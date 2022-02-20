活动门墙一推一拉，改变房子的格局、空间，以及功能。置身其中，宛如在间谍片场景，移一面墙，开一扇门，都是惊心动魄的冒险。

推开活动墙，客厅与饭厅相连。

看到这个家，脑海立即跳出两个经典故事的关键词：阿里巴巴的“芝麻开门”，以及孙悟空的“七十二变”。

最好的设计总是最简单的。为这个家居操刀的Metre Architects事务所使用五扇活动门、墙，一开一关就轻易地腾各种生活功能所需的空间，如客厅、饭厅、钢琴室、客房等。将所有活动门墙收起来，就有一个巨大的生活空间。置身其中，宛如在间谍片的场景，移一面墙，开一扇门，仿佛都是惊心动魄的冒险。

与客厅相连的卧室拉上活动墙可当钢琴室或客房。

（左图）客厅活动墙全关上时成了私密的起居室。（右图）客厅活动墙全拉开时空间十分宽敞。

拆房敲墙扩大空间

为做到这“七十二变”的“芝麻开门”效果，设计团队首先在原有的空间上“做了点手脚”。事务所联合创办人温俊源说，他们将屋中央的小卧室敲掉，客厅空间扩大了两倍。前方的落地玻璃窗尽收室外郁郁葱葱的绿意，阳光如水。

设计团队还敲掉墙壁，但保留了柱子，用来收纳五扇活动门墙。温俊源原本建议用黑色门墙，但不被屋主接纳，最终折衷选了深灰色暗哑的美耐板，一来有吸光作用，二来这颜色既现代又隽永，给人置身艺廊的高级感。

屋主可随心所欲，移动不同的门墙，变化出不同的生活空间组合，宛如天天搬新家。例如，拉上客厅后的墙；拉开客厅旁的墙；拉上小客房∕钢琴室后的墙，就变出一个长长的客厅。

拉上客厅旁的墙，客厅一分为二，变出小客房或钢琴室。这里将来也能作为孩子的房间。

拉开客厅后的墙，饭厅和客厅即衔接成一个多层次可接待亲友的空间。若接待人数增加，则可把所有的活动门与墙都敞开，腾出一个更大的空间。

温俊源说：“原有的那个房间平时都是关上的，白白占去可利用的空间。于是，我们想到运用活动门墙的概念。这些门呀，墙呀，要用到的时候才拉上，平时大可藏起来，整个生活空间就变得更大了。当屋主走进家里时，是进入一个单一的空间，而不是零碎的三间房、三个空间。”

推开客厅后的活动墙，可通往主卧室走廊。

设计师保留主卧室的格局，但延续客饭厅活动门墙的设计语言。睡床前一整面衣橱的一扇门是开往卫浴间的，是不是有芝麻开门的妙趣？

主卧室一整面衣橱，其中一扇门可通往卫浴间。

这间公寓在疫情前的2019年12月完工，不久之后人们就进入长达两年多的应对各种防疫措施的生活调整期，居家办公和学习成新常态。巧的是，这房子的可塑性恰好足以应对疫情下“计划赶不上变化”的不确定性。屋主是一对30出头的年轻夫妇，其中一人必须居家办公。温俊源说：“因为空间变化多端，可大可小，可随时隔出不同的房间，所以夫妻俩疫情期间虽长时间待在家中，但却没有喘不过气的压迫感。彼此随时都可以有自己的空间，和办公的隐私。”

地点：武吉知马杜尼安路（Dunearn Road）

面积：105平方米

设计＋装修时长：8个月

装修费：约9万元