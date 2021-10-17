主色调黑白，走工业风路线的这个组屋单位，设计师用巧思，以建材、家具和摆设品缓解单调与沉重。

设计师与屋主本应合作无间。这个盛港组屋单位是屋主夫妇的第一个家。他们原想要工业风的住家，但在设计过程中，与木美（Wood Works）室内设计工作室创办人兼首席设计师卢英杰沟通商榷后，屋主夫妇让设计师为他们调到最符合他们梦想的家居，不偏不倚，刚刚好。

卢英杰说：“新婚屋主喜欢工业风，想要个黑白单色系的设计。但作为他们的设计师，我最关心的是不要工业得过了头，该怎么做才不会黑白得过于单调，或太过冷冰冰。”

用细节缓和黑白的单调

满足屋主的要求，屋子的主色调保留黑白——窗框、门框、镜框、风扇、吊灯，全是黑色，墙壁则是白色。卢英杰说：“然后我们融入一些怪趣、可爱的细节，如黑白波点的枕头套和床单，让黑白主色不太肃穆。

设计师妻子的两幅插画，为屋主的黑白色客厅增添色彩。（木美室内设计工作室提供图片）

此外，客厅靠窗的墙上挂了两幅黑白黄荷包蛋和仙人掌插画，这是我太太为屋主绘制的。我们也在黑白中注入不少黄色作为亮点，如沙发的黄色披布、枕头套、实木架等，为空间注入生气。”

用黑色大理石装修的卫浴间，地砖的三色菱形图案有3D效果，给人踩在阶梯上的错觉，打破了黑的霸气。（木美室内设计工作室提供图片）

另一个做法是使用独特图案的地砖。譬如用黑色大理石装修的卫浴间，地砖就选了三色菱形设计，有3D效果的图案，给人踩在层层阶梯上的错觉，也俏皮地打破黑的霸气。

屋主讲明要有一间书房，设计师将其中一间卧房改为办公空间。顾及屋子的采光考量，如果不“打开”书房，饭厅就会显得极暗，影响用餐心情。于是，卢英杰想到一个折衷的办法：只敲掉一半的墙，用玻璃盖上，这么一来，既能把书房做成有隐私的独立空间，但也能将光引入，玻璃半墙像个框架，把书房入口和窗景框住。

卢英杰说：“我们没有采用玻璃箱的概念是因为墙壁能藏拙，遮蔽地上的电线和书房里凌乱的物件，不易一眼就从外面看到。”屋主也选了一个能靠墙角，形状独特的书桌，这么一来既能节省空间，二来屋主也能边办公边望出窗外，欣赏外头的河景。

近年，常听闻国人网购家具，即便须装箱从中国运来，加了运费，价格还是很让人心动。卢英杰说，夫妇俩“淘”家具很有心得，上网买了整屋的家具，有书架、沙发、电视柜、吊灯、镜子、床单等，加起来还不到5000元，品质相当不错，价钱是国人流连忘返的某大品牌的五分之一。

卢英杰笑说：“他们淘得不亦乐乎，有很多东西买了甚至不知道该怎么用，反倒给了我灵感，将它们应用到装饰上。”

巧用摆设品创造空间

设计师将黑框镜子装置在饭厅墙上，引光和制造空间宽阔的错觉。多出来的镜子，他放到卧室，摆在床头柜后方。他说：“主卧室很小，没什么走动的空间。这面镜子能让房间看起来比较大。”

装置在饭厅墙上的黑框镜子，可引光与创造空间。（木美室内设计工作室提供图片）

设计师将多出来的镜子摆在床头柜后方，让房间看起来宽敞一些。（木美室内设计工作室提供图片）

屋主也想要在客厅布置出一个独立的小角落。恰好他们网购了一个需要自己装置的墙钟，设计师便在不能动太多手脚的靠窗结构墙安装这个钟，加入一台小茶几、抽屉和室内植物，在视觉上隔出一个小角落，也让客厅看起来不至于太单调。

设计师把时钟装在不能动太多手脚的靠窗结构墙上，加入小茶几和室内植物，隔出小角落，让客厅看起来不太单调。（木美室内设计工作室提供图片）

客厅和卧室的地砖选了乙烯基（PVC）地板（vinyl flooring），价钱自然比瓷砖或实木来得便宜。以前乙烯基地板是经济能力有限的屋主不得已的选择，但随着科技日新月异，今日的乙烯基地板花纹图样几可乱真，相信也是因为选用乙烯基地板帮屋主将装修费控制在4万元以内。家里唯有厨房的壁橱是量身打造的，选了屋主最爱的黑色。卢英杰选用不同光泽的材质，让黑也能有多重层次感，不至于是黑压压的一片。橱柜选用金属把手，台面选用本地公司KompacPlus的创新实心石材，5毫米厚的合成树脂贴上亮面美耐板。另外，设计师在橱柜的后挡板装上黑色玻璃板，除了能为厨房添加亮点，屋主也能在上面写字，记下食谱和备忘笔记等。

设计师采用不同色调和材质的黑，让全黑的厨房更有层次感。（木美室内设计工作室提供图片）

地点：盛港

面积：1000平方英尺

设计+装修时长：3至4个月

装修费：约4万元