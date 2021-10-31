宜家与英设计师 合作25家居单品

宜家近年与服装设计师和生活时尚品牌推出联名系列，“不务正业”玩出“新设界”，打破家具品牌常规。最新搞作是跟以疯狂印花著称的英国时装设计师Zandra Rhodes，联手打造限量系列的“Karismatisk”，为家居增添色彩。

这个系列有25件单品，包括购物布包、枕头、吊灯罩、彩蛇和花卉图案的屏风、枕头套、地毯等。其中最搞怪的是酷似咖喱卜造型的花布抱枕，以及将“溅出的水洼”定格而成的花瓶。宜家联名商品往往一推出就卖得满堂红，幸好此系列两周前推出后还有不少存货。