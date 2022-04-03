中峇鲁非网红组屋 浅尝细品若好茶

开阔有致的空间规划，刻意留白的墙面，选用复古又摩登的瓷砖，设计概念游走于透视与隐蔽之间，这间中峇鲁组屋的魅力有如好茶，须浅尝细品。
这间中峇鲁组屋不像社交媒体上常见的网红住宅，并没有让人一见倾心。它的魅力像一壶好茶，慢慢地发挥出迷人的味道。
屋里的开放空间规划得井井有条，一目了然。进门是素净的客厅。前方是分割为三的厨房、饭厅和居家办公室。放眼望去是大面空白的墙。
白墙、空墙象征期待。
客厅、饭厅的白墙不是因为屋主崇尚简约，或是设计师未将工程完成。刻意的留白是将来挂上夫妇所收购的当代画作。这个家并不急于成型，里头的空间会按照夫妻的艺术品位渐渐地显现出它的面貌，慢慢地丰富起来。
丈夫是音响发烧友。操刀室内设计的Monocot Studio特为他打造放置音响器材和黑胶唱片的专柜，所选用的米色格子瓷砖不落俗套，带点复古，又给人出其不意的惊喜。
岛屿吧台呼应音响柜
若把饭厅当作客厅和厨房之间的河川，呼应客厅音响柜子的是开放式厨房的岛屿吧台。和音响柜一样，岛屿吧台也采用复古风的瓷砖装饰，很有味道。设计师选择了赤陶瓷砖，呼应屋主选购的中世纪风家具。Monocot Studio创办人兼首席设计师郑永强透露：“屋主喜欢招待亲友，吧台是让客人围绕饭厅和厨房的主题空间。他们的厨房碗柜特地用了瓦楞玻璃，若隐若现地展示漂亮的餐具，为厨房增添视觉特色。”
与厨房、饭厅对望的是屋主的办公室。夫妻俩都是律师，一同居家办公。设计师采用落地玻璃墙和玻璃门，将办公室与其他开放空间做出区隔，但仍保留整体空间的连贯和开放性。另个实际考量是，玻璃门墙能充分地让阳光照进室内，让饭厅更明亮、宽敞。
瓷砖打造复古风卫浴间
记者很喜欢郑永强设计主卧室的巧思。主卧室位于屋子最里面，穿过卧室房门右边是一排衣橱，左边是主人房卫浴间的门。设计师巧妙地用更衣间为主卧室制造了一个缓冲的小走廊，尽头那面墙可以挂画，右拐穿过门帘才是屋主的双人床。这么一来，从门外无法看见里头，主卧室就更为隐秘了。家里房间面积够大的话，不妨参考这独具巧思的设计。
迷人的瓷砖戏法也在主人房卫浴间上演。屋主要一间不像组屋会有的浴室，于是郑永强用食指般大小的淡绿长方形Kit Kat瓷砖打造一间复古风的摩登卫浴间，沐浴间其中一面墙做弧形处理，还设有让屋主能坐着洗澡的瓷砖座位。留心观察，发现设计师也把客厅办公室的“透视”设计理念应用在私密的浴室内。一轮大玻璃圆窗嵌入沐浴间墙上，从盥洗台能望入沐浴间。其实，设计师真正的用意是让沐浴间不会显得太过封闭，同时让光线透入。
在透视与隐蔽之间，在开放与私密之间，郑永强用灵巧而内敛的设计打造出这间叫人回味无穷的家。
地点：中峇鲁
面积：105平方米
设计＋装修：7个月
装修费：9万元