重建百年老屋 延续甘榜精神

东部Lucky Heights有地住宅有一栋百年甘榜老屋，半年前迎来第二任新屋主。老屋怀旧情怀浓厚，基于建筑结构问题，新屋主打算将之完全拆除重建，虽然外观将不复存在，但甘榜精神会传承下来。

这是一栋被保留在时间囊超过百年的甘榜老屋，岁月在这里烙印了痕迹，时间在这里印记了生活。房子之前近百年住了同一个家族的三代人，最近迎来了新屋主，有趣的是新屋住只从大门口看了一眼，还没正式进入屋内就决定将之买下。

只看外观就买下

林松发（右）和曾楚红一看到房子的外观就决定买下。

新任屋主林松发和曾楚红夫妇接受《联合早报》访问时透露，他们一直在岛国15区和16区寻找有地房产，半年前通过手机应用得知有这样的一栋房子出售，虽然不知道实际地址，但还是立马与经纪联系，第二天到了现场看了外观就深深被吸引，即刻付了订金。“这栋房子很有魅力，这样的甘榜老屋在新加坡已经很罕见。我们来看的时候无法入内，只能看外观，不到一小时就决定买下。”

林松发和曾楚红夫妇在东海岸生长，夫妻很久以前就养成了休闲晨运的习惯，时常漫步社区。曾楚红说：“在一个清风凉凉的黎明，我们来到了一个山丘，见到一道柔柔的曙光投射在一栋独特的浮脚老宅，它藏身在一个角落中，建筑分别为一个主楼，延伸一个偏厅与厨房，围绕着它的是一片绿油油的果园树木。这栋房子环境清幽隐密，却有心旷神怡，莫名心动的感觉。在一个机缘巧合的机会，我们与房主联系上，了解了它曾住过三代人的回忆，见证过这一区的历史。”

一般来说很少人会在没看到房子内部就即刻下订金，这栋房子对林松发和曾楚红夫妇肯定有特别迷人之处。曾楚红说，这应该是这一区唯一的旧甘榜木房子，而且一直没有易主，由同一个家庭住了将近100年，单就这一点已经很吸引人。“这种老房子与我们现在习惯的现代住宅相比，其简单而实用的设计与建筑结构也很有魅力。”

典型浮脚楼甘榜老屋

这栋老房子是典型的浮脚屋，得爬一小段楼梯才能进入屋内。屋内有四个房间，一个主厅，一个中厅，一个与地面层连接的偏厅，偏厅有很高的天花板，旁边另有一个小房间。

屋内主厅古色古香。

进入有很高天花板的偏厅得下梯阶，是楼内最独特的空间。

偏厅外是充满甘榜风味的饭厅和处于后院的开放式厨房，房子的所有结构几乎都是木质。

这栋百年老屋是该区仅存的浮脚楼甘榜老屋。

与浮脚主楼相连的偏楼是饭厅。

老屋的开放式厨房充满上世纪的情调。

充满旧年代情怀的饭厅。

房内的家具摆设都是来自上世纪五六十年代，皮革沙发、圆型木桌、藤制茶几、刺绣桌布、痰盂、铁面盆、厨房的网门橱柜，甚至是火炭烤炉，不是复古而是原汁原味的古朴。

除了房子，其院子也处处是宝，院子里有很多花草树木，包括一棵超过百年的菠萝蜜大树，一些可食用的蔬菜，以及一棵茂盛的芒果树。曾楚红的妹妹曾文婉说：“那棵芒果树每天傍晚都会吸引一群绿色的鹦鹉前来叼食，景观很特别。

院子有很多果树，包括俗称酸仔的三敛树。

另外还有一棵难得、俗称酸仔的三敛树（Belimbing Buluh），其果实是娘惹菜常用的食材之一，尤其是煮咖喱。”

（左起）曾美凤、曾楚红、曾文婉三姐妹日后将会同住在新建的大楼里，延续百年老屋的甘榜精神。

据曾楚红所知，前屋主三代人在该处住了约90年，是当时居住在这个马来甘榜社区的少数华人家庭之一。根据土地登记册上的记录，这块土地所有权的登记日期是1858年7月，也就是说有164年的历史。这处房产的土地面积接近7000平方英尺，位处Lucky Heights的山丘，是该有地住宅仅剩的甘榜老屋，过去不时吸引了一些好奇人士在外驻足窥探。

房子外墙还有之前留下的标靶。

结构腐朽将拆除重建

这栋房子之前曾在1977到1978年之前维修提升。遗憾的是，因为房子实在老旧，其地基和很多结构都已损毁，所以新屋主会将房子拆除重建。林松发说：“经过百年岁月的洗礼，宅子多处损坏，腐朽痕迹明显。已不适合保留。我们非常享受在老木屋里度过的短暂时光，一定会怀念在甘榜庄园闲逛的那种简单而宁静的感觉。所以我们正计划重建以容纳我们的多代家庭，类似于过去大约100年来这座古老的甘榜木屋作为以前的业主多代家庭的屋檐一样。”

新建筑预计10个月内完工，交由建筑师宫树义打造。为了将房子的记忆留下，宫树义还特地画了老房子的黑白速描。也将入住新房子的曾文婉解释新房子的概念时说：“我们的理念是一亩地，一个地标，一个画框。为了跟进社区城市化的步伐，我们决定跟随新时代浪潮，为这片地注入建筑新生命，呈现另一种新的况态。我们也细心观察与了解这区的生态环境，因此绿化与环保意识是必然的。”

为了将房子的记忆留下，建筑师宫树义特地画了老房子的黑白速描。

新的建筑将会有两层楼高，内设楼中楼，格局舒适，四面采光。其独特的转角地理位置，启发了新屋住的合舍概念，他们希望新大楼能让街坊打开话匣子，融入邻理建立和睦温厚的关系。“合舍也融合了我们大家庭的组合，建造一户类似四合院的返朴归真的生活作息。”

虽然甘榜老屋将不会被保留，但其甘榜精神将会延续，也算是新屋主给这栋房子传承的另一种时间礼物。

地点：东海岸

屋型：浮脚楼甘榜老木屋

面积：7000平方英尺

即将拆除重建