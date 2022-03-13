在五房式组屋营造英式农舍家居，设计师在配色、结构与家具上落实理念，给予特色，让屋主拥有住在英式小屋的情怀。

随着年龄增长，人的眼界和心态也不同，那么家居在装修布置上是否也应迎合我们的转变？

答案是肯定的，所谓“境随心转，才得自在”，关乎我们每日起居生活的空间，更得顺应居住者的心境。

The Interior Lab的设计师蔡佩菱在为位于淡滨尼这个五房式组屋设计时，聆听了屋主的诉求。“屋主想要一个适合他们退休生活的家居。”蔡佩菱说：“他们喜欢英式乡村小屋（cottage）风格，但又不想让空间因过多装饰而显得拥挤，另外，他们还想保留一些传统味道。”

为实现这种独特格调，设计师在和客户讨论后，采取了舒适温暖的配色方案。“主要颜色是白色、灰色、木色、金色和黑色，木制家装方面是浅灰色调，地板是浅橡木色。主要的墙面整体漆为纯白，除了女儿的卧室，采白色大理石壁纸。此外，整个房间也使用了一些黄金元素。”蔡佩菱说。

女儿的卧室现代感十足。

要营造恬然开阔的英式农舍家居，蔡佩菱也在结构上做出三处改动，敲掉了三面墙。目的是为了拉大格局或引入自然光线，这些硬体上的处理，对于软性的美学装饰来说，都是必要的。很多时候，如果不拓展空间，美就无以蔓延。

所有改动中，厨房区域的变化令人耳目一新。蔡佩菱说：“原有的厨房布局不足以容纳岛形结构和圆形餐桌。所以我建议将客厅和厨房间原本的中间墙砍掉，以创造更大的空间面积，同时也为用餐区提供更优良的通风。我还充分利用了厨房侧墙，当作电视墙，使布局看起来更简练干净。”

厨房古典中流泻现代意趣。

落实于各个独立居室的设计理念和特色点缀，更显设计创意。

各个居室特色与创意

门厅为整个家居的风格定调。

门厅可以说是整个家居给人的第一印象，门厅若处理得当，家居就给人第一眼的美感。蔡佩菱在这里装置了纹样独特的地砖，将与门厅相邻的饭厅实墙“镂空”处理后，以悬垂的木条装饰。“我没有使用筒灯（downlight），而是使用圆形水晶吸顶灯来获得非常规的照明效果。屋主也表达了在房子里使用木条设计的心愿，因此我把它放在门厅区域，因为这里如果没有打开，厨房会显得暗。”

门厅的木栅栏显眼，又有实际功能。

“内外”两个客厅毗邻，满足不同需要。

而客厅，一开始屋主希望使用木板作为地板，以搭配英国乡村小屋风格的整体家居外观。但出于实用和维护目的，蔡佩菱说服他们使用浅橡木色乙烯基地板。这个客厅是相对集中的区域，也像一座温柔的小岛，把沙发、茶几和电视等必要客厅家具和摆设集合在一起，单纯体现放松和沟通的功能。其实这是“内客厅”，在靠窗位置，还有一个小小的“外客厅”，沐浴在自然光线下的两个高靠背沙发低脚沙发，是下午茶或阅读的好处所。

客厅相对紧凑，像整个家居中一个幸福小岛。

厨房采开放式概念，内置一座玻璃展示柜，展示屋主的收藏品，维多利亚时期的英国家庭，的确有在厨房内设置展示柜的习惯，以展示精美的瓷器和餐具，这倒是有历史溯源的一个巧思。也因厨房的原始布局改变，面积增加，因此岛形流理台有了栖身之所，石英材质的岛形流理台给这个追求复古气息的厨房增添几许现代意味，因色调和材质上的和谐，这些摩登构造与整个家居亦不冲突。主卧流淌温馨气息，也毫不沉闷，白色、木色、米色和金色的有机搭配，给卧室带来视觉上的宁谧祥和。屋主按自己的色彩偏好，缝制了窗帘，给自己心灵的栖息地带来了最合意的装饰颜色。极其安适的大型双人床，对面是一整片落地衣柜贴墙摆放，蔡佩菱巧用“障眼法”，将主卧卫生间隐匿在其中一面衣柜后——打开最靠窗的衣柜，便可进入卫浴。

主卧的卫浴就隐藏在形似衣柜的柜门之后。

不得不说，隐形门是现代家居中越来越常出现的装置，它能维护一个空间在审美上的完整性，也不占用空间，同时起到将迥异功能的居室完全区隔的作用。

屋主女儿的房间床体精美，床架后的墙上贴有大理石纹路的墙纸。独特的凸窗（bay window）也是时下年轻人喜欢的一种设计，这里被转变成一个舒适的角落，居住者可坐下休憩、阅读、或晒晒日光浴。

女儿的卧室有舒服的凸窗设计。

客卧的床不用时可“闭合”到墙上。

总而言之，这间舒适的英式小屋经过精心铺排后，呈现古朴、华丽和优雅之气，像把人带入简奥斯汀（Jane Austen）迷人的故事中。但一些时髦的装置，适时展现传统与现代的结合。这样的环境中，别说是退休老年夫妇，哪一个喜爱英国罗曼史文学的年轻人又会不迷恋呢？

地点：淡滨尼

面积：140平方米

装修时间：14个星期

装修费用：11万5000元