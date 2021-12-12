用淡雅的浅木色打底，再用鹅黄、芥末黄与蓝绿色在主要家具、墙面收画龙点睛之效。含蓄的用色手法，彰显屋主的品味与房子的个性。

家的颜色选对了，往往不只有画龙点睛之效，还会勾勒出整个空间的灵魂。

老公喜欢色彩，妻子却钟意平淡的色系。结果男主人迁就女主人，得出这个主打浅木色淡雅的二人世界。

操刀室内设计的Monocot Studio使用胶合板（plywood）定制壁橱、书架、电视架。记者数次在Monocot Studio创办人郑永强的设计项目看到他选用德国工业设计大师Dieter Rams的经典Vitsoe 606书架。

这个单位客厅的主题书架似曾相识，郑永强说，灵感正是取自大师的书架，但用胶合板取代铁架，背后用铁框托起木架，给人简约的现代感，很受年轻屋主欢迎，同时也延续屋子的主要色调。书架上摆满屋主收藏的公仔、书籍和家饰品，琳琅满目。书架就在沙发与饭桌之间，成为客饭厅视线的焦点。

屋主和设计师选择了黄色调搭配胶合板的颜色。这色调鲜少见人用来装饰家居，但看了这个家，你或许会改变想法，跃跃欲试。黄色代表愉悦、智慧，象征光明、希望。家有少许黄色或许有助改善不佳或不安的心情。当然，黄金有黄，黄色也自然象征财富。

不同层次的黄

客厅沙发选用明亮的芥末黄，呼应书架和淡粉色的餐桌椅。主人也为主卧室特地挑选了芥末黄的窗帘，确保黄色系的整体性。

厨房的防溅墙（backsplash）马赛克瓷砖的颜色也经过精挑细选，用的是深一层的土黄色。

厨房防溅墙土黄色的马赛克瓷砖，呼应壁橱的颜色。

设计师没有把厨房壁橱做到墙的另一端，空出够两个人舒服并肩而坐的空位，打造一个吃早餐的倚墙卡位，搭配小圆桌。土黄色的马赛克瓷砖从防溅墙一直延续到这里，制造一种整体性的空间感。

设计师把厨房壁橱墙角的空间辟成一个供两人舒服并肩而坐的卡位。

有趣的是，设计师选用另一款不常见的颜色搭配黄色，那就是蓝绿色。早餐卡位椅垫和靠背的蓝绿色，与大片的淡木色与土黄色搭配无间。

室内植物为浅色系家居带来生气。

客厅的芥末黄沙发上也用蓝绿色抱枕装饰，呼应书架和电视柜旁的室内植物与盆栽。设计师连大门都没遗漏，用的是和抱枕同样的蓝绿色。

家里的壁橱都没有门把，把手指伸入洞口，就能把门打开。

记者留意到郑永强是个很细心的设计师，小细节一经他手往往会出现亮眼的神彩。譬如，这次记者就留意到所有壁橱都没门把，而是在门板上挖了小孔。这小孔不只表现在卧室的衣橱，即连浴室玻璃门也如此，没有门把，只要将手指伸入洞孔就可把门开门。

郑永强笑说，男主人的心声其实没被忽略，有被展现出来。

饭桌墙面就选用了男主人喜欢的一幅油画，五颜六色，奔放自如的粗色块和线条很能满足他对颜色的钟爱。另外，厨房地板也选用近年大流行的水磨石地板，除了有土黄、绿色两大主色，还有其他颜色。

饭桌墙面挂了一幅五颜六色、奔放自如粗色块和线条的画作，满足男主人对色彩的追求。

这五颜六色的水磨石地板还出现在另个男主人专属的空间里。

间隔出来的“室内阳台”是专为男主人设计的。

郑永强为他在客厅打造了一个“室内阳台”。设计师用大片胶合板打造一面墙，将客厅隔开，但又有玻璃门窗，仍维持连贯性。“阳台”向外的窗户可敞开，向客厅的则能拉上，让男主人拥有自己的空间。

地点：Strathmore Avenue

面积：106平方米

设计+装修时间：7个月

装修费：10万元