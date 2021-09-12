一体化设计为家居扩容

“扩容”作为室内装修的首要诉求，从颜色、布局和动线，将整个家居风格一体化，构成审美的完整统一和视觉的通透流畅，顺理成章地让家居显得颇有余裕而不局促。

很多室内设计师为本地屋主设计时，最常被提出的要求就是：让居室看来宽敞。对一些转售组屋或有地住宅来说，这似乎不是大问题；而面对某些较新的公寓单位时，这些单位虽然基础设施相对完善，但实用面积存在局限，因此很多公寓屋主常把“扩容”作为室内装修的首要诉求。

本地设计工作室erstudio（www.erstudio.design）的设计师杨全尔、邓颖慧，在为这间两房式公寓单位设计时，也尽力满足一对男女屋主改善居室面积的需求。谈及空间策划，设计师说：“这个家中两人入住，他们希望尽可能创造出宽敞空间，我们的设计策略是避免太多内置（built-in）物件，改从市场上采购散装家具，以适应主题。”

风格一体化

除拆除一些墙壁，改善方向外，设计师没有改变太多硬体结构，更多的是从美学角度，将整个家居从风格上处理得更为一体化，审美的完整统一和视觉的通透流畅，顺理成章地让家居显得颇有余裕而不局促。

摆放必要家具是居室扩容的方法之一。

设计师将家居的风格定调为摩登、极简（minimalist）、经典，直观上最能体现风格的就是色彩。有的屋主相信风水对家居的影响，这个项目中，就有风水师傅参与了配色和布局的选择。设计师介绍说，最后确定下来的是清浅的颜色，如白色、米色等。“具体做法是通过将所有墙壁和天花板涂成白色，来配合既定颜色选择。同时，保持基本的中性色彩，比如地板和墙壁使用的大理石或镶木地板（parquet）等天然材料本身的色彩，并在零星的家具中突显或增强其他指定的颜色。

主卧的柜体和储物空间也以白色为主。

家饰材质方面，大多是天然元素，除大理石和镶木地板外，还有木色或浅色的美耐板，及大地色调的地毯等自然色系的软装。“当然由于这些素材或物件的色调非常接近，我们须要添加一些木工细节或连接件，以制造色差，例如用于连接不同材料的不锈钢条。”

浅色调的中性色成为家居主色，在日间自然光线下让室内各处看来和谐，晚间一点亮温暖灯光，这些色彩更能营造出别样的一室温润。

客厅饭厅布局有方

为了扩容考量，除颜色，设计师也在布局上尽可能保持场域开放、动线明快，其中一个做法就是将客厅和饭厅融入一个公共区域，这也是时下常见的布局方法。设计师说：“因为客厅和饭厅独立来看，均不是很大的区域，所以我们想把它们处理成一个整体，你在一个居室中，也同时在另一个居室中，不增添无谓的遮蔽，因为遮蔽或阻挡也会占用空间。我们使用狭长的假天花板和墙壁边饰，塑造出一个大客厅，当然也可以说一个大饭厅——不将空间硬性‘定义’，居室就更加开阔。”

客厅与饭厅的连接处，墙面刷成白色，并配上整齐修边，会将视野往横向延伸；客厅中米色大沙发和大地色地毯带来的舒适感，也让人没有促狭感，可说点睛单品。除小茶几、垫脚凳、落地灯，客厅中并不摆设冗余家具。米色夜帘与白色日帘，也成为这个开放式空间中的轻盈注脚。

墙面若显单调，可摆置不占位的轻巧饰物。

厨房以一道玻璃门与饭厅相隔。

饭厅一侧，推开玻璃门就是厨房，在连接饭厅和厨房这一区块的瓷砖和橱柜上，同样使用纯净的浅色，这会让人产生置身于一个大厨房的错觉。厨房主打夏克风格（Shaker style）风情的白色橱柜，镶嵌有哑光的金色圆形手柄，透露出简单而精致的气息，让厨房这个单一功能区域也有了神采。

主卧的配色又有一些跳脱，这主要体现在地毯上，地毯刻意挑选砂砾色，双脚一踏上，便感受到仿佛踩在沙滩上的柔软惬意，砂砾色的地毯为整个主卧平添融融暖意。与整体家居主调相谐，衣柜也设定为白色，带有一个长哑金色手柄，顶部全部打通以放置大型行李箱，衣柜侧面装置了一个带背光（backlit）LED灯条的全身梳妆镜。天花板的木质外观设计与透明窗帘，一起降低白色墙壁和木工的冷淡观感，床边的铝框有色玻璃柜则展示女主人品味不凡的箱包收藏。

主卧浴室别出心裁地在淋浴区内安设长椅。

主卧的浴室，使用一系列类似大理石的墙砖，营造出舒适温馨。别出心裁地在淋浴区内安设长椅，让沐浴时身心更加放松，可一边安坐，一边享受花洒淋浴。镜柜的开放式搁板，摆放活泼的绿植和香薰等日化产品。

客用浴室亦黏贴大理石纹路的墙砖，让浴室显得宽敞明亮、莹洁清爽。

地点：里峇峇利（River Valley）

面积：930平方英尺

装修时间：三个月

装修费：10万元