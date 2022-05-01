设计师从屋主的衣着打扮，摸索出实际含蓄的风格，打造宽敞而舒适的家。灰、白与木色浅色系拓展空间，淡雅逸致。

灰色调的高级感，白色调的宁静，辅以木色的温度，这是年轻夫妇在武吉巴督SkyPeak@Bukit Batok的五房式预购组屋的“铁三角”颜色。

Wee Studio创办人之一杨世辉说，这是少数让室内设计师有绝大自由发挥空间的项目。他比喻室内设计师如发型师，会问顾客有没有心仪的风格，再用照片提供参考，从观察中拿捏屋主的喜好，并为屋主打造三至五年的设计规划。

“例如，我会观察对方的衣着打扮，如果是比较实际风格，一般适合较为含蓄设计的；如果穿着很潮很时髦，会倾向比较抢眼的设计，像是让沙发后墙壁的设计突出，或是移动式家居设计。这名屋主当时给我的印象是偏向较实际风格，我尽可能打造宽敞舒适的空间之余，也融入几个主要设计亮点。”

浅色系营造空间优势

房子以灰色、木色和白色为主，这组浅色系有营造空间的优势，所搭配出来的氛围既现代又温馨，也适合小家庭。因为灰色特别受年轻人推崇，杨世辉运用了不同深浅的灰色。

主卧室衣橱边的镜子有放大空间作用。（Wee Studio提供照片）

经典灰色是家居装饰中的百搭之王，这中性色调可配搭任何颜色。主卧室主打灰色，既让房间所点缀的黑色生动，也使白色更为清新干净。主卧室衣橱靠近入门的一端，加了有斜度的镜子，这设计巧思有放大空间的作用。

长餐桌的多种用途

用餐区和客厅被打造为一个共同大空间。（Wee Studio提供照片）

另个主要设计亮点，是用餐区和客厅被打造为一个共同互动的大空间。这个宽敞的二合一空间，同时能充当小朋友玩乐的地方，让屋主夫妇在用餐的同时，也能照顾小孩。客厅沙发墙上的简约风条纹设计，有画龙点睛之效。用餐区的长形餐桌，在亲友聚会时可做延伸，灵活容纳更多宾客。近年来因疫情不少人居家办公，这张长桌就派上用场，摇身一变为办公桌，屋主边办公边“监督”孩子。

杨世辉指出，以前比较旧的设计模式倾向在房间设有床、衣橱、电视机和办公桌。但在疫情期间，很多人发现长时间在房间办公其实很干扰，因为床就在身边，很容易就想到床上躺一躺，而且通过Zoom视讯平台开会的时候也会看到衣橱，不太理想。多功能的长形餐桌恰好派上用场，让用餐区成为新的“办公”区。

浴室设计简约利落。（Wee Studio提供照片）

这房子的设计与规划，屋主只有一个要求，即划分出第四个房间作为帮佣的房间。于是，杨世辉从厨房的空间瓜分出一个位置，将厨房的一端改造为帮佣的房间。其中一个巧妙设计在用餐区的平面门，它设有两道暗藏门，一个通往帮佣的房间，另一个通向厨房。无门款的平面门在外形上也呈现线条流畅的整洁效果。由于屋主喜欢下厨，厨房采用L形桌面设计，腾出更多空间施展厨艺。

用餐区的平面门设有暗藏门。（Wee Studio提供照片）

厨房采用L形桌面设计，以充分利用空间。（Wee Studio提供照片）

地点：SkyPeak@Bukit Batok

面积：1216平方英尺

设计+装修：3个月