纹理纤维水泥展现深刻建筑体验

建筑空间有几个方面展现着不可复制的独特魅力，比如温度、声音、气味、表面触感等。建筑物的触感和质地绝对影响居住者的体验，并唤起特殊感觉。因此，为一个建筑项目的表皮选择材料是重要和复杂的工序。解决方案必须包括对环境和视觉美学的预判，以及施工考虑和成本。另外，表面也可以成为某些体障者的一个重要引导渠道。

据报道，在国际建筑界，一种素材日渐走俏——这就是以立面纤维水泥面板（fiber cement facade）为代表的纹理纤维水泥制品，比如Equitone等品牌，都在致力于这种素材的研发生产。Equitone在这种材料上已经发展出一些纹理和颜色的经验，可适应多种项目中所需的建材形态。

经由板上的阴影，图案的选择，粗糙度和切割的形状，立面有能力唤醒接触表面时的无数感官知觉。具有非常精细纹理的板材是基本需求，面板亦可吸收和反射部分背景，并线性或三维地突出核心材料的原始纹理，更能随日光角度的变化而轻微改变外观。另外，它也能以各种方式切割和排列，允许垂直、水平或有角度的布局，还有大、小和窄的面板，随机排列或交错。

优雅、乡村风、稳重或外向——在为表面选用材料时，纹理纤维水泥带来很多奇妙的可能性，当然，这取决于设计师和拥屋者想在建筑或居住项目中所要表达的终极内涵。（王一鸣／文）