公寓的私人电梯门一开，映入眼帘的是嵌入一排香槟金色LED灯的巨型门框，给人华丽的舞台仪式感。踏进门框后就是屋主上演生活剧的客厅和饭厅……

第一眼看这个家，不知为何，耳边响起戏曲的开场前奏，急急风，点点雨的鼓点，从低至高，由远到近，仿佛有什么好戏要上演了。

原来是这户私人公寓靠一扇门框给予的心理暗示。

私人电梯门一开，映入眼帘的是巨型门框。它像是剧场舞台的边框，带着戏剧性的仪式感，将外头纷纷扰扰的尘世与私密的安乐窝划了一个界限，穿过玄关，一跨过这个门框，屋主人生的剧场就要开锣上演了。

操刀室内设计的Metre Architects事务所联合创办人温俊源笑说：“你这个诠释很有意境，我觉得有何不可？人生就是一出戏。”他的灵感其实来自电脑程序名称“Windows”，以窗、门为想象的平台，他说：“这其实是一道门户（portal）。在数码科技挂帅的时代，人们无时无刻看着手机、电脑的windows，我希望为屋主开另一扇门窗，让他们把视线转移回自己真实的人生。”

这扇用核桃木纹美耐板的门框，成了公寓中重要的空间规划策略，为整体空间梳理出有意义的层次感。

踏出私人电梯，右侧是帮佣的卧室，因为面积不小的卧室墙壁份外凸出，与左侧的厨房墙壁“参差不齐”，他将帮佣房墙稍微向内拉回，和厨房墙壁对齐，这么一来，也就在玄关与客厅门框之间创造出一条狭长的走道。

这走道像是屋子的玄关，作为从外入内的一个缓冲，跨过这条廊道，踏进门框后就是上演生活剧的客厅和饭厅。屋主好客，在这空间里放置了两张餐桌，与蓝绿色长沙发并列的是平日家用的四人餐桌；拨开半透明落地白窗帘，偌大的阳台足够放置一张六人餐桌，后面的防水帘幕能随时收放，无惧风雨。

拨开半透明白窗帘，偌大的阳台足够让好客的主人放置多一张六人餐桌。（Metre Architects提供照片）

倒影使空间更高挑宽敞

设计师在门框的边缘嵌入一排香槟金色的LED灯，给人华丽的舞台仪式感。温俊源说，这是他根据屋主选用高级大理石的一个设计对应：“屋主对建材有一定的坚持，客饭厅的地板一定要用大理石。我本来提议一款中价码的大理石，颜色带灰，他们看上另一款白色的大理石，由于真心钟爱，不惜多付40%的价钱改用它，也把装修费提高了。但个这选择大大升华空间的质感，白色大理石让蓝绿色的沙发更立体耀眼。”温俊源刻意把LED灯嵌入门框是喜欢灯倒映在大理石上的华美效果，倒影所形成的一个巨框会变出“视觉戏法”，使整个空间显得更为高挑和宽敞。

温俊源为客厅和玄关的定制的橱柜选用和门框相同的核桃木纹美耐板。沙发后的长矮柜两端和上层不设盖，呼应门框的造型，侧边凹进去的处理增添高级感。玄关绑定墙上的悬浮壁橱做L形设计是刻意的空间方向感暗示——直走进入客饭厅，左转走下廊道进入卧室。

玄关墙的悬浮壁橱做L形设计，有暗示空间方向感作用——直走进入客饭厅，左转下廊道进入卧室。设计师留下屋主旧橱的木板，插入壁橱变成置物台面。（Metre Architects提供照片）

温俊源说，屋主有一个旧木橱，他很喜欢里头的两片木板，丢了可惜，就将它们取下，其中一片插入玄关的L形壁橱，作为置物的小台面；另一面变成电梯旁的鞋架座位，新旧对比，相映成趣。

屋主对美耐板的木纹也有所坚持和心得。他们为主卧室和书房选了比客饭厅更淡雅的栎木纹，在心理上暗示进入到屋内更私密，心灵更深一层沉淀的空间。设计师则在设计上进一步演绎，打破纹理的单调感。书房壁橱的木纹做横向处理。书桌旁的壁橱暗藏一张超大单人墨菲床（super single murphy bed），一按铜钮就能把床放下，把书房变成客房。

书房的木纹做横向处理。书桌旁的壁橱暗藏一张超大单人床，一按铜钮就能把床放下，把书房变成客房。（Metre Architects提供照片）

主卧室的木纹做垂直处理。设计师将原有的卫浴间门移到床边，为主人安置多一个衣橱，扩大他们的收纳空间。他用栎木纹美耐板装饰卫浴间整面外墙和门，墙与门收齐，让人无法一眼就看出这是卫浴间的入口。

设计用栎木纹美耐板装饰床边卫浴间整面外墙和门，墙与门收齐，让人无法一眼就看出这是卫浴间的入口。（Metre Architects提供照片）

盥洗台的墙面采用大理石纹理磁砖，屋主将浴缸拆除，加大淋浴间，里头采用木纹磁砖，这两款纹路呼应客厅的大理石地砖与核桃木纹门框及家具，让整体空间显得一气呵成，像一出好戏的主副两线相映互照，堆叠出扣人心弦的戏剧效果。

屋主将浴缸拆除，加大淋浴间，卫浴间采用大理石和木纹磁砖，呼应客厅的选材，整体空间一气呵成。（Metre Architects提供照片）

房型：红山私人公寓（四间卧房）

面积：172平方米

设计+装修时长：2+3个月

装修费：15万新元