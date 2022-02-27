平面设计师谢振凯亲自设计的三房式组屋，简约宽敞，完美呈现他所追求的一览无遗的居住环境。

设计自己的居住空间，意味着屋主不必与可能有不同审美意识的设计师意见不合，但这也意味着屋主兼设计师得有很强的概念，并知道自己的想法是否可以实现。自由平面设计师谢振凯亲手设计的家，完美呈现了他想要的一览无遗的人生。

打通所有隔墙

这间位于后港屋龄47年的三房式政府组屋，是转售组屋，面积为70平方公尺，但看起来大很多，因为单身汉屋主谢振凯（42岁）将屋内可以打掉的墙都打掉了，像是打通了自己的人生，一览无遗。

谢振凯是自由平面设计师，小小的家由他亲手设计成一览无遗的空间。（受访者提供）

买下房子的时候，屋主发现原本的旧电线和水管几乎处于原貌状态，从未翻新过，所以得全面翻修。由于很清楚设计理念、布局及想要的是什么，身为平面设计师的谢振凯自己承担室内设计。

设计概念在他还没购买房子之前就有了轮廓。从策划到竣工长达约4个月，不是因为设计复杂或耗时，而是不赶着搬进去，也不想催促承包商让他们草草完工，于是选择慢功出细货。

（左图）一览无遗的空间，原本三房式组屋的格局不复存在。（右图）隐藏在一个角落的睡眠区隐藏通过窗帘与主空间隔开。（受访者提供）

全面翻新装修的房子很清楚看得出设计的主题是简约开阔（Minimal & Open），在三房式的组屋里塑造一览无遗的视觉感，并且能按着工作、生活、聚餐等不同的需求灵活运用空间。谢振凯说，他最大的考量是那些要打通的隔墙是否属于结构性隔墙（structural wall），因为若是，就不能打掉。所幸整个过程没碰到问题，最后是原来分隔两间卧室和客厅的墙壁被打通成一个大空间，看起来就像一室公寓。

主空间的橱柜门在关闭时看起来像一面特色墙。（受访者提供）

睡眠区隐藏在另一端，通过简单的窗帘与主空间区隔，当需要隐私时可以拉上窗帘。这个空间体现了屋主谢振凯“少即是多”的概念，里头只有一张铺在地上的双人床铺和一盏床头灯，看起来是完全没有秘密的隐秘睡眠空间，只有通风和充足的自然光。

简单开放无拘

谢振凯说，屋子是他一个人住的，知道自己真正想要过怎样的生活是首要。“我喜欢简单、开放、无拘，这些都是从前和父母同住的时候不太可能享有的。所以例如储物空间我都降到最基本的限度，让自己没有机会囤积太多会被遗忘的东西。厨房也没有类似普遍家庭装置的吊橱，为的是让老房原本就偏低的天花板看起来更具空间感。”

装修设计最大卖点是“简约”的持久性。谢振凯指出，很多房子的装修工程交货时看起来都很好看，但入住一段日子就因为各种杂物或材质磨损而面目全非。他的设计强项是，从一开始就把日常生活中的细节纳入考量中，如储物柜里给电器充电的插座、厨房净水器和电烘炉的位置等，要如何隐藏又不会给自己带来不便。如果入住生活了五年，依然不会看到有突兀的物件影响整体美观，那这个想得长远的设计概念就算是成功了。

在材质的使用上，房子的设计以两种天然材质为主，石和木，石灰和水泥为主，木为副。色系按照这两种材质延伸为灰、褐、白。简单的大地色系百看不腻，特别是工作了一天，能舒缓烦躁或疲惫的身心。房子最大的重点是空间，谢振凯的执念是保留空间而不是将其填满。

没电视机没沙发

谢振凯说，他一开始很笃定不要电视机，在一般人都会挂上电视机的墙上，设计了一排嵌入式橱柜，延伸到整个空间。橱柜门在关闭时看起来像一面特色墙。因为没有电视机，因而也就不需要沙发了。“大厅的核心家具是自己设计并在现场组装的3米长桌，得现场组装是因为没法搬运上高楼。我从办公到宴客，都在这张多用途的桌上。”

在一般人都会挂上电视机的墙上，屋主设计了一排嵌入式橱柜，延伸到整个空间。（受访者提供）

家具方面，因为设计概念以简约为画板，因而选用了经典的时尚设计家具，如Hans Wegner的Wishbone椅，Paolo Rizzatto的Flos 265悬臂式挂灯等，还有一张长木凳作为补充，衬托整个空间的设计感，看似室内阳台的窗边则摆放着各种各样的植物，为简约洁净的空间增添了大自然的绿意，角落多加一张单独的扶手椅，实用也好看。

谢振凯说，房子在装修时遇到的绊脚石往往都是意料之外的。无论策划得如何精准，到现场总是会遇到突发状况，比如墙上有一根莫名的细管不能除掉，或工友们的各种失误、电线跑错位、买错粉刷墙壁的漆等。他说：“最好的解决方式就是常常亲自到场督工，主动地和承包商讨论解决方案；不要因为面子问题而妥协，毕竟这是自己长久生活的家。”

谢振凯透露，这个单身汉蜗居装修费和家具电器总共花了5万元。大多的费用都用在打通隔墙、地板，以及安装全新的窗户、电线、水管等。美中不足的是，一些材料经过长时间的使用才发现是次等货。“比如厨房桌面，原本应该是无缝衔接的地方出现了裂痕。当年装修时经济能力有限，所以不愿负担更高昂的材料，有点遗憾。”

厨房的色系根据房子的主要材质石与木，延伸为灰、褐、白。（受访者提供）

地点：后港

面积：70平方公尺

装修时间：四个月

装修费：5万元