素净舞台 凝合缤纷人生

（Wee Studio提供照片）

楼高四层的素雅生活布景，极大化的善用空间，突出室内采光充沛的特点，将主要生活功能区块连成一线，鼓励一家人亲密互动，让居家生活更加缤纷多彩。

室内设计师杨世辉为这一家四口打造了一栋四层楼高的“生活布景”，素净的色彩雅致而不喧宾夺主，杨世辉说：“屋主只要把任何鲜艳、亮眼的家居饰品放在里头就会很显眼夺目了。”

的确如此。意思即是：设计师只负责打造舞台，生活的内容和质感仍要靠居住里头的人来创造。

位于实里达的这栋四楼高（第四层是天台）排屋由开发商建造，这一两年才刚完工，这对夫妇与一对子女和帮佣搬进去时，屋子仍是全新的，杨世辉负责室内装潢。他透露，屋主在马来西亚也有一个家，那里的土地宽敞，他们习惯了宽阔的家居空间，新加坡这个家虽有四层楼高，4282平方英尺的总面积，但格局对他们而言还是小了一点：“我们的工作就是为他们用尽每一寸空间。譬如在孩子较有限的睡房空间里植入了床边柜，窗前还打造了一张书桌，一间房内的生活和储物功能都有了。”

设计师用尽每一寸空间，在孩子较有限的睡房空间里植入了床边柜，窗前还打造了一张书桌，一间房内的生活和储物功能都有了。

素净色系不会过时

说回这素净的生活舞台美学。近年许多人更敢于大胆地把颜色注入生活空间，譬如打造一面颜色大胆的特色墙壁。素净色系的家的最大优点是：屋主日后更容易根据自己心境做出调整，也更为耐久，不会过时。

杨世辉说：“我们主要使用白、浅灰和米色，在这三个颜色的深浅之中游移，色系也趋向清雅的颜色，显得更为大气，适合成熟的口味。目前选用的家具如沙发、餐椅、地毯、大理石纹等都是这个色系。另外我们也用宽窄不一的木条装饰客厅、饭厅的整面墙，取代主观感较强的画作，在视觉上打造出中性的主题特色区。墙面的木纹与屋内的木地板相近，白和浅灰的色系也连贯整栋屋子，色调不会显得复杂。清雅的色系比较不容易看腻。要是五六年后看腻了，只要换掉家具，加入不同色系的饰物，如枕头套、铺盖、地毯等，整个空间的感觉又焕然一新了。”

素净的用色除了让家居心情更静谧以外，也能够引入光线，让室内更明亮舒心。杨世辉指出，这栋排屋现有的优势已很强，每一层楼都有阳台，二楼还有天井，采光本就充沛，配合素色装潢满室生辉。杨世辉说：“阳台、天井和天台是一栋屋子的呼吸道。通常多层楼高的排屋里头会感觉闷热。阳台、天井和天台让住户能随时透气，减少室内的压迫感。”

房子每层都有阳台，譬如这主卧室的阳台，能引入阳光，并让住户透气。

营造家的凝聚力

二楼的天井变成家人的第二个起居室，拉近家人在楼层间的距离。

屋子设有内置电梯，方便屋主上下。设计师“地”尽其用，为家人打造了两个起居室，缩短家人的生活距离。杨世辉说：“楼下的客厅用来接待客人兼自用；二楼的天井变为一个半户外的私密起居室，只让家人使用。”杨世辉将一楼的客厅和饭厅刻意连成一线有特别考量。

图片最右侧是电梯，位于客厅电视架旁。

他说：“我们观察到一些客户会从洋房换到单层楼的公寓，原因是不少住在多层洋房里的家庭，各成员倾向于窝在自己的卧室和楼层，让家里显得冷冷清清。我们这个客户很在乎家人之间的亲密互动，所以我们在设计时把家庭的凝聚力也纳入考量。

一楼的客厅、干厨房吧台、饭厅和露台连成一线，让一家人不管身处何地都能轻易交流互动。

“一楼的客厅、干厨房吧台、饭厅和露台连成一线，让全家人不管身处何地都能看到彼此，更易交流互动。三楼的走道能望到二楼的‘天井’起居室，身在不同楼层不会有隔绝感觉。家人时时刻刻都能感受到彼此的存在。”

家庭的凝聚力原来可以靠空间的设计来营造、促成，这一点很值得装修新家的读者参考、借镜。

地点：Nim Terrace（实里达）

面积：4282平方英尺

设计与装修时长：三至四个月