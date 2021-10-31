线条与区块 塑个性造美感

三层楼高的阁楼豪华公寓，格子木成了主要设计语言。设计师以横竖线条贯穿整个家，再以“盒中盒”概念规划空间，用线条与区块创造美感与实用性。

挑高两层楼的客厅固然很壮观，但头顶上的大部分空间“空”着，就白白浪费了第9区黄金地段的寸土。

三层楼高的阁楼豪华公寓，有个露天泡澡天台，坐拥乌节路无敌城中景。（Upstairs_提供照片）

这三层楼高，有个露天泡澡天台的阁楼豪华公寓，坐拥乌节路无敌城中景，然而却有一点美中不足——西照。客厅经过太阳热情的关照，酷热无比，再挑高的客厅也让人意兴阑珊，无心流连。

根据这两个痛点，Upstairs_室内设计事务所创办人兼首席设计师卓康伟，为整个空间做了两大贯穿一屋的主要重整和设计。

设计师用横竖线条与“盒子”装置，形塑这个有挑高屋顶的豪华公寓。（Upstairs_提供照片）

首先他为落地窗添置遮阳用途，可滑动的黑色直条木框屏，像日本传统住家可滑动的门框。这些直、横条成了屋子的主要设计语言之一，纵横贯穿整个家，成为特色。卓康伟称它为“纵横木框屋”（Lattice Wood House）。纵横线条交织出一个既带日本风而又现代的混合式阁楼豪宅。

以盒中盒概念规划空间

为了更好地利用3500平方英尺的室内空间，卓康伟在二楼高的客厅“嵌入”一个长方形的狭长夹层，作为屋主的书房、办公间与起居室。设计师以这为灵感，整个家沿用这个盒中盒的概念来规划空间。

二楼是淡色木盒；一楼客厅是黑色木盒；饭厅与厨房是另一个长方形“盒子”，墨黑铁栏阶梯又是一个直而高的盒子贯穿三层楼。

饭厅与客厅相连成Ｌ字形。（Upstairs_提供照片）

西照的光透过木条框屏，投影在墙上，充满戏剧效果。（Upstairs_提供照片）

嵌入黑盒和淡色木盒之后，客厅这个黑盒显得较狭长，但也更集中，设计师将其中一面黑墙作为电视墙，长方形灰色沙发能两面坐，一面向电视；另一面拉开木框屏就能俯视乌节路无敌城景，即使狭长也不会感觉狭窄，反而让这个接待客人或坐下休息的空间，功能更为纯粹和集中。

若面窗，一楼左边的饭厅与厨房则是另一个盒子，以Ｌ字形和客厅接连。这里的色调和建材更多元，除了有跟客厅相连的黑墙面，也有偏褐色的直条木墙和用墨蓝横条瓷砖装饰的墙壁。大理石长餐桌占据这长形盒子正中央。

二楼办公空间的天花板打开变成天窗，引入蓝天白云。（Upstairs_提供照片）

打开二楼淡色木盒的窗，能望下一楼客厅，也能望出落地窗，看见乌节路城景。二楼木盒装有能折合的淡色木框屏，所面向的窗户也采用同色横条帘幕。这个私密空间一边是办公空间，另一边则是看电视的起居间。

二楼狭长办公室空间的遮阳木框能折合或敞开。（Upstairs_提供照片）

设计师创意地将天花板做成四方框格设计，聪明地将能折成不同角度的吊灯管变为装置艺术，穿透这些实用的装置望向城中，别有一番景致。

三楼主卧室也延续“盒中盒”与“纵横线条”的设计语言。一个盒子是步入式更衣间兼衣橱，拉上直条木框门便隔出睡房，另一边是黑灰白色调的大理石卫浴间。主卧室这个“盒子”颜色比一二楼更恬淡，床头、拉门等都采用纵横线条装饰。

主卧室延续“盒中盒”设计语言，拉上直条木框门便隔出一“盒”睡房（Upstairs_提供照片）

卫浴间采用黑灰白大理石，色调与淡色步入式更衣间分明。（Upstairs_提供照片）

卓康伟说，直线条本身有一种戏剧性的视觉效果，落地窗和拉门的直条木框屏在拉动时，尤其是两面框屏交错滑过时，线条与线条之间“擦身而过”会产生灵动有趣的视觉动感。

地点：乌节路

面积：3500平方英尺

设计＋装修时长：6个月

装修费：40万元