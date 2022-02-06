诗肯柚木陈列室打造多品牌体验

这场疫情教会了业界“团结才是力量”！本地柚木家具品牌“诗肯柚木”（Scanteak）打开位于亨德申工业园（Henderson Industrial Park）的旗舰零售陈列室，邀请8家本地和一家国际家居生活品牌入驻，在同个屋檐下打造全方位的生活用品多元体验中心。

诗肯柚木与义安理工学院设计与环境学院的讲师和学生合作，让他们用“新人类”的新眼光精选出适合进驻“合作社”的本地品牌，并精心规划不同的“体验区”。例如，doob豆袋懒人沙发与诗肯柚木的沙发排排坐，打造休闲、舒适的起居室。用瓷器品牌Luzerne美丽的餐具点缀诗肯柚木的柚木餐桌。韩国品牌LG最新的智慧型电视机和新颖家电陈列在客厅更有看头。画廊LivingwithArt的独家画作和Ming Sing Flowers的人造植物、花卉则装饰陈列室的墙面。Home-A-Genius提供家居自动化系统。创新油漆品牌gush、环保香氛蜡烛品牌Pass It On，以及室内香氛精油品牌The Rituals Co.等产品则提升室内空间体验。这崭新的多品牌体验模式若在本地成功推行，诗肯柚木还会把这概念延伸到全岛其他分店，甚至带到台湾和日本的“诗肯柚木”零售店。