跑。下雨时，雨水会流进中央花园，让孩子免受风吹雨打之余又能接触热带户外气象。建筑的独特设计确保空气流通，无须装置冷气。

领导设计的是LAUD创办人何子颖（49岁）与杨景光（39岁）。何子颖说，他们设计幼儿学校，都采用小孩易懂的简单几何图形，还曾将几所幼儿园设计成饭团和卷曲毛虫。

他说：“设计的巧思绝对能帮助小孩身心成长，但这不只是建筑师的功劳，我们也从对幼儿教育充满热忱的教育者得到许多指点和启发，为幼儿打造许多能用感官、触觉学习，以及能安全运动、玩耍的空间平台，促进他们心理运动神经功能的发展。”

榜鹅海滨Sparkletots校长倪汉慧说：“幼儿园半露天的独特设计能让老师将室内学习安全地带到户外，让孩子跟自然环境互动，增强他们的感官与运动神经功能，有助他们建立自信与创意。”

何子颖透露，幼儿园的圆形设计是为方便开车的家长能环绕建筑接送孩子，防止堵车。校内不同出入口的三个楼梯口能在出现手足口症时有效地隔离学生，避免交叉感染。这设计在冠病疫情下也派上用场，让校方能有效地执行安全距离。

亲乐龄设计

当亲乐龄设施靠近住家，老人会更愿意走出家门，融入周遭社群。一个小型的例子是蒙福关爱的“快乐厨房”；大至整个社区的则是近年备受好评、从医疗到生活方面照顾老人的乐龄退休村“海军部村庄”。

3.海军部村庄

获奖无数的海军部村庄从医疗到生活兼顾老龄化需求。

海军部村庄（Kampung Admiralty）透过综合性活动和设施吸引各年龄阶层街坊前来，将社区凝聚成一个当代城市甘榜。WOHA建筑团队采用“俱乐部三文治”的叠建法，为乐龄人士打造一个11层的“现代垂直退休甘榜”。顶层有104间老人套房公寓和社区花园；中层有保健医疗设施；二楼是900个座位的小贩中心。除了亲老设施，还有幼儿中心，公寓的社区花园内设城市菜园，照顾各年龄层居民需求。公寓各楼层也有“好友凳”，鼓励老人多出外与邻居互动。海军部村庄之前已获奖无数，包括2018年世界建筑节最高荣誉“世界年度建筑”，为其他国家地区展现老龄化居住的可行模式。

4.社区厨房

“快乐厨房”让独居老人能到楼下与邻居一起烹调与用餐。

DP建筑事务所为蒙福关爱（Montford Care）在马林台建设、供马林百列乐龄人士使用的社区厨房“快乐厨房”（Goodlife! Makan），巧用设计与创意体现“原地养老”的概念。设在组屋底层的烹饪与用餐中心采用色系区分——蓝色是食材准备区，红色是烹煮区，绿色则是用餐空间，打造出一个让独居老人感觉舒服自在的社区空间，吸引他们前来为自己和邻居烹煮食物，过着活跃、自立的生活，同时也能与左邻右舍建立“食在好感情”。

5.Etania绿色学校

新加坡执业的Billion Bricks建筑事务所在沙巴为当地客工的小孩建设学校，创造归属感。

新加坡的Billion Bricks永续建筑事务所2018年在沙巴为当地客工的小孩建设“Etania绿色学校”。事务所使用五个废置的集装箱，铁片屋顶与再生木材，为350名孩子打造一个带能给他们归属感、安全感且充满人情味的学习空间，证明简单的建材也能造出带人文色彩的空间。

Billion Bricks创办人之一Robert Verrijt说：“不只是学童，他们的父母对这里也有归属感，前来这里开店和设立菜园。这个社群在这里找到了家的感觉。”

6.回廊宅院

“回廊宅院”从中国四合院取得灵感，创新演绎热带单层洋房设计。

“回廊宅院”（Cloister House）是新加坡建筑事务所Formwerkz从中国四合院汲取灵感，透过热带的生活需求与设计思维的重新演绎。外观像个大方盒，内部则是12间相连的方屋，透过各种庭院、回廊打造出各种生活娱乐空间。这栋4500平方米，有半个足球场大的独栋单层洋房虽在柔佛新山，但建筑师Alan Tay认为：“它还是能在新加坡开启有关建筑围护结构管制（envelope control）和退缩尺度（setback）的探讨。若我们能换个角度看建筑密度，新加坡也能有很多建造单层楼房的可能性。”

7.[不太]便利店

“[不太]便利店”用便利店的形式教导人们要环保救地球就得承受一些生活上的不便。

“[不太]便利店”（The [Not So] Convenient Store）是淡马锡信托基金会经营的淡马锡店屋，2019年6月隆重开张时，配合世界环境日环保展的首弹重头展，今年又在国家设计中心重启，由本地广告与设计公司Kinetic创意总监林慧丽领导策划设计展览，破格地采用便利店的形式，灵动活泼，不说教地给参观者提供在日常生活中有效地除废减塑，创新、有效的形式获得好评。

林慧丽说：“新加坡人习惯通过全国运动来引导行为的改变。时代已经不同，我认为不那么明刀明枪的手段对国人比较受落。我们试图将大主题切割成可行的小行动，让严肃课题不那么拒人千里。”

8.星耀樟宜

星耀樟宜世外桃源的概念惊艳世界，成为国际旅客打卡胜地。（档案照）

星耀樟宜改写机场设计。以色列裔加拿大籍建筑大师摩西·萨夫迪（Moshe Safdie）构想将一座天堂般的奇幻花园引入机场，40米高的瀑布每分钟有1万加仑的水从天而降；2000多棵树木、1万棵灌木，超过120种世界各地植物将繁忙的机场变成萨夫迪形容的：“一个祥和、安宁，让旅人憩息的世外桃源。”

萨夫迪受访时说希望将星耀樟宜变为新加坡人生活的一部分：“我们不要打造让人‘哗’一次就算了的景点，而是永不过时，人们乐而忘返，不断去享受清新空气、自然和开阔空间，结合花园与购物的经典胜地。”

9.AirMesh透气网孔凉亭

3D打印的AirMesh透气网孔凉亭宛如夜放光明的巨型灯笼。

AirMesh透气网孔凉亭是新加坡科技设计大学，与中国浙江大学旗下的建筑智慧研究实验室（Airlab）为滨海湾花园于2019年中秋节庆特制的凉亭。

主导设计的Carlos Banon说，他用数码科技来诠释传统灯笼，这是世上首个完全3D打印的不锈钢空间结构，由216件钢条、54个衔接点，最后套上透气网布组成。他说：“因为3D打印是一点一点加制出来的，我们在打造AirMesh时完全没浪费到建材，很环保。这虽是一个小凉亭，但却揭示无穷可能性，在未来能应用在交通转换中心、巨片屋顶，甚至摩天楼的创制上。”