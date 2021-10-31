宜家与英设计师 合作25家居单品

订户

来自 / 联合早报

文 /
林方伟

发布 / 2021年10月31日 5:00 AM

宜家与英国时装设计师Zandra Rhodes合作推出限量家居用品。（Ikea提供）
宜家与英国时装设计师Zandra Rhodes合作推出限量家居用品。（Ikea提供）

字体大小:

宜家近年与服装设计师和生活时尚品牌推出联名系列，“不务正业”玩出“新设界”，打破家具品牌常规。最新搞作是跟以疯狂印花著称的英国时装设计师Zandra Rhodes，联手打造限量系列的“Karismatisk”，为家居增添色彩。

这个系列有25件单品，包括购物布包、枕头、吊灯罩、彩蛇和花卉图案的屏风、枕头套、地毯等。其中最搞怪的是酷似咖喱卜造型的花布抱枕，以及将“溅出的水洼”定格而成的花瓶。宜家联名商品往往一推出就卖得满堂红，幸好此系列两周前推出后还有不少存货。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容