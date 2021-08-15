（Upstairs_ 提供照片）

设计师将整个居住空间漆上白色，还原斜屋顶，利用雾面玻璃作间隔，营造出明亮、开阔的居住空间。

有人说走出去海阔天空。这家人把顶在头上的灰泥天花板大胆拆除掉，家里的空间也变得很辽阔。

屋主一家四口曾移居香港长达八年，夫妻和一对少年期的子女在香江住的地方十分宽广。搬回新加坡后，他们也想把这种宽敞的空间感带回家。为他们将新加坡老家重新装修设计过的Upstairs_室内设计事务所创办人兼首席设计师卓康伟，用了两个策略满足他们的需求。首先他将这家完全漆上白色，窗明几净，眼前一亮，整个空间变得明朗宽敞。

拆天花板添阁楼

第二个策略是将原有的灰泥天花板拆掉。卓康伟说：“这是间无电梯的矮楼公寓，屋主住在最顶层，把这天花板拆了，露出原有的斜屋顶，整个家就变得高挑、宽敞。”

从客厅也能望上阁楼，让这个公寓更显层次感。

设计师不浪费空间，添加一个阁楼，你就看得出屋子有多高挑了。这个阁楼变为另一个客厅和多用途的生活空间。屋主把两张旧床搬上去，拼在一起就变成家人平日休闲自用的大沙发。疫情前，这里整个空间大到可以请亲朋戚友来开主题式派对。设计师笑说，据闻屋主曾举办过“雾锁南洋”主题趴，可见是多会找乐的一家子。

设计师将一对旧床摆在一起变成阁楼的大沙发。

阁楼下是厨房和吧台。

阁楼下是湿厨房、吧台、长餐桌和卫浴间，一点都不浪费空间。

从加建的阁楼望下客厅可见这顶楼公寓有多高挑。（Upstairs_ 提供照片）

设计师也将整个空间大挪移，一分成两翼，一翼是夫妻主卧，另一翼是子女卧室，中间是客厅、长吧台、饭厅、厨房和帮佣的房间。

设计师用雾面玻璃作为卧室的墙和门，背后加了窗帘，一拉上就很隐秘了；可是白天夫妻和孩子将双方卧室的玻璃门完全敞开，还是能在屋子两端清楚看到彼此，维系亲密关系。主卧室里摆了夫妻的办公书桌。设计师用一排瓦楞玻璃将睡床和主人专用的卫浴间隔开。

一扇雾面玻璃将主卧室隔开。这既是推门又是小书架的木门是神来之笔。

瓦楞玻璃门将睡床和主卧室的卫浴间隔开。

白墙衬托屋主收藏品

阁楼也很宽敞，是个能灵活使用的休闲空间。

白色的家其实就是一张宽宽长长的画布，不懂得怎么绘图、上色，就变得了无生气。显然的，屋主并没有这个问题。白色的画布给了他们极大的空间来摆放他们这些年收藏的家具和物件，展示他们独有的品味。客厅过道一排戏院座椅是真的从旧电影院买回来的。戏院椅子旁还搭配主人收藏的旧式电开关和电风扇调速器，不是装饰摆美而已，都能用的。阁楼上摆了几张漂流木做成的凳子、茶几、老木箱子、旧电话、播音麦克风，和一排美国高校走廊常会看到的铁橱格，既怀旧又充满青春气息。

设计师懂得在设计上呼应屋主的个性、品味。他在拆除了旧灰泥天花板当儿，也顺便把墙壁原有的部分石灰敲掉，露出里头的旧砖，然后在这排旧砖上了白漆，这么一来既能搭配屋主的几件特色怀旧家具，又彰显这一家人新颖，不落俗套的个性。

主卧室的盥洗台是设计师用屋主原有的一台柜子改装而成。

卓康伟特别指出屋主卫浴间内的盥洗盆：“我是用屋主原有的一台柜子添加上盥洗盆改装而成。”一听就跟屋主的品味“一脉相承”，他们一定很满意设计师这升级再造（upcycling）的创意。

面积：约1700平方英尺

装修费：约20万新元

装修设计时长：四五个月