设计师的家 拥抱瑕疵 发掘二手之美

（Wood Works Studio提供照片）

室内设计师卢英杰的家，是一个随心境不断变化的空间。他和妻子会在墙上作画，纪念两人一起出国的回忆。他们也对二手家具情有独钟，除了善用有瑕疵的建材，也保留老家具上的瑕疵，将安乐窝打造成通往二手美学的门户。

听惯室内设计师谈他们为客户设计的家，调转角色，听他们讲解怎么设计自己的家，反而更妙趣横生，常有意想不到的启发和灵感。

因为来到自己的家，设计师终于可以挣脱平日家居主题的枷锁，同时会不自觉地把自家当作实验的平台，敢于做出很多客户不会通过的大胆尝试，也因此能迸出不落俗套的空间创意来。

木美室内设计工作室（Wood Works Studio）创办人兼首席设计师卢英杰的家，总在进行式中。不是因为他与妻子忙着客户的家而耽误了自家的装修，而是因为他们“不喜欢被主题式的设计套住。居住的空间总是有机地，在随性的拼拼凑凑中不断蜕变、进化。”

他笑说：“我们家的一面墙在疫情期间变了一个样儿。我和妻子用模版（stencil）在墙壁印上豹纹。我们鲜少买画作，家里挂的画都是我们自己绘制的。譬如，我们在纽约看了喜欢的画展，会把说明册子带回家，剪剪贴贴成拼贴画作来装饰墙壁，勾起我们对曾到过的地方的回忆。我们家的画都是这样诞生的。”家里不少装饰物，也是他们在疫情前旅行时收集，带回家的钟情物。

让设计师传授你如何在装修上省钱。卢英杰说，他们位于勿洛的这个家是转售组屋。他们看房子时，很喜欢它的格局，前屋主走的是开放概念的空间，已把墙敲掉，正合他们心意，他们只要在空间里加入自己所需的，着实省了一笔钱。卢英杰说：“我们虽喜欢开放空间，但我们还是要有一点隐私。”于是他们在客厅与主卧室之间摆放一面半高的书橱，作为私密与公开的界线，同时在上面加了一面不透明的玻璃窗。

设计师将双人床嵌入两端壁橱形成的小湾，打造私密感。

“有访客时我们就把玻璃窗拉上，家里只要我们俩时，就敞开窗，享受过堂风。我们也在饭厅与厨房之间加了扇透明玻璃滑门。因为我喜欢煮，也常煮，玻璃滑门既能维持空间的开放感，同时能隔绝油烟。”

设计师喜欢煮，也常煮，在饭厅和厨房间加了面透明玻璃滑门，既能维持开放空间感，也能隔绝油烟。

善用有瑕疵的建材

因为工作关系，卢英杰常须要处置一些有小瑕疵的建材。譬如，有一批做得不尽完美，不够平整的橱架被他带回家，漆成蓝绿色，再装上复古铜把手，制成橱门，十分赏心悦目。现在这面橱还成了他开视讯会议时，用的背景墙。

设计师将有瑕疵的橱架再生循环成蓝绿色的橱门，成了家里的特色墙。

不过分追求完美，重用废弃物竟取得意外的效果，给卢英杰与太太新的启发，“我们为什么要花大钱来做装修？于是我们改变审美的思维，接受瑕疵也可以很美，让这个家成为通往二手美学的门户。”

客厅和饭厅里的书桌和饭桌都是本地买的二手老家具。乡村风格的复古饭桌源自欧洲，卢英杰和妻子保持桌脚原先的淡绿色，也不为桌面上漆，刻意留下原有的瑕疵。他说：“好处是，我们现在没了心理负担，不怕留下红酒迹。”为搭配饭桌的个性，卢英杰把一整套的餐椅卖掉，改用独一无二的餐椅和长木凳，没有一张是重复的，让老饭桌的独特气质更显而易见。

围绕复古欧洲餐桌的是独一无二的餐椅和长木凳。

好家具可代代相传

客厅一角是1920年代的旧书桌，另一角是住在新加坡，创办Arthur Zaaro品牌的美国木匠送给他们的手工木沙发。

卢英杰透露，这位木匠朋友虽是美国人，却爱使用本地木材，这张沙发是他复刻巴西已故设计师Sergio Rodrigues的一件经典设计。他说：“好的家具应该是传家宝，代代相传。我希望将来能把这些家具留给我们的孩子或侄女。”

设计这个家，卢英杰的最大心得是，“不要去管别人怎么做、怎么想，自己喜欢什么去做就是了。如果我们觉得这件家具放在这里很美，那就摆在那里。我们最终要打造一个充满可能，感觉很开放的家。它就像一面白画布，跟随我们的心境而变化多端。”

黑白铜钱图案瓷砖为主人的卫浴间制造出复古氛围。

面积：882平方英尺

地点：勿洛北路

设计＋装修时长：半年＋3个月

装修费：大约3万元