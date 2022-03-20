风水的局限成为创意的起点。

设计师因应屋主要求，避开直角，使用灰色，将这些元素放大成此屋的亮点。

风水的考量不一定是设计的限制，对Wee Studios创办人兼首席设计师杨世辉来说，风水反而是设计的契机。

屋主请教过风水师后，嘱咐杨世辉在设计时尽量避开直角，且多使用旺他的灰色。杨世辉和团队非但没把这要求当成绑手绑脚的局限，还全情拥抱这两大特点，将它们放大成此屋亮眼的特色。他说：“只要我们自觉不是被风水绑死，局限也能成为创意的起点。”

设计团队将弧度、椭圆、圆角大量融入室内空间，客房小书桌的侧边也有柔美的弧度。

设计团队将弧度、椭圆、圆角大量融入室内空间。客厅、客房的壁橱和电视橱边角使用圆形收边。所选的家具——客厅的咖啡桌、饭厅的大理石饭桌和椅子、客房小书桌的侧边都是椭圆或有柔美弧度的。

主卧室衣橱的门做半圆拱形设计，当两扇门关上时，就合成完美的圆。

主卧室衣橱的门也做半圆拱形设计，两扇门关上时就合成一个完美的圆。

圆形和弧度的设计让整体空间在视觉上愉悦，另一个实际的好处是：屋里的尖角少了，对家里两个3岁和5岁的孩子更为安全。

主卧室这面斜角的落地镜让屋主从浴室能看见更衣室，视角无阻。

来到颜色选择，杨世辉说，通常现代屋主不是偏向黑、白、灰等中和色盘的冷色调，就是奶色、米色等较朴实的暖色系：“我们发现熟龄客户大部分都会选择后者，年轻屋主则偏向冷色调。”

这屋主是30出头的年轻夫妇，育有两个孩子，灰色虽出于风水考量，但恰好也很合他们的品味，为他们绘出一间极摩登和时尚的现代家居。

有意在家里使用灰色或冷色调的屋主不妨参考杨世辉如何使用灰色，以避开一些误区。

设计师将风水考量的冷灰色调变为家居设计的重心。

色调深浅创视觉反差

杨世辉选用色调深浅不同的灰，即使是同个颜色，层次不同，所得出的效果才不会单调乏味和死气沉沉：“这么一来，整个家也更耐看，不容易变腻。”他也推荐其他屋主用颜色来创造家居的个性和特色：“从长远实际的考量，太鲜明的家居主题，如工业风一旦定下来，日后就很难变通，而且主题式的设计很快就会过时。使用颜色来装饰就很容易改变主意。哪一天看腻了，换一换颜色整个家又焕然一新了。”

他为这个家调出四五种灰色调，用深浅做出视觉的高度反差。大片的灰色，如壁橱和电视橱的浅灰和中间值的灰色，黑白、深灰和极浅灰则用在把手、收边、侧边、嵌板等小处，作为提色。

设计师将干湿厨房合而为一，并打造长台面，给屋主更多实用空间。

此外，他还透过立体处理突显不同灰色的层次。客厅、客房和大孩子房间的衣橱，刻意切割出宽度不一的饰面，浴室洗面盆下的橱门做凹凸百叶设计，这么做就能打散一大片灰的单调与索然无味。

若整间屋子都用冷色调，住久了心情难免会受影响。因此，杨世辉努力说服屋主使用淡木色地砖，一是让整个家看起来更明亮、宽敞；二是为家注入暖意和生气。女主人其实喜欢颜色，尤其是近年流行的大红大紫，甜而不腻的“千禧粉红”（Millennial Pink）。设计师用“千禧粉红”小方块瓷砖装饰长形洗手盆的墙面，把丝丝暖意引进这冷冰冰的空间。

设计师用女主人喜爱的“千禧粉红”小方块瓷砖装饰长形洗手盆墙面，把丝丝暖意引进这冰冷的空间。

大孩子的床头用淡色木材做出小木屋的童趣造型。

大孩子的床头也用淡色木材做出小木屋的童趣造型。杨世辉说：“不少小孩喜爱双层床。我们就选了高度刚好，孩子不会怕爬上去的双层床。孩子的房间须跟随他们的成长做出变动。最小的孩子因年纪小还跟父母睡，所以目前双层床的下层是两个小孩玩耍的空间，等老幺长大点，不再跟父母同床，就可以在下层添加一张床。这种灵活变通空间的设计思维可说是受到疫情影响。很多屋主都希望住家能为未来的突发状况做好准备，灵活地随时调动。”

面积：1163平方英尺

地点：万国区

设计+装修：5个月