充满回忆 充满艺术感的家

Happe Design Atelier提供照片

杜生路三房式组屋的独居主人继承父母的旧藏品，自己从年轻时也累积不少艺术品。这些艺术品和修缮过的旧家具，和谐地融入结合现代北欧设计风格的新家。

何为“艺术感”家居？是用艺术品填满居室？——这是充满“艺术品”，而非充满“艺术感”。

艺术品在家居中星罗棋布。

真正的艺术感家居，宋代诗人姜特立可能已经给出答案：“居室要须存野意，不求轮奂炳丹青。”这即是说：家居仍要有自在意趣，而非整饬得美轮美奂以炫耀画作。

杜生路这间三房式组屋的独居主人，在向室内设计师表达诉求时说：“家居不是一个场所，而是一种感觉。”这位极有艺术气质的主人继承了父母的旧藏品，自己从年轻时也累积不少艺术品。

负责这个项目的Happe Design Atelier（www.hda.studio）室内设计师伊恩（Ean Chu）说，这个家居的设计灵感主要来自主人旧时记忆。“客户告诉我们，她想把旧家的感觉带入新家，她以前的家充满回忆和收藏。”

主人最初的想法是让房子更符合北欧或斯堪的纳维亚风格，但探讨中，她提及对艺术和手工艺的热爱，她最喜欢的设计潮流之一是装饰艺术（Art Deco），装饰艺术使用很多流线型几何形状和流行色彩。

伊恩觉得最具挑战性的是如何将她收集的物品汇集​​，并与家居设计和谐融合，让他找到突破口的恰恰是这些藏品。

伊恩说：“我们不打算让这间屋子看起来像一个‘主题式’家居，所以选择的设计景观和家具都是相互补充的，概念不拘一格，结合现代北欧设计和流行、装饰艺术风格。我们应用了不同颜色、纹理和材质，因而能将收藏品和谐展示。旧居那些点点滴滴的记忆，都融入空间内。”

伊恩打趣道，设计的主要“素材”是主人已有的家具。“颇有趣的设计重点是我们使用她上一间房子的很多家具、艺术品。我们重新修缮旧家具，让所有旧家具焕然一新。”

硬体格局没有做大更动，只在现有墙壁上制造出一些“开口”，成为窗户，比如书房和厨房，使空间有更多光源渠道，以让更多自然光流入，点亮居室，这有助于让空间看起来更宽敞。

每个房间都有独特风景

尽管不是大户型，但这个流露文艺气息的家中，每个房间都有独特风景——饭厅里有一道特殊的棕绿色“回忆墙”，主人把旧家的门牌号、艺术品、拼图悬挂在此，相当有拼贴意趣。饭厅与厨房空间之间的墙上，一扇凿出的窗口，镶嵌着看似平淡却有复古气息的格纹玻璃。内置的座椅以浅色木材制成，堆放着颜色鲜亮的靠垫，那既是座椅，也是暗藏的储物空间。

客厅光线充足，家居色彩活跃。

客厅也一反常规，没有电视柜，墙壁依然“镂空”一大块，并嵌以格纹玻璃，使小客厅视觉上更通透宽敞，并有更多自然采光进出。

整个客厅，质朴中充满跃动情趣。

伊恩说：“客厅家具大多从主人以前的房子里挑选出来，我们重新装饰它们，确保它与设计完美搭配，比如球形小沙发被重填软垫，变成新家具。藤制沙发是她最喜欢的旧家具之一，坐在沙发上，让她想起以前和家人度过的时光——所有家具都拥有了新貌，但原意保持不变、情感仍在。”

厨房台面由水泥砌成，贴上白色方形瓷砖，怀旧气息浓厚，是的，这也是她旧居的特色之一。伊恩说：“为了配合这种设计，厨房使用了轻木材料，还在手柄上点出一些细节。”

卧室在多种色彩中仍能求取宁静感觉。

卧室如厨房，木工家装采用的同样是浅色木材，来渲染静谧，而一扇相当有波普艺术感的大红门，让人进进出出都有“开门红”。镜子则来自她以前的梳妆台，伊恩用与“开门红”概念相匹配的面料重新为镜作框。这个房间雅致中不断有时髦跳脱，除了大红门，Louis Poulsen的灯饰“Panthella MINI”与其说照明用具，不如说是艺术装置。

客用浴室灰蓝两色瓷砖形成对比。

连卫浴间也没放弃追求艺术之美：客用浴室使用灰色系马赛克瓷砖，与洗手台周遭的蓝色瓷砖形成巧妙对比；主卧浴室瓷砖颜色更浅淡柔和，像走进一座小小水晶宫。

主卧一道红门特别抢眼。

伊恩总结说，既然主角是旧藏品和旧家具，那么就要根据现有形式和材料选择新家具，如此一来，新旧才能融汇。艺术感不仅仅是颜色、型廓、线条，它更是一种抽象的配合和对比。

地点：杜生路（Dawson Road）

面积：710平方英尺

装修时间：约4个月

装修费：5万8500元