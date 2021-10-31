宜家与英设计师 合作25家居单品 订户 来自 / 联合早报 文 / 林方伟 发布 / 2021年10月31日 5:00 AM 宜家与英国时装设计师Zandra Rhodes合作推出限量家居用品。（Ikea提供） 字体大小: 小 中 大 宜家近年与服装设计师和生活时尚品牌推出联名系列，“不务正业”玩出“新设界”，打破家具品牌常规。最新搞作是跟以疯狂印花著称的英国时装设计师Zandra Rhodes，联手打造限量系列的“Karismatisk”，为家居增添色彩。这个系列有25件单品，包括购物布包、枕头、吊灯罩、彩蛇和花卉图案的屏风、枕头套、地毯等。其中最搞怪的是酷似咖喱卜造型的花布抱枕，以及将“溅出的水洼”定格而成的花瓶。宜家联名商品往往一推出就卖得满堂红，幸好此系列两周前推出后还有不少存货。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 特色家品 宜家 缟玛瑙限量家具艺术品 线条与区块 塑个性造美感