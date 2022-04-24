白马王子王冠逸的白雪宫

艺人王冠逸是许多粉丝心目中的白马王子，不久前入住新居，两层楼半的房子被打造成如一座白雪宫，从色系到家具都以白色为主，室内简约空旷，没有多余杂物。王冠逸希望屋里的家具或者风格，可以随着他人生的不同阶段一起改变和成长。

王冠逸觉得外面的世界已很嘈杂很乱，简约的家能让他找回安静。（叶振忠摄）

身为公众人物，王冠逸极为注重隐私，但他的新居却让人一眼看透，没有什么隐藏起来的空间和角落。尤其是采用的白色系，搭配同样色系的家具和摆设，让这栋位于东北区的两层楼半有地住宅显得清新淡雅，像个白雪宫。

王冠逸介绍自己的房子时说，他是在转售市场找到这栋房子，而且还是所看的第一栋，可说是一见钟情。他透露，当时认为看到第一栋房子就决定下来，感觉好像不太对，所以他其实后来又花了好多时间，看了很多其他房地产，但最后还是又回到了这里，可见真的喜欢。

像希腊小岛度假屋

房子的楼梯间有种积木，甚至是哈利波特魔法学院的感觉。（叶振忠摄）

基于隐私，王冠逸不便透露房子面积，但这栋两层楼半的有地住宅有个小花园，楼下入门处是客厅，往里头走进是厨房以及后院，楼上共有四个房间，包括二楼的楼梯口处被辟成一个小小但非常有感觉的书房。

宽敞舒适的厨房，也因为白色而显得非常洁净。（叶振忠摄）

楼上的这个空间被打造成极为温馨的书房。（王冠逸提供）

房子最独特之处是楼梯的设计将屋顶天窗考量在内，因此整个楼梯间都有从屋顶天窗直射入室内的自然光，采光十足，搭配一屋的白色，有一种让人心平气和的视觉效果。很多人来到王冠逸的房子，都说在里头的感觉不太像新加坡，甚至有些人说像博物馆。他说，朋友来到他家，都会很喜欢里头的天窗，可能那个是卖点之一。

一屋的白色，搭配同样色系的家具和摆设，让这栋两层楼半有地住宅散发清新淡雅的氛围。（叶振忠摄）

王冠逸说：“房子算是全面的设计装修，但我买的时候，房子其实也才装修了四年，所以当前屋主听我说想要全部重新设计，也是吓到了。但我觉得毕竟还是自己的地方，还是得让自己喜欢舒服，需要每次进门的时候都要有一种家的感觉。如果我不装修的话，那房子的设计和主题都会是前屋主的，我也许会住得不太舒服，于是就重新装修了。”

他说：“我装修设计的主题是简约吧。其实很多人都觉得自己的屋子是简约，不过我觉得他们看过我的屋子后，会觉得这才是真正的简约，此外还很空旷。”

确实，王冠逸的房子让人印象最深刻的就是纯净，一踏入室内就有种进入另一时空的感觉，即刻被一室的宁静所包围，因为几乎所有进入眼帘的，从墙壁到沙发，都以白色为主，加上几只在屋内随处走动的可爱猫咪，几乎有种在希腊小岛上的度假屋感觉。

设计和风格随着自己成长

至于屋子的主要材质，王冠逸说他并没有特别要求，但很明确自己不是那种喜欢很华丽东西的人，所以对大理石、水晶吊灯什么的完全没有兴趣，就喜欢很朴实，很简单，很安静的东西，特别是石头和木。

“我的房子没有什么华丽的东西，而且除了主要的厨房和衣橱之外，并没有什么永恒设定的东西，因为这更适合自己的生活方式，我希望我屋子里面的家具或者风格，可以随着我人生的不同阶段，随着我一起改变和成长，所以我不喜欢做那些固定永久的东西。我觉得现阶段没有什么不能少，也没有什么一定要的，就看你自己。但一些小细节的地方，也许入住几年后会改进，家就是这样，要随着自己成长，才会越来越有感觉。”

房子里的家具也完全跟着屋主的喜好，由于王冠逸比较喜欢白色，所以家具都属于白色系，当中很多都是特别订制，因为他特别喜欢手工的东西，触摸着会有手工的温度。另一些是特地选购的，像客厅的扬声器，不仅属于白色系，还是透明设计，与室内风格完全融合。

白色的楼梯设计搭配简约的吊灯，有种希腊的小岛风情。（叶振忠摄）

一些人经常问的是，这些白色的家具和白色的的摆设会不会很难打理，王冠逸的回答也很实在。他认为家具虽然有为室内空间点缀的作用，但基本上是添购来用的，所以也不可能永远都那么干净整洁，一点脏都不行的话就不像家了，要保持得像陈列室的话，可能也会让自己很辛苦。

设计从简好看务实

一些认或许会觉得王冠逸的房子给人太冷的感觉，特别是室内的家具和摆设也不多，感觉有点空，甚至有点冷。他说：“我倒不会这么觉得，反而有种特别亲近的感觉，因为我觉得外面的世界，再加上我的工作，都已经算是很嘈杂很乱了，所以我回到家的时候，想要很平静很安静，然后很舒服。事实上，朋友和家人来的时候，也认同并没有想象中的那种冷。”

谈到房子的装修和设计，王冠逸说它的设计和里头的每一样东西，都只是为了迎合个人的喜好，从来没有想过要给任何人看，或者想要有什么惊艳的效果，因为屋子是自己住的，只要自己喜欢、舒服，开心就好。所以房子内也没有什么赞助的东西，因为不想要有那样的负担，最要紧的是实务和务实。”

王冠逸说，这栋房子从概念设计到完工花了六七个月，虽然看似简约，但也耗费了65万新元，算是很大手笔的设计装修费，在一些细节上就看得出造工的细腻。

远程操控装修工程

相比一般新屋主在装修设计房子的时候总要亲自督促，看头看尾，王冠逸却完全相反，因为房子在装修设计的时候，他还在国外拍戏，所以都是靠长途电话和视频远程操控装修。

他说：“整个装修过程最大的难题就是我在国外拍戏，基本上对工程都是远程遥控。你想想。人在新加坡都已经可能在装修时面对一堆问题，更何况我是在国外，很多东西比如说窗帘，我都是透过视频来选择和决定的，根本没有看过实物，所以也有一定的风险。不过没办法，我只能依赖视频靠别人来帮我。”

这两层楼半的有地住宅看起来似乎一切从简，但在细节方面一点都不马虎。这从楼上靠近地面的墙面设计看得出。由于王冠逸养了几只可爱猫咪，为了让猫咪有更适合它们本性的活动空间，他特地在墙壁地板之间开了一个“猫洞“，让猫咪可以自由钻进钻出，就像卡通片里的情景，可爱得不得了，单从这点就看得出屋主王冠逸完全是个充满爱心的大男孩。

为了让猫咪有更适合它们本性的活动空间，屋主特地在墙壁地板之间开了一个“猫洞“，让猫咪可以自由钻进钻出。（叶振忠摄）

地点：东北区

面积：两层楼半

装修时间：七个月

装修费：65万元