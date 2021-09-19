清新淡雅的色系打造北欧、日式混合的梦幻家居。

圆角设计的家具与门窗，除了安全考量，也温润了整体家居空间。

浅灰、浅蓝灰色的格子瓷砖；浅蓝、浅灰的橱柜，搭配浅色三合板，清新淡雅的色系打造出这个北欧、日式混合，轻梦幻风的家居。

女屋主对颜色敏锐，据操刀室内设计的Monocot Studio创办人郑永强说，他们千挑万选，测试了12种不同深浅的灰色才敲定最终方案。因为选对色系配搭，全屋一气呵成，室内家居气质就马上升华到另一个境界。屋内定制家具全用淡色三夹板打造。开放厨房的壁橱，中岛式厨房，吧台的抽屉，拱门，主卧衣橱，孩子房间的壁橱和书桌等，选用的都是北欧风、日式的浅淡三夹板。设计师郑永强说，因为三夹板的颜色不一，他得亲自到供应商那里一一挑选，确保最后的木色都是协调、统一的。

孩子房间的壁橱采用三合板配淡灰蓝色系的橱门，书桌上的吊灯也呼应房内的色系。

或深或浅一气呵成

时尚圈有个“hi-lo”品味穿搭法，既是说要展现高“衣Q”，就不要一身都是名牌货，而是用普通、中低价或廉价的单品混搭高档品牌衣饰。这种“hi-lo”概念其实也能应用在家居装修上。屋主的主卧室就选了宜家双人床，附上接连床头的悬空床边橱架，与定制衣橱搭配相宜，吐露淡淡氧系雅趣。

主卧室宜家的双人床配套与定制壁橱是有趣的“hi-lo”配搭。

一气呵成的木色敲定后，接着填充墙面的是搭配完美的浅灰色格子瓷砖；共享空间，主卧室衣橱橱门，墙壁选用淡得几乎看不见的灰色。孩子的房间则选用较深色的木地板，衣橱和书桌面则是蓝灰色。

卫浴间的圆角镜子呼应一室“圆满”的设计特色。

湿厨房也是浅灰色；卫浴间墙面的瓷砖则是较深一点的灰色。这个选配好的色盘，或深或浅，从客厅、厨房延展到卧室和卫浴空间，给人协调、舒适的设计感。

“圆满”元素贯穿整个家

这房子的另个亮点是“圆满”柔和感。

因为读小学的孩子生性好动，怕他横冲直闯时撞伤，屋主要求设计师打造圆角的家具。为此，厨房的中岛式吧台特别做了弧形圆角处理。和大部分定制中岛式吧台不同，这张吧台采用呼应墙壁颜色的一对浅灰色圆脚，而且能随意搬移，日后屋主若搬家，可以带到新家去。

设计师巧妙摆设家具，确保从屋内任何角落都不会错过这悦目的窗景。

郑永强说，高挑玻璃窗外的树影婆娑，郁郁葱葱，他特地将吧台和客厅的家具摆设一番，确保从开放式厨房和客厅都能欣赏到这悦目的窗景。

淡灰蓝色的半圆书桌面对窗外郁郁葱葱的树影，让人顷刻放松心情。

设计师从圆角的设计得到启发，将此“圆满”的元素贯穿整个家。从厨房进入房间的门廊设计成半圆形的拱门，进入湿厨房的木门也嵌入半圆玻璃窗，屋内两间浴室的镜子也是同样的形状。孩子的书桌与拱门是相同的形状，安全又柔美。屋内厨房、卧室与浴室的吊灯、墙灯都是浑圆的设计。

挂在吧台上一对两个半圆叠成的Louis Poulsen淡黄吊灯，呼应周围的木色。

设计师一丝不苟，连吊灯的颜色也不马虎。孩子书桌上的吊灯就呼应房内的色系。吧台上一对由两个半圆叠成的Louis Poulsen淡黄吊灯，也是设计师特地挑选来呼应周围的木色。

地点：百慕乐园（Balmoral Park）

总面积：92平方米

设计与装修时长：半年

装修费：11万元