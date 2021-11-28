房子的整体内观设计走欧陆庄园风，但在核心空间带出南洋的热带特色。

设计上的灵巧，创造和谐美，平添舒适感。

乳白百叶窗、室内植物、插画和三只猫——这是一个很女性化的生活空间。

考虑到这是女主人的独立小天堂，木美室内设计工作室（Wood Works Studio）创办人兼首席设计师卢英杰循着这个“女性”视角，用庄园别墅（country house）的装饰风打造出一个作家伍尔芙（Virginia Woolf）也会赞许的“女人自己的房间”（A Room of One's Own）——一个让女人独立自居的自我空间。

纯白设计的主人房。（Wood Works Studio提供照片）

厨房：庄园别墅风

全屋色系以乳白色为主调，搭配淡色木地板、木咖啡几、木架。厨房装饰最接近庄园别墅风——白色配黑色菱形边角地砖，相呼应的白色壁橱。设计师特地为白壁橱找来复古庄园风的黑色把手，放眼望去，有种老派的感觉就对了，脑海马上浮现女主人在这里为自己或亲友下厨和烘焙。

厨房装饰最接近庄园别墅风，黑白菱形边角地砖，呼应白色壁橱。设计师还特地为壁橱找来复古的黑把手。（Wood Works Studio提供照片）

卫浴间也延续了庄园别墅风格，大理石花纹瓷砖的墙壁搭配光线四射的黄色旭日造型镜子，沐浴间大理石花纹的蜂窝状墙饰，都让人联想到阳光明媚的乡村庄园自然景象。

客厅：南洋热带特色

靠窗木架上的室内盆栽赏心悦目。（Wood Works Studio提供照片）

长方形偌大的客厅是整个家的灵魂。一隅是看起来超舒服的L字形沙发和椭圆饭桌；靠窗另一隅则是另一个自成一格的起居小空间。设计师用一对桃红色的复古风沙发椅配圆形茶几和靠窗白木柜，左边是大型室内植物，右边是摆放一盆盆室内植物的倚墙木架子。周末下午，知心闺蜜来访，两人可以坐在这里共进下午茶，沐浴在午后洒进室内的暖阳谈心。

客厅背后那一排乳白色的百叶窗很吸睛，马上为客厅增添南洋庄园的特色。原来那一排窗后不是户外，而是女主人做手工艺的房间。当她不在家时，这手工房就变成三只猫的房间。把猫儿关进这房间，是因为百叶窗能透气，也能望到客厅，敞开客厅的窗户可让屋子透气，又不用担心猫咪会不小心跌出窗外。

在装修时虽考虑到跟心爱的猫共享空间，但女主人又不想特地把家变成喵星人的居所，家毕竟还是以人为本。设计师卢英杰说：“我们本来提议为猫咪打造一个让它们爬高爬低，甚至能穿墙进入其他房间的壁橱，但屋主不想把自己变成cat lady，所以最后选择安装猫架。”

墙上的画作与室内家具完美搭配。（Wood Works Studio提供照片）

屋主挂在墙上的插画和画作也跟这个女性化空间极为匹配。桃红沙发椅旁的那面墙挂了一幅土色、褐色和不同深浅绿色粗线条的画作，带出这个空间的庄园质朴感。

意大利女插画家Maria Laura Fedi这幅插画与百叶窗相映成趣。猫咪在藤编家具内玩躲猫猫。（Wood Works Studio提供照片）

还有两幅画作是意大利女插画家Maria Laura Fedi的作品。卫浴间那幅是三个闺蜜在绿叶中拥抱的插画；另一幅则是一名大鬈发女子伫立在复古的阶梯下，和旁边那一排百叶窗有呼应效果。这两幅画似乎让人看见了女主人的内心世界，也给了设计师灵感。

三名闺蜜在绿叶中拥抱的插画出自Maria Laura Fedi之手。插画和黄色旭日造型镜子相映成趣。（Wood Works Studio提供照片）

地点：勿洛水池路

面积：1000平方英尺

设计＋装修时长：9个月

装修费：4万元