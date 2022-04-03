中峇鲁非网红组屋 浅尝细品若好茶

开阔有致的空间规划，刻意留白的墙面，选用复古又摩登的瓷砖，设计概念游走于透视与隐蔽之间，这间中峇鲁组屋的魅力有如好茶，须浅尝细品。

这间中峇鲁组屋不像社交媒体上常见的网红住宅，并没有让人一见倾心。它的魅力像一壶好茶，慢慢地发挥出迷人的味道。

屋里的开放空间规划得井井有条，一目了然。进门是素净的客厅。前方是分割为三的厨房、饭厅和居家办公室。放眼望去是大面空白的墙。

白墙、空墙象征期待。

客厅、饭厅的白墙不是因为屋主崇尚简约，或是设计师未将工程完成。刻意的留白是将来挂上夫妇所收购的当代画作。这个家并不急于成型，里头的空间会按照夫妻的艺术品位渐渐地显现出它的面貌，慢慢地丰富起来。

留白的墙面让屋主日后能挂上新购的画作。（Monocot Studio提供照片）

设计师用米色方格瓷砖为音响发烧友的男主人打造放置音响器材和黑胶唱片的专柜。（Monocot Studio提供照片）

丈夫是音响发烧友。操刀室内设计的Monocot Studio特为他打造放置音响器材和黑胶唱片的专柜，所选用的米色格子瓷砖不落俗套，带点复古，又给人出其不意的惊喜。

岛屿吧台呼应音响柜

若把饭厅当作客厅和厨房之间的河川，呼应客厅音响柜子的是开放式厨房的岛屿吧台。和音响柜一样，岛屿吧台也采用复古风的瓷砖装饰，很有味道。设计师选择了赤陶瓷砖，呼应屋主选购的中世纪风家具。Monocot Studio创办人兼首席设计师郑永强透露：“屋主喜欢招待亲友，吧台是让客人围绕饭厅和厨房的主题空间。他们的厨房碗柜特地用了瓦楞玻璃，若隐若现地展示漂亮的餐具，为厨房增添视觉特色。”

从客厅和饭厅望向主卧室只看到更衣间，让卧室更为私密。设计师选用赤陶瓷砖装饰厨房的岛屿吧台，与屋主选购的中世纪风家具相呼应。（Monocot Studio提供照片）

与厨房、饭厅对望的是屋主的办公室。夫妻俩都是律师，一同居家办公。设计师采用落地玻璃墙和玻璃门，将办公室与其他开放空间做出区隔，但仍保留整体空间的连贯和开放性。另个实际考量是，玻璃门墙能充分地让阳光照进室内，让饭厅更明亮、宽敞。

瓷砖打造复古风卫浴间

设计师巧妙地用更衣间为主卧室制造一个缓冲小走廊，尽头那面墙可挂画，右拐穿过门帘才是屋主的睡床。（Monocot Studio提供照片）

记者很喜欢郑永强设计主卧室的巧思。主卧室位于屋子最里面，穿过卧室房门右边是一排衣橱，左边是主人房卫浴间的门。设计师巧妙地用更衣间为主卧室制造了一个缓冲的小走廊，尽头那面墙可以挂画，右拐穿过门帘才是屋主的双人床。这么一来，从门外无法看见里头，主卧室就更为隐秘了。家里房间面积够大的话，不妨参考这独具巧思的设计。

屋主的睡床巧妙地安置在衣橱后，保有隐私。（Monocot Studio提供照片）

沐浴间的墙面做弧形处理，还设有可让屋主坐着洗澡的瓷砖座位。（Monocot Studio提供照片）

迷人的瓷砖戏法也在主人房卫浴间上演。屋主要一间不像组屋会有的浴室，于是郑永强用食指般大小的淡绿长方形Kit Kat瓷砖打造一间复古风的摩登卫浴间，沐浴间其中一面墙做弧形处理，还设有让屋主能坐着洗澡的瓷砖座位。留心观察，发现设计师也把客厅办公室的“透视”设计理念应用在私密的浴室内。一轮大玻璃圆窗嵌入沐浴间墙上，从盥洗台能望入沐浴间。其实，设计师真正的用意是让沐浴间不会显得太过封闭，同时让光线透入。

设计师用食指般大小的淡绿长方形Kit Kat瓷砖打造复古风的摩登卫浴间。（Monocot Studio提供照片）

在透视与隐蔽之间，在开放与私密之间，郑永强用灵巧而内敛的设计打造出这间叫人回味无穷的家。

地点：中峇鲁

面积：105平方米

设计＋装修：7个月

装修费：9万元