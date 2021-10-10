单身男士雅居 色调明暗材质软硬

设计师从空间、配色和材质上营造男性屋主的雅致风格，并灌注人性温度和人文构思，让人住得惬意。

单身拥屋者和独身居住者在现代社会中已不鲜见，他们中不少人拥有独特的生活美学和家居品味，室内设计或装修公司的此类客户比以往有增无减。

Home Guide室内设计公司的设计师陈宥发（Lance Ching）设计的这间四房式政府组屋单位，屋主便是一名讲求生活品质的单身男士。

陈宥发受访时介绍说，该屋主在设计上有许多想法。“他希望自己的家能充满个性，并具一种绅士魅力，既可不羁率性也可纯粹宁静，一个多元化的空间家居是他的梦想。”

好的设计师必然是一位聆听着，也有感知能力，能将客户理念融会贯通在各种布局和细节中。

首先是攻克重点空间——陈宥发说，这名客户在看房购屋过程中，已确定厨房将是家居关键，一个开放式的厨房，是他梦寐以求的。

整合腾出更多空间

“所以我们一开始便在房型结构上重新做规划，将原有的客厅、饭厅、厨房、储藏室，与其中一间卧室，以整合的视角来设计，做了一个颇大的改革，打造成一个开放空间。从而腾出更多空间，来实现屋主梦想中的开放式厨房。”陈宥发说。

客厅、饭厅、厨房共融于一个开放空间。（Home Guide提供照片）

他接着说：“会做饭的男人是甚具魅力的，但比起女性，男士们下厨可能需要更多空间，所以一个开放式厨房对男士来说再适合不过。”

基本上，将客厅与厨房通连是时下较普遍的做法，但陈宥发之所以将一间卧室的空间也“借调”来，是为进一步突显宽阔舒适的视觉效果。

也并非单纯求扩张、舒展，在整个规划中仍见设计师以人为本的理念。要知道，家的居住者和使用者是人，它必须带有一种人性温度和人文构思，才能让人住得惬意。

酒柜立于厨房一角。（Home Guide提供照片）

陈宥发说：“由于屋主好客，我将岛屿形饭桌融入厨房，让饭厅与厨房衔接后，也顺便让厨房与客厅联通。这样屋主在准备美食的同时，也能享受与客厅里亲朋好友的互动。”

酒柜对于男人来说，就如化妆台之于女性，是不可缺少的家具之一，因此它也在厨房中有了一席之地。

屋主有一个陶冶性情的绘画小站。（Home Guide提供照片）

在客厅与饭厅衔接处，还设一个多功能小空间，可为屋主营造一分心底的宁静，屋主常在这里画画；又偶为屋主添加少许游戏娱乐，有客人来访时，这里变成麻将室或桌球房。

视觉与质感相融

整个大型开放空间以暗色装点，陈宥发认为，相比纯白或清浅色调的墙壁，沉稳的暗色调更适合男士住家。

家具饰面与整体空间在色调上明暗互现，岛屿形饭桌以电镀钢为支架，以色列人造粗面强化石为桌面，金属与石材混合搭配，取得了视觉与质感的相融。厨房则以西班牙人造哑光处理强化石为桌面，与周遭黑色柜体制造出个性差异。

可以说在配色和材质上，陈宥发尽可能强调品质，以营造男性屋主的雅致风格。色调上有暗有明，材质上有硬有软。

为突出家装和家具的质感，除石质为首选外，其他高端材质也广泛运用。比如，客厅、饭厅、厨房与卧室地板，均使用来自比利时的强化原塑料地板，主要避免肢体与冰冷的瓷砖直接接触，而客厅里的棕色皮质沙发，增添稳重和雅痞气息。

在电视柜角落摆设绿植，即可点缀又不浪费空间。（Home Guide提供照片）

客厅风格极简，突显功能性，位居中心的沙发成为视觉重点，对面则是狭长的电视柜。电视、绿植和小摆设外，柜上不再星罗棋布放置冗余装饰品，摈除视觉干扰，也能极大提升空间的宽敞明朗。

这种开阔之气，从一进屋便可感知，玄关与客厅无缝连接，巧妙嵌入隐藏式鞋柜，附座椅式的设计，方便穿鞋，也是一个小型艺术展示区。客厅边缘大面积的隐藏式储物柜，利用竖直线条来平衡视觉，更展现出雄性美。

主卧又是怎样的光景呢？最吸引人的是主卧主要以无主灯设计，利用多种辅助光源照明的手法，调节出层次丰富的空间氛围。而简洁典雅的可步入式衣帽间内，衣柜门采用通透的黑玻璃门设计，低调却抢眼。

步入式衣柜设计精巧又具实用性。（Home Guide提供照片）

主卧卫生间充分善用空间以容纳浴缸，供人洗去一天疲惫，是一个身心灵的加油站。

共用的卫生间采全黑设计，部分墙壁挖空充当柜体，男主人的精致格调再次体现。

地点：武吉甘柏（Bukit Gombak）

面积：1100平方英尺

装修时间：8个星期

装修费：8万8000元