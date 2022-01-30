过新年男女老少买新衣，住家也要置“新装”。其实无须等到虎年，老虎、虎纹向来是时尚家居品牌爱用的设计元素。记者搜罗本地与国际家居品牌，看看设计师的老虎主题家饰品，供大家雄赳赳、气昂昂迎虎年。

本地品牌

虎山枕头套 x 新赏

新赏虎年枕头套。

本地新派中式家居品牌“新赏”（Scene Shang）的平面设计师黄有明多才多艺，每年都传神地刻画出不同生肖独特的精神与面貌。去年，他笔下的金牛在梅竹背景前活蹦跳跃，为新一年的挑战卯足全力，今年他的老虎则有气定神闲的威严。

老虎一家三口在虎山享受天伦乐，虎爸昂首山头，保护家庭；虎妈慈爱地守护小老虎。这虎山图制成红包封与枕头套，有金黄与桃红两种色调，枕头套一面是老虎图，另一面是虎纹，可以随时调转，让沙发换换新意。枕头套由缎布缝制，一对售价88元，在Scene Shang Loft出售，地址：42 MacTaggart Rd Level 7 Singapore 368086

Tora铜虎摆件 x 花火（Hanabi）

Black Design Singapore联合创办人，设计师陈俊达与妻子黄琬钰热爱手作工艺与匠心，以“花火”（Hanabi）的名义催生出一个个创意结晶。“花火”每年也和日本新潟县无形文化遗产捍卫人，五代晴云原惣右卫门工房合作，用他们最著名的传统失蜡法打造生肖铜铸摆件。

去年他们限量生产“Ushi”牛仔，今年推出“Tora”小虎。陈俊达和太太都属虎，因此今年的老虎铜铸物对他俩就更具意义。工匠用蜂蜡捏出虎形后，裹覆上砂土风干，用炭火烧至蜂蜡溶出后灌入铜所铸成。铜铸小虎身上的碳黑色泽与质感是使用稻梗与松叶烟熏所得。摇一摇虎儿还会听到清脆可爱的叮叮声响，这是在浇铸过程中，铜渗入内部，冷却后的独特效果。每只皆手工打造，独一无二。精铸的饰品并不只是应景，可以是永远流传的手作精品。每件Tora售价230元，可透过IG@hanabi.artisan或@jacksonphunk私讯预订。

峇迪虎纹家饰与服饰

Baju by Oniatta x Ipse Ipsa Ipsum

Baju by Oniatta将传统的巴冷刀峇迪图案调成虎纹，与Ipse Ipsa Ipsum合作推出虎纹家饰品。

生活在多元文化的新加坡，马来同胞对虎年也很有感觉。马来服饰品牌“Baju by Oniatta”创办人兼设计师，欧伊妮塔（Oniatta Effendi，48岁）生于虎年，因此对这个生肖情有独钟。她突发奇想，将峇迪布著名的巴冷刀（Parang）图案稍作调动，变成流动的虎纹，请爪哇峇迪染匠为她特制盖章，用手印的方式为她染制出巴冷刀虎纹布料，裁剪成虎年服装。

欧伊妮塔说选用巴冷刀图案是因为它曾是爪哇王室专用的图案，象征英勇气概，与老虎的王者之风匹配得天衣无缝。她也和驻本地家具品牌Ipse Ipsa Ipsum合作，将这峇迪风的虎纹应用在相框等家饰品上。家饰品大年初一将在ipseipsaipsum.com推出。虎纹峇迪服装2月中将在Baju by Oniatta（Galeri Tokokita）@757 North Bridge Rd售卖。

国际品牌

Kungstiger系列 x 宜家

宜家Kungstiger系列将传统剪纸、年画的萌虎造型制成桌上小摆设及门毯。

宜家每年都会推出限量新春家居系列，还会特地为系列取有趣的名字，今年也不例外。为淡化老虎凶猛的形象，Kungstiger系列采用中国传统年画和剪纸里的老虎形象，制成摆设桌台的小玩具、门毯等。除了萌虎，Kungstiger系列还有牡丹图枕头套和灯罩、大红灯笼灯罩等家饰品。

虎被单 x 爱马仕

爱马仕的虎图被单。

爱马仕设计师将老虎化为强而有力的图像元素，让它穿梭在不同颜色的几何线条中，用这款图像织出四款不同色调的被单。铺在卧室，冷天窝在被窝里，感觉有老虎守护着，会不会更高枕无忧？

虎几 x Kare Design

匈牙利品牌Kare Design的老虎茶几。

匈牙利家居品牌Kare Design的塑料老虎茶几，高0.5米，小萌虎高举小木板，可用来放置茶水点心或任何小物件。摆在家里任何角落都是视线焦点，博君一笑。

老虎玩具椅 x Campana兄弟

Campana兄弟的沙发椅“Cake Chair”，以老虎最抢眼。

巴西著名兄弟设计组合Campana的特长，是将日常物品变成让人眼前一亮的设计品。他们在2008年推出用廉价野生动物玩具缝制的沙发椅“Cake Chair”。所用的玩具最抢眼的是老虎，另外还有白虎、豹、黑豹、狮、熊猫、泰迪熊等。这款沙发看似玩具，但价格不菲。Campana兄弟只限量推出150张，每张都稍微不同，过去十几年更是身价高涨，被艺术收藏家视为设计艺术品，每张估价介于1万5000到2万英镑（约2万7233至3万6311新元）。

虎纹凳 x 圣罗兰

巴黎时尚大牌圣罗兰（Saint Laurent）近年也开始跟不同品牌合作推出高档生活用品。这款跟丹麦家具品牌EO协作的虎纹小凳子，用原色和粉红色带出老虎调皮的一面。

巴黎时尚品牌圣罗兰和丹麦家具商EO合作推出的虎纹凳。

插画风老虎枕头套

x Crate & Barrel

老虎不一定凶猛吓人，Crate & Barrel这款插画风老虎枕头套就让人想起儿童绘本和童话里正直、英勇的老虎。